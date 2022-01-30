30 січня 17:00 Онлайн
Єгипет 2
Марокко 1
31 січня 16:00
Шахтар --
Црвена Звезда --
31 січня 17:00 Онлайн
Динамо --
Лудогорець --
3 лютого 19:00
Полісся --
Верес --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Сіті --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Реванш Усик – Джошуа опинився під загрозою

Олег Люлька
30 січня, 20:51
Бій Усик – Ф'юрі зірвався, а тепер може накритися мідним тазом і реванш українця проти Ей-Джея

Усик проти Джошуа / Фото: Getty Images

Здавалося б, після зриву переговорів про весняний бій Усик – Ф'юрі неминучим став реванш українця з Ентоні Джошуа, якого Олександр сенсаційно здолав у вересні.

Але ж ні.

Реклама

Табір Тайсона Ф'юрі тепер докладає всіх зусиль, щоб зірвати повторний поєдинок Усик – Джошуа, лякаючи Ентоні тим, що він може знову програти та пропонуючи йому інших суперників замість українця.

"Якщо Джошуа хоче провести проміжний відновлювальний бій, нехай поб'ється з Джо Джойсом або Даніелем Дюбуа. Це дуже хороші поєдинки", – спокушає Ей-Джея співпромоутер Ф'юрі Френк Воррен, якого цитує Mirror.

Джо Джойс / Фото: Twitter

Реклама

Зазначимо, що британські суперважі Джойс та Дюбуа мають одну поразку на двох – 2020-го перший нокаутував другого.

Раніше британський суперваговик Девід Прайс заявив, що Джошуа неминуче програє Усику і в реванші, бо українець уже "прочитав" Ентоні.

Реклама

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Водночас Віталій Кличко закликав Джошуа не відмовлятися від реваншу з Усиком: "Інакше він покаже свою слабкість".