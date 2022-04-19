Роналду пропустить битву проти Ліверпуля через смерть сина

Криштіану Роналду / Фото: Reuters

Сьогодні в АПЛ відбудеться перенесений матч 30-го туру, в якому зустрінуться флагмани англійського футболу – Ліверпуль та Манчестер Юнайтед. Поєдинок стартує о 22:00.

Онлайн-трансляція матчу Ліверпуль – Манчестер Юнайтед буде доступна у нас на сайті. Тим часом стало відомо, що гості зіграють не в оптимальному складі.

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Офіційний сайт МЮ повідомив, що гру з мерсисайдцями пропустить лідер команди Кріштіану Роналду. Причиною є смерть новонародженого сина, про яку CR7 повідав учора у Instagram.

Нагадаємо, що Роналду та його наречена Джорджина Родрігес у жовтні оголосили, що чекають на поповнення двійнят. Пізніше стало відомо, що пара чекає на хлопчика і дівчинку. Щоправда, пологи пережила лише мала, вона здорова.

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Кріштіану повернувся в Манчестер Юнайтед минулого літа з Ювентуса. 37-річний португалець одразу став лідером атак, забивши 21 гол у 34 поєдинках. Щоправда, сам МЮ вилетів із ЛЧ на стадії 1/8 фіналу та йде лише п'ятим до АПЛ.

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Ліверпуль активно бореться за чемпіонство з Манчестер Сіті. Команда Юргена Клоппа відстає від манкуніанців лише на один бал, а чотири дні тому змогла обіграти Сіті у півфіналі Кубка Англії.