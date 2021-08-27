27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
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Результаты жеребьевки группового этапа Лиги конференций

Сергей Шаховец
27 августа, 15:01
В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций. Определились соперники бронзового призера УПЛ – луганской Зари

Жеребьевка Лиги конференций прошла в Стамбуле / Фото: Reuters

27 августа в Стамбуле прошла жеребьевка Лиги конференций.

Результаты жеребьевки Лиги конференций:

Группа А

  • ЛАСК
  • Маккаби Т-А
  • Алашкерт
  • ХИК

Группа В

  • Гент
  • Партизан
  • Флора
  • Анортосис

Группа С

  • Рома
  • Заря
  • ЦСКА София
  • Буде-Глимт

Группа D

  • АЗ
  • ЧФР Клуж
  • Яблонец
  • Раннерс

Группа E

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  • Славия Прага
  • Фейенорд
  • Унион
  • Маккаби Хайфа

Группа F

  • Копенгаген
  • ПАОК
  • Слован Братислава
  • Линкольн

Группа G

  • Тоттенхем
  • Ренн
  • Витесс
  • Мура

Группа H

  • Базель
  • Карабах
  • Кайрат
  • Омония

Матчи группового этапа пройдут в следующие даты:

Тур 1: 16 сентября
Тур 2: 30 сентября
Тур 3: 21 октября
Тур 4: 4 ноября
Тур 5: 25 ноября
Тур 6: 9 декабря

Финал Лиги конференций Европы состоится 25 мая 2022 года на стадионе Эйр Албания в Тиране, Албания.

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