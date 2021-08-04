Результаты в Лиге чемпионов: в Будапеште забивают украинцы, Спартак сдается команде Яремчука

Игорь Харатин забивает в ворота Славии / Фото: УАФ
В среду, в Лиге чемпионов, прошли первые матчи третьего квалификационного раунда.
Московский Спартак в домашнем матче в "сухую" проиграл команде Романа Яремчука – 0:2. Украинский нападающий не принимал участие в матче, поскольку не был заявлен на игру. Ответная игра пройдет в Лиссабоне 10 августа.
Команда Яремчука сильнее Спартака
Экс-команда Сергея Реброва венгерский Ференцварош сделала солидную заявку на выход в следующий раунд. В домашнем матче против чешской Славии (2:0) забивали только украинцы: первый гол в свои ворота забил защитник Славии Тарас Качараба, а увеличил преимущество хавбек Игорь Харатин. У Ференцвароша в конце поединка на поле вышел игрок сборной Украины Александр Зубков.
Польская Легия на последних минутах поединка с загребским Динамо спаслась от поражения – 1:1.
Результаты первых матчей квалификации Лиги чемпионов сыгранных в среду 4 августа:
- Спартак – Бенфика – 0:2
- Ференцварош – Славия – 2:0
- Динамо Загреб – Легия – 1:1
Завтра будут сыграны матчи Лиги Европы и Лиги конференций. Ковалевский Колос будет принимать на своем поле казахский Шахтер.
Напомним, вчера донецкий Шахтер в первом матче Лиги чемпионов вырвал победу на выезде у Генка 2:1.
Новости на эту же тему: