Реванш Усик – Джошуа опинився під загрозою

Усик проти Джошуа / Фото: Getty Images

Здавалося б, після зриву переговорів про весняний бій Усик – Ф'юрі неминучим став реванш українця з Ентоні Джошуа, якого Олександр сенсаційно здолав у вересні.

Але ж ні.

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Табір Тайсона Ф'юрі тепер докладає всіх зусиль, щоб зірвати повторний поєдинок Усик – Джошуа, лякаючи Ентоні тим, що він може знову програти та пропонуючи йому інших суперників замість українця.

"Якщо Джошуа хоче провести проміжний відновлювальний бій, нехай поб'ється з Джо Джойсом або Даніелем Дюбуа. Це дуже хороші поєдинки", – спокушає Ей-Джея співпромоутер Ф'юрі Френк Воррен, якого цитує Mirror.

Джо Джойс / Фото: Twitter

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Зазначимо, що британські суперважі Джойс та Дюбуа мають одну поразку на двох – 2020-го перший нокаутував другого.

Раніше британський суперваговик Девід Прайс заявив, що Джошуа неминуче програє Усику і в реванші, бо українець уже "прочитав" Ентоні.

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Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Водночас Віталій Кличко закликав Джошуа не відмовлятися від реваншу з Усиком: "Інакше він покаже свою слабкість".