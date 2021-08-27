Результати жеребкування групового етапу Ліги конференцій

Жеребкування Ліги конференцій пройшла в Стамбулі / Фото: Reuters

27 серпня в Стамбулі пройшло жеребкування Ліги конференцій.

Результати жеребкування Ліги конференцій:

Група А

ЛАСК

Маккабі Т-А

Алашкерт

ХІК

Група В

Гент

Партизан

Флора

Анортосіс

Група С

Рома

Зоря

ЦСКА Софія

Буде-Глімт

Група D

АЗ

ЧФР Клуж

Яблонець

Рандерс

Група E

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Славія Прага

Феєноорд

Уніон

Маккабі Хайфа

Група F

Копенгаген

ПАОК

Слован Братислава

Лінкольн

Група G

Тоттенгем

Ренн

Вітесс

Мура

Група H

Базель

Карабах

Кайрат

Омонія

Матчі групового етапу пройдуть в наступні дати:

Тур 1: 16 вересня

Тур 2: 30 вересня

Тур 3: 21 жовтня

Тур 4: 4 листопада

Тур 5: 25 листопада

Тур 6: 9 грудня

Фінал Ліги конференцій Європи відбудеться 25 травня 2022 року на стадіоні Ейр Албанія в Тирані, Албанія.