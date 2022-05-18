Риека – Украина: онлайн-трансляция матча

Сборная Украины сыграет с хорватской Риекой / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня, 18 мая, состоится третий благотворительный поединок сборной Украины в рамках подготовки к играм плей-офф отбора на ЧМ-2022. Новым оппонентом команды Петракова станет хорватский клуб Риека.
Матч пройдет на стадионе "Руевица" в Риеке. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию встречи.
РИЕКА – УКРАИНА
90+4’
Конец матча
Конец игры! Наша команда вновь побеждает в благотворительном спарринге и уже завтра ее ожидает новый соперник - хорватская Риека.
90+3’
Крестовина! Дальний удар от Бандинелли и мяч угодил в каркас ворот.
90+2’
Неплохой удар от Шапаренко. Мяч пролетел рядом со штангой.
90’
Судья добавил три минуты.
88’
Игра приобрела спокойный ритм, команды не спешат.
85’
Слабый удар от Содеро, мяч у Бущана.
82’
Замена
Вместо Бальданци зашел Содеро.
79’
Замена
Замена вратаря у Эмполи. Хвалич вместо Уйкани.
77’
Замена
А Зубков меняет Цыганкова.
77’
Замена
Также Яремчук уступает место на поле Довбику.
77’
Замена
Травма, похоже, непростая. Попов уходит с поля, вместо него вышел Бондарь.
75’
Травма
Попов на газоне...
73’
Кутроне стреляет выше ворот.
69’
Замена
Стоянович вместо Боли.
69’
Замена
Аслани вместо Исмайли.
68’
Яремчуку подарили выход один на один. Роман подсекал мяч, Уйкани разгадал его замысел.
64’
Замена
Бандинелли вместо Бальданци.
64’
Замена
Кутроне сменил Ла Мантию.
64’
Замена
Паризи поменял Хендерсона.
64’
Замена
У Эмполи серия замен. Инносенти вышел вместо Фаццини.
62’
Опасный дальний выстрел от Цыганкова, Уйкани спас Эмполи.
60’
Яремчук неточно пробил головой после подачи Караваева.
58’
Штулац прошел по центру, вошел в штрафную и нанес удар по центру. Бущан справился.
54’
Гол
ГОООЛ!!! Пихаленок забивает во второй спарринге подряд. Александр получил мяч на углу штрафной и точным бильярдным ударом поразил дальний угол ворот Эмполи. 1:3
51’
Мудрик вышел на ударную позицию, но с угла пробил прямо в Уйкани.
48’
Замена
Наша единственная замена в перерыве - вратарская. Бущан вышел вместо Пятова.
47’
Гол
ГООООЛ!!! Украина сразу же выходит вперед! Уйкани парировал дальний удар от Яремчука, но на добивании оказался Караваев. 1:2
46’
Начало второго тайма
Возвращаемся на поле. Матч возобновлен!
45’
Перерыв
Конец первого тайма, счет равный.
45’
Гол
ГОЛ. Эмполи сравнивает счет, пользуясь провалом в нашей защите. Байрами вывел Ла Мантию один на один, Пятов отбил первый удар, но форвард позже добил сферу в сетку. 1:1
43’
Моментище у Цыганкова! После разрезающего паса от Матвиенко Виктор вышел один на один с кипером, но пробил рядом со штангой.
41’
Шапаренко пробивал после прострела с фланга. Из-за рикошета мяч легко достался Уйкани.
39’
Мудрик дотянул мяч до лицевой линии и прострелил в центр. Мяч у вратаря итальянцев.
36’
Эмполи поднасел на наши ворота, но до реальных моментов пока не доходило.
33’
Штанга! Опять на острие оказался Яремчук, который подхватил мяч после обрезки защитника Эмполи. Метров с пяти мяч угодил в каркас.
29’
Хотел оформить дубль Яремчук, внезапно пробив издали. Выше ворот.
26’
Гол
ГООООЛ!!! Какая комбинация от наших игроков! Пихаленок протащил мяч на фланге, отдал на Цыганкова, который в одно касание вывел Яремчука на ударную позицию. Хлесткий выстрел Романа был точен, 0:1
Роман Яремчук / Сайт УАФ
23’
Караваев оказался на ударной позиции. После паса Цыганкова Александр пробивал с острого угла. Витти успел заблокировать удар.
21’
Шанс у Яремчука, Роман пробивал с линии штрафной. Немного мимо.
18’
Момент у Украины! После осечки Хендерсона один перед вратарем остался Яремчук. Форвард спасовал на набегающего Степаненко, но Тараса с трудом успели накрыть.
16’
Теперь момент у наших. Пихаленок отдал в штрафную на Караваева, который пробил с угла. Уйкани надежен.
13’
Опять момент у Бальданци. Форвард вновь оказался на опасной позиции, однако в этот раз итальянец пробил мимо.
11’
Матвиенко и Мудрик через пас попытались войти в штрафную Эмполи. Защита хозяев уверенно отыграла.
7’
Пока мяч у Эмполи, игра проходит в спокойном режиме.
5’
Бальданци дали выйти на ударную позицию. Пятов подстраховал.
1’
Начало матча
Поединок на стадионе "Карло Кастеллани" стартовал. Поехали!
СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ЭМПОЛИ: Уйкани - Бааднце, Исмайли, Какаче, Вити - Фаццини, Штулац - Боли, Хендерсон, Байрами - Ла Мантия.
Запасные: Хвалич, Викарио, Эвангелисти, Верре, Инносенти, Паризи, Стоянович, Пеццола, Содеро, Асллани, Бандинелли, Бенасси, Кутроне.
СТАРТОВЫЙ СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ: Пятов - Забарный, Попов, Матвиенко, Караваев - Степаненко, Пихаленок - Цыганков, Шапаренко, Мудрик - Яремчук.
Запасные: Бущан, Ризнык, Конопля, Качараба, Бондарь, Сирота, Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Зубков, Сикан, Довбик, Беседин.
Сборная Украины не отыграла вовремя поединок плей-офф отбора на чемпионат мира из-за войны против России из-за чего матч с Шотландией перенесли на 1 июня. А остановка УПЛ позволила "сине-желтым" собраться аж за месяц до матча.
Команда уже успела отыграть два благотворительных поединка. Сначала подопечные Петракова выиграли у Боруссии из Менхенгладбаха (2:1) благодаря дебютным голам Михаила Мудрика и Александра Пихаленка.
Вчера же сборная Украины оказалась сильнее Эмполи (3:1). Вновь голом отличился хавбек Днепра-1 Пихаленок. Также точные удары на свой счет записали Роман Яремчук и Александр Караваев.
Новым соперником выступит один из лидеров хорватского футбола Риека. Подопечные Горана Томича заняли четвертое место в чемпионате Хорватии и гарантировали себе путевку в Лигу Конференций. Ранее Риека встречалась в Лиге Европы с Металлистом в 2009 году (1:2, 0:2), а также с Колосом в 2020-м (2:0).
Кто фаворит? По котировкам букмекеров, намного больше шансов на победу у сборной Украины. Коэффициент на триумф "сине-желтых" составляет 1.32, тогда как на Риеку можно поставить за 8.60. Ничья же оценивается в 5.60.
Где смотреть? Встреча в прямом эфире будет показана на нескольких ресурсах – телеканалы Футбол 1 и Индиго, а также сервис OLL.TV.