28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
25 мая 22:00
Рома --
Фейеноорд --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
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Рома – Фейеноорд: во сколько и где смотреть финал Лиги конференций

Сергей Шаховец
25 мая, 13:18
В историческом финале первого розыгрыша Лиги конференций Европы встретятся Рома и Фейеноорд

Рома и Фейеноорд поборются за кубок Лиги конференций / Фото: Коллаж: Сегодня

В среду, 25 мая, на стадионе "Арена Комбетаре" в Тиране состоится финальный поединок Лиги конференций, в котором встретятся Рома и Фейеноорд.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Где смотреть финал Лиги конференций Рома – Фейеноорд.

Увидеть финал Лиги Европы можно в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

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Рома стартовала в турнире с последнего квалификационного раунда, в котором победила Трабзонспор по сумме двух матчей (5:1).

В групповом турнире подопечные Моуринью сражались с Буде-Глимт, Зарей и ЦСКА София. Несмотря на эпическое фиаско от Буде-Глимт (1:6) "желто-красные" заняли первое место в группе.

На пути в финал Рома выбила с турнира Витесс, Буде-Глимт и Лестер.

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Фейеноорд перед групповым турниром прошел три раунда квалифайна. Причем в первом же раунде голландцы могли вылететь от скромной Дриты из Косова.

В группе Фейеноорд опередил Маккаби из Хайфы, берлинский Унион и пражскую Славию. В 1/8 финала подопечные Арне Слота обыграли Партизан с общим счетом 8:3. Затем вышли победителем в противостоянии со Славией (6:4). А в полуфинальном матче выбили из турнира марсельский Олимпик.

Кто фаворит. Аналитики букмекерских контор отдают должное обеим соперникам. Больше шансов завоевать престижный трофей у команды Моуринью. Вот какие котировки на предстоящий матч: победа Ромы – 2.37, ничья – 3.35, победа Фейеноорда – 3.15.

Коэффициент на исход матча:

  • Победа Ромы – 1.69
  • Победа Фейеноорда – 2.25