25 листопада 22:00
Рома 4
Зоря 0
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Рома – Зоря: відео голів та огляд матчу Ліги конференцій

Сергій Шаховець
26 листопада, 00:34
Луганська Зоря програла матч Ліги конференцій Ромі з рахунком 0:4. Представляємо огляд найяскравіших моментів матчу

Абрахам забиває четвертий гол у ворота Зорі / Фото: Reuters

Поєдинок проходив у Римі на стадіоні "Олімпіко". Ми вели онлайн матчу Рома – Зоря із докладним описом усіх ключових подій.

У першому таймі луганці на рівних грали з суперником і створили кілька небезпечних моментів біля воріт Патрісіу.

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Але першими рахунок відкрили футболісти Роми. На 15-й хвилині Ель Шаараві протягнув м'яч через лівий фланг і прострілив на дальню штангу, звідки точно в дотик пробив Перес – 1:0.

Другий гол підопічні Скрипника пропустили на 33-й хвилині зустрічі. Верету перехопив м'яч, спокійно добіг до штрафної зони, викотив праворуч на Дзаньоло, який без проблем переграв Мацапуру – 2:0.

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У дебюті другої 45 хвилини Дзаньоло скористався помилкою в обороні української команди, викотив м'яч у центр штрафного на Абрахама і той відправив його в сітку воріт.

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Четвертий гол став окрасою матчу. Мхітарян з розвороту пробивав з лінії штрафного майданчика, м'яч після рикошету опустився до Абрахама, який у падінні через себе ефектно відправив його у лівий від воротаря кут – 4:0!

ОГЛЯД МАТЧУ

Після п'яти турів Зоря залишається на третьому місці групи С та втрачає всі перспективи продовжити єврокубкові виступи навесні наступного року.

В останньому турі команда Скрипника зіграє проти лідера групи норвезького клубу Буде-Глімт. Українській команді залишається боротися за рейтингові очки для України.