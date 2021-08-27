27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
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Результати жеребкування групового етапу Ліги конференцій

Сергій Шаховець
27 серпня, 15:01
У Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги конференцій. Визначилися суперники бронзового призера УПЛ – луганської Зорі

Жеребкування Ліги конференцій пройшла в Стамбулі / Фото: Reuters

27 серпня в Стамбулі пройшло жеребкування Ліги конференцій.

Результати жеребкування Ліги конференцій:

Група А

  • ЛАСК
  • Маккабі Т-А
  • Алашкерт
  • ХІК

Група В

  • Гент
  • Партизан
  • Флора
  • Анортосіс

Група С

  • Рома
  • Зоря
  • ЦСКА Софія
  • Буде-Глімт

Група D

  • АЗ
  • ЧФР Клуж
  • Яблонець
  • Рандерс

Група E

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  • Славія Прага
  • Феєноорд
  • Уніон
  • Маккабі Хайфа

Група F

  • Копенгаген
  • ПАОК
  • Слован Братислава
  • Лінкольн

Група G

  • Тоттенгем
  • Ренн
  • Вітесс
  • Мура

Група H

  • Базель
  • Карабах
  • Кайрат
  • Омонія

Матчі групового етапу пройдуть в наступні дати:

Тур 1: 16 вересня
Тур 2: 30 вересня
Тур 3: 21 жовтня
Тур 4: 4 листопада
Тур 5: 25 листопада
Тур 6: 9 грудня

Фінал Ліги конференцій Європи відбудеться 25 травня 2022 року на стадіоні Ейр Албанія в Тирані, Албанія.

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