Результаты жеребьевки группового этапа Лиги конференций

Жеребьевка Лиги конференций прошла в Стамбуле / Фото: Reuters

27 августа в Стамбуле прошла жеребьевка Лиги конференций.

Результаты жеребьевки Лиги конференций:

Группа А

ЛАСК

Маккаби Т-А

Алашкерт

ХИК

Группа В

Гент

Партизан

Флора

Анортосис

Группа С

Рома

Заря

ЦСКА София

Буде-Глимт

Группа D

АЗ

ЧФР Клуж

Яблонец

Раннерс

Группа E

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Славия Прага

Фейенорд

Унион

Маккаби Хайфа

Группа F

Копенгаген

ПАОК

Слован Братислава

Линкольн

Группа G

Тоттенхем

Ренн

Витесс

Мура

Группа H

Базель

Карабах

Кайрат

Омония

Матчи группового этапа пройдут в следующие даты:

Тур 1: 16 сентября

Тур 2: 30 сентября

Тур 3: 21 октября

Тур 4: 4 ноября

Тур 5: 25 ноября

Тур 6: 9 декабря

Финал Лиги конференций Европы состоится 25 мая 2022 года на стадионе Эйр Албания в Тиране, Албания.