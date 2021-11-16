Вирішальна битва України за плей-оф та розв'язка у групі G: розклад, трансляції, котирування матчів відбору на ЧС-2022

Збірна України зіграє проти Боснії у відборі на ЧС-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

У вівторок, 16 листопада, відбудуться останні сім матчів відбору на ЧС-2022.

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На цей момент визначились 9 із 10 європейських збірних, які виступатимуть на мундіалі в Катарі. Щасливими володарями путівок на чемпіонат світу стали:

Сербія

Іспанія

Швейцарія

Данія

Бельгія

Франція

Хорватія

Німеччина

Англія

Сьогодні у групі G розіграють ще одну пряму путівку на ЧС-2022. На перше місце претендують одразу три збірні: Нідерланди, Туреччина та Норвегія.

Наша увага буде прикута до матчів у групі D, де збірна України зобов'язана перемагати Боснію та сподіватися, що Франція не програє фінам. Онлайн Боснія – Україна є на нашому сайті.

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ГРУПА D

21:45. Боснія і Герцеговина – Україна

Котирування: 5.10 – 4.00 – 1.69

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TV: Україна, Футбол 1

21:45. Фінляндія – Франція

Котирування: 5.30 – 3.90 – 1.69

TV: Футбол 2

ГРУПА Е

21:45. Уельс – Бельгія

Котирування: 3.25 – 3.40 – 2.28

TV: Футбол 3

21:45. Чехія – Естонія

Котирування: 1.13 – 9.00 – 27.00

ГРУПА G

21:45. Нідерланди – Норвегія

Котирування: 1.44 – 4.70 – 7.80

21:45. Чорногорія – Туреччина

Котирування: 5.10 – 3.90 – 1.71

21:45. Гібралтар – Латвія

Котирування: 10.50 – 4.80 – 1.33

Стикові турніри відбудуться з 24 по 29 березня. У них візьмуть участь володарі других місць у відбіркових групах, а також два найкращі переможці груп у загальному рейтингу Ліги націй-2020/21, які не потрапили у фінальний турнір ЧС безпосередньо або не вийшли у "стики" з других місць у відбіркових групах.

Ці 12 команд розіграють путівки, що залишилися, в рамках трьох шляхів плей-офф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці цих шляхів стануть учасниками чемпіонату світу.