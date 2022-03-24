Роналду та компанія залишили турків за бортом ЧС-2022

Португалія vs Туреччина / Фото: Reuters

У четвер, 24 березня, відбулися півфінальні матчі плей-оф чемпіонату світу. На жаль, збірна України, через агресію російських фашистів, змушена буде зіграти свій поєдинок у червні.

У Порту зустрічалися збірні Португалії та Туреччини. Беззастережні фаворити матчу – португальці, з перших хвилин поєдинку взялися за штурм воріт суперника.

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Вже на 16-й хвилині матчу півзахисник Порту Отавіо виявився найспритнішим за всіх у штрафному майданчику і відправив м'яч у сітку воріт турецької збірної.

Турки не збиралися віддавати матч суперникам, і створили кілька небезпечних моментів біля воріт португальців, але голкіпер господарів Діогу Кошта зіграв вище за усілякі похвали.

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Другий гол підопічні Фернанду Сантуша створили наприкінці першого тайму. Діогу Жота відгукнувся на верховий пас автора першого гола Отавіо та головою відправив м'яч у лівий кут воріт.

Футболісти збірної Португалії дуже рано повірили у свою перемогу і були покарані в середині другої 45-хвилинки. Форвард Лілля Бурак Йилмаз скористався передачею Дженгіза Ундера та скоротив розрив у рахунку до мінімального – 2:1.

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Остаточну крапку у матчі поставив Матуєс Нуньєс на 4-й компенсованій хвилині другого тайму. 3:1 – перемога збірної Португалії.

Кріштіану Роналду хоч і не забив гол у цьому поєдинку, але головне – його команда продовжить боротьбу за путівку на ЧС-2022 у Катарі.

29 березня збірна Португалії зустрінеться із збірною Північної Македонії.