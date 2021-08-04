Результати в Лізі чемпіонів: в Будапешті забивають українці, Спартак здається команді Яремчука

У матчі Ліги чемпіонів Ференцварош – Славія погоду зробили українські футболісти: Харатін забивши у ворота суперника, Качараба засмутив свого воротаря. Московський Спартак проиграє Бенфіці

Ігор Харатін забиває у ворота Славії / Фото: УАФ

У середу, в Лізі чемпіонів, пройшли перші матчі третього кваліфікаційного раунду.

Московський Спартак в домашньому матчі в "суху" програв команді Романа Яремчука – 0:2. Український нападник не брав участь в матчі, оскільки не був заявлений на гру. Гра-відповідь відбудеться в Лісабоні 10 серпня.

Команда Яремчука сильніше Спартака

Екс-команда Сергія Реброва угорський Ференцварош зробила солідну заявку на вихід у наступний раунд. У домашньому матчі проти чеської Славії (2:0) забивали тільки українці: перший гол в свої ворота забив захисник Славії Тарас Качараба, а збільшив перевагу хавбек Ігор Харатін. У Ференцвароша в кінці поєдинку на поле вийшов гравець збірної України Олександр Зубков.

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Польська Легія на останніх хвилинах поєдинку із загребським Динамо врятувалася від поразки – 1:1.

Результати перших матчів кваліфікації Ліги чемпіонів зіграних в середу 4 серпня:

Спартак – Бенфіка – 0: 2

– 0: 2 Ференцварош – Славія – 2: 0

– Славія – 2: 0 Динамо Загреб – Легія – 1: 1

Завтра будуть зіграні матчі Ліги Європи та Ліги конференцій. Ковалівський Колос буде приймати на своєму полі казахський Шахтар.

Нагадаємо, вчора донецький Шахтар у першому матчі Ліги чемпіонів вирвав перемогу на виїзді у Генка 2:1.