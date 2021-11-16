16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
16 листопада 21:45
Фінляндія --
Франція --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Вирішальна битва України за плей-оф та розв'язка у групі G: розклад, трансляції, котирування матчів відбору на ЧС-2022

Сергій Шаховець
16 листопада, 10:01
Сьогодні збірна України боротиметься за потрапляння до плей-оф ЧС-2022. А у групі G збірні Нідерландів, Туреччини та Норвегії визначать, хто з них напряму потрапить на мундіаль

Збірна України зіграє проти Боснії у відборі на ЧС-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

У вівторок, 16 листопада, відбудуться останні сім матчів відбору на ЧС-2022.

Реклама

На цей момент визначились 9 із 10 європейських збірних, які виступатимуть на мундіалі в Катарі. Щасливими володарями путівок на чемпіонат світу стали:

  • Сербія
  • Іспанія
  • Швейцарія
  • Данія
  • Бельгія
  • Франція
  • Хорватія
  • Німеччина
  • Англія

Сьогодні у групі G розіграють ще одну пряму путівку на ЧС-2022. На перше місце претендують одразу три збірні: Нідерланди, Туреччина та Норвегія.

Наша увага буде прикута до матчів у групі D, де збірна України зобов'язана перемагати Боснію та сподіватися, що Франція не програє фінам. Онлайн Боснія – Україна є на нашому сайті.

Реклама

ГРУПА D

21:45. Боснія і Герцеговина – Україна

Котирування: 5.10 – 4.00 – 1.69

Реклама

TV: Україна, Футбол 1

21:45. Фінляндія – Франція

Котирування: 5.30 – 3.90 – 1.69

TV: Футбол 2

ГРУПА Е

21:45. Уельс – Бельгія

Котирування: 3.25 – 3.40 – 2.28

TV: Футбол 3

21:45. Чехія – Естонія

Котирування: 1.13 – 9.00 – 27.00

ГРУПА G

21:45. Нідерланди – Норвегія

Котирування: 1.44 – 4.70 – 7.80

21:45. Чорногорія – Туреччина

Котирування: 5.10 – 3.90 – 1.71

21:45. Гібралтар – Латвія

Котирування: 10.50 – 4.80 – 1.33

Стикові турніри відбудуться з 24 по 29 березня. У них візьмуть участь володарі других місць у відбіркових групах, а також два найкращі переможці груп у загальному рейтингу Ліги націй-2020/21, які не потрапили у фінальний турнір ЧС безпосередньо або не вийшли у "стики" з других місць у відбіркових групах.

Ці 12 команд розіграють путівки, що залишилися, в рамках трьох шляхів плей-офф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці цих шляхів стануть учасниками чемпіонату світу.