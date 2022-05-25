Рома – Фейеноорд: во сколько и где смотреть финал Лиги конференций

Рома и Фейеноорд поборются за кубок Лиги конференций / Фото: Коллаж: Сегодня

В среду, 25 мая, на стадионе "Арена Комбетаре" в Тиране состоится финальный поединок Лиги конференций, в котором встретятся Рома и Фейеноорд.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Где смотреть финал Лиги конференций Рома – Фейеноорд.

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Рома стартовала в турнире с последнего квалификационного раунда, в котором победила Трабзонспор по сумме двух матчей (5:1).

В групповом турнире подопечные Моуринью сражались с Буде-Глимт, Зарей и ЦСКА София. Несмотря на эпическое фиаско от Буде-Глимт (1:6) "желто-красные" заняли первое место в группе.

На пути в финал Рома выбила с турнира Витесс, Буде-Глимт и Лестер.

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Фейеноорд перед групповым турниром прошел три раунда квалифайна. Причем в первом же раунде голландцы могли вылететь от скромной Дриты из Косова.

В группе Фейеноорд опередил Маккаби из Хайфы, берлинский Унион и пражскую Славию. В 1/8 финала подопечные Арне Слота обыграли Партизан с общим счетом 8:3. Затем вышли победителем в противостоянии со Славией (6:4). А в полуфинальном матче выбили из турнира марсельский Олимпик.

Кто фаворит. Аналитики букмекерских контор отдают должное обеим соперникам. Больше шансов завоевать престижный трофей у команды Моуринью. Вот какие котировки на предстоящий матч: победа Ромы – 2.37, ничья – 3.35, победа Фейеноорда – 3.15.

Коэффициент на исход матча: