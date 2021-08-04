Результаты в Лиге чемпионов: в Будапеште забивают украинцы, Спартак сдается команде Яремчука

В матче Лиги чемпионов Ференцварош – Славия погоду сделали украинские футболисты: Харатин забив в ворота соперника, Качараба огорчил своего вратаря. Московский Спартак уступает Бенфике

Игорь Харатин забивает в ворота Славии / Фото: УАФ

В среду, в Лиге чемпионов, прошли первые матчи третьего квалификационного раунда.

Московский Спартак в домашнем матче в "сухую" проиграл команде Романа Яремчука – 0:2. Украинский нападающий не принимал участие в матче, поскольку не был заявлен на игру. Ответная игра пройдет в Лиссабоне 10 августа.

Команда Яремчука сильнее Спартака

Экс-команда Сергея Реброва венгерский Ференцварош сделала солидную заявку на выход в следующий раунд. В домашнем матче против чешской Славии (2:0) забивали только украинцы: первый гол в свои ворота забил защитник Славии Тарас Качараба, а увеличил преимущество хавбек Игорь Харатин. У Ференцвароша в конце поединка на поле вышел игрок сборной Украины Александр Зубков.

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Польская Легия на последних минутах поединка с загребским Динамо спаслась от поражения – 1:1.

Результаты первых матчей квалификации Лиги чемпионов сыгранных в среду 4 августа:

Спартак – Бенфика – 0:2

– 0:2 Ференцварош – Славия – 2:0

– Славия – 2:0 Динамо Загреб – Легия – 1:1

Завтра будут сыграны матчи Лиги Европы и Лиги конференций. Ковалевский Колос будет принимать на своем поле казахский Шахтер.

Напомним, вчера донецкий Шахтер в первом матче Лиги чемпионов вырвал победу на выезде у Генка 2:1.