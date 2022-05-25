Рома – Феєнорд: о котрій і де дивитись фінал Ліги конференцій

Рома та Феєнорд поборються за кубок Ліги конференцій / Фото: Колаж: Сьогодні

У середу, 25 травня, на стадіоні "Арена Комбетаре" у Тирані відбудеться фінальний поєдинок Ліги конференцій, в якому зустрінуться Рома та Феєнорд.

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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Де дивитись фінал Ліги конференцій Рома – Феєнорд.

Побачити фінал Ліги Європи можна у прямому ефірі за допомогою відеосервісу MEGOGO.

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Рома стартувала у турнірі з останнього кваліфікаційного раунду, у якому перемогла Трабзонспор за сумою двох матчів (5:1).

У груповому турнірі підопічні Моурінью билися з Буде-Глімт, Зорею та ЦСКА Софія. Незважаючи на епічне фіаско від Буде-Глімт (1:6), "жовто-червоні" посіли перше місце в групі.

На шляху до фіналу Рома вибила з турніру Вітес, Буде-Глімт та Лестер.

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Феєнорд перед груповим турніром пройшов три раунди кваліфайну. Причому в першому раунді голландці могли вилетіти від скромної Дріти з Косова.

У групі Фейєнорд випередив Маккабі з Хайфи, берлінський Уніон та празьку Славію. У 1/8 фіналу підопічні Арне Слота обіграли Партизан із загальним рахунком 8:3. Потім вийшли переможцем у протистоянні зі Славією (6:4). А у півфінальному матчі вибили з турніру марсельський Олімпік.

Хто переможець. Аналітики букмекерських контор віддають належне обом суперникам. Більше шансів здобути престижний трофей у команди Моурінью. Ось які котирування на майбутній матч: перемога Роми – 2.37, нічия – 3.35, перемога Феєнорда – 3.15.

Коефіцієнт на результат матчу: