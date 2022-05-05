Реванш за Київ? Хто фаворит фіналу Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Реалом

Мохамед Салах та Карім Бензема будуть битися за Кубок чемпіонів

Учора визначився другий фіналіст Ліги чемпіонів. У гарячій дуелі путівку у вирішальний матч турніру здобув Реал, який влаштував камбек у поєдинку з Манчестер Сіті

Мадридська команда побореться за трофей із Ліверпулем. За день до цього підопічні Клоппа у не менш драматичному матчі вибили Вільярреал. Тим часом букмекери назвали фаворита фінального матчу.

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На їхню думку, переможцем Ліги чемпіонів стане Ліверпуль. Успіх команди Юргена Клоппа оцінюється в 1.50, тоді як мадридців – у 2.60. У відсотковому співвідношенні розклад сил виглядає як 63% на 37% на користь англійців.

Що ж до основного часу, то коефіцієнт на перемогу Ліверпуля становить 1.93, тоді як на Реал – 3.75. Нічия оцінюється в 3.70. Нагадаємо, що фінал пройде 28 травня у передмісті Парижа на "Стад-де-Франс" у Сен-Дені.

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Зазначимо, що команди вже зустрічалися одна з одною у фіналах КЄЧ/ЛЧ та рахунок за їхніми дуелями рівний. В 1981 Ліверпуль і Реал зійшлися також у Парижі і мінімальну перемогу здобули англійці. Гол на рахунку Алана Кеннеді.

Наступна їхня зустріч у фіналі ЛЧ відбулася у 2018 році у Києві. Тоді Реал розібрався із суперником (3:1) завдяки дублю Гарета Бейла та жахливій грі воротаря мерсісайдців Лоріса Каріуса.

До речі, Реал і Ліверпуль входять до когорти найтитулованіших команд КЄЧ/ЛЧ. Мадридці виграли аж 13 "вухатих" кубків, тоді як у Ліверпуля – 6. Якщо у фіналі-2022 переможуть англійці, вони наздоженуть у рейтингу Мілан (7).