Рієка – Україна: онлайн-трансляція матчу

Збірна України зіграє з хорватською Рієкою / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 18 травня, відбудеться третій благодійний поєдинок збірної України у рамках підготовки до ігор плей-офф відбору на ЧС-2022. Новим опонентом команди Петракова стане хорватський клуб Рієка.

Матч пройде на стадіоні "Руєвіца" у Рієці. Початок – о 19:00 за київським часом. Ми проведемо текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

РІЄКА – УКРАЇНА

90+4’ Кінець матчу 90+3’ 90+2’ 90’ 88’ 85’ 82’ Заміна 79’ Заміна 77’ Заміна 77’ Заміна 77’ Заміна 75’ Травма 73’ 69’ Заміна 69’ Заміна 68’ 64’ Заміна 64’ Заміна 64’ Заміна 64’ Заміна 62’ 60’ 58’ 54’ Гол 51’ 48’ Заміна 47’ Гол 46’ Початок другого тайму 45’ Перерва 45’ Гол 43’ 41’ 39’ 36’ 33’ 29’ 26’ Гол 23’ 21’ 18’ 16’ 13’ 11’ 7’ 5’ 1’ Початок матчу Реклама

Збірна України не відіграла вчасно поєдинок плей-офф відбору на чемпіонат світу через війну проти Росії, через що матч із Шотландією перенесли на 1 червня. А зупинка УПЛ дозволила "синьо-жовтим" зібратися за місяць до матчу.

Команда вже встигла відіграти два благодійні поєдинки. Спочатку підопічні Петракова виграли у Боруссії з Менхенгладбаха (2:1) завдяки дебютним голам Михайла Мудрика та Олександра Пихальонка.

Учора ж збірна України виявилася сильнішою за Емполі (3:1). Знову голом відзначився хавбек Дніпра-1 Пихальонок. Також точні удари на свій рахунок записали Роман Яремчук та Олександр Караваєв.

Новим суперником виступить один із лідерів хорватського футболу Рієка. Підопічні Горана Томіча посіли четверте місце у чемпіонаті Хорватії та гарантували собі путівку до Ліги Конференцій. Раніше Рієка зустрічалася у Лізі Європи з Металістом у 2009 році (1:2, 0:2), а також з Колосом у 2020-му (2:0).

Хто переможець? Згідно з котируваннями букмекерів, набагато більше шансів на перемогу у збірної України. Коефіцієнт на тріумф "синьо-жовтих" складає 1.32, тоді як на Рієку можна поставити за 8.60. Нічия ж оцінюється в 5.60.

Де дивитись? Зустріч у прямому ефірі буде показана на кількох ресурсах – телеканали Футбол 1 та Індіго, а також сервіс OLL.TV.