Рома – Зоря: відео голів та огляд матчу Ліги конференцій

Абрахам забиває четвертий гол у ворота Зорі / Фото: Reuters

Поєдинок проходив у Римі на стадіоні "Олімпіко". Ми вели онлайн матчу Рома – Зоря із докладним описом усіх ключових подій.

У першому таймі луганці на рівних грали з суперником і створили кілька небезпечних моментів біля воріт Патрісіу.

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Але першими рахунок відкрили футболісти Роми. На 15-й хвилині Ель Шаараві протягнув м'яч через лівий фланг і прострілив на дальню штангу, звідки точно в дотик пробив Перес – 1:0.

Другий гол підопічні Скрипника пропустили на 33-й хвилині зустрічі. Верету перехопив м'яч, спокійно добіг до штрафної зони, викотив праворуч на Дзаньоло, який без проблем переграв Мацапуру – 2:0.

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У дебюті другої 45 хвилини Дзаньоло скористався помилкою в обороні української команди, викотив м'яч у центр штрафного на Абрахама і той відправив його в сітку воріт.

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Четвертий гол став окрасою матчу. Мхітарян з розвороту пробивав з лінії штрафного майданчика, м'яч після рикошету опустився до Абрахама, який у падінні через себе ефектно відправив його у лівий від воротаря кут – 4:0!

ОГЛЯД МАТЧУ

Після п'яти турів Зоря залишається на третьому місці групи С та втрачає всі перспективи продовжити єврокубкові виступи навесні наступного року.

В останньому турі команда Скрипника зіграє проти лідера групи норвезького клубу Буде-Глімт. Українській команді залишається боротися за рейтингові очки для України.