Ronaldo is coming home: Кріштіану офіційно повернувся до Англії

Фанати чекають першого матчу Роналду за МЮ після повернення / Фото: Reuters

Роналду вже грав за Манчестер Юнайтед з 2003 по 2009 рік. За цей час португалець забив 118 голів у 292 іграх. Як ми писали раніше, в МЮ Роналду зароблятиме долар в хвилину!

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Манчестер Юнайтед на офіційному сайті анонсував повернення Кріштіану знаменитим слоганом з новим змістом: "Ronaldo is coming home"

"Манчестер Юнайтед – клуб, який завжди займав особливе місце в моєму серці, і я був вражений усіма повідомленнями, які я отримав з моменту оголошення в п'ятницю.

Мені не терпиться зіграти на "Олд Траффорд" перед повним стадіоном і знову побачити всіх уболівальників. Я з нетерпінням чекаю можливості приєднатися до команди після міжнародних ігор і сподіваюся, що у нас попереду дуже успішний сезон", – сказав після укладення контракту 36-річний Роналду.

У свій попередній період в МЮ португалець три рази виграв чемпіонат Англії, двічі – Кубок англійської ліги і один раз Кубок Англії.

2008 року Роналду разом з Манчестер Юнайтед став переможцем Ліги чемпіонів і клубного чемпіонату світу.