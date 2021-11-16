Решающая битва Украины за плей-офф и развязка в группе G: расписание, трансляции, котировки матчей отбора на ЧМ-2022

Сборная Украины сыграет против Боснии в отборе на ЧМ-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Во вторник, 16 ноября, состоятся последние семь матчей отбора на ЧМ-2022.

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На данный момент определились 9 из 10 европейских сборных, которые выступят на мундиале в Катаре. Счастливыми обладателями путевок на чемпионат мира стали:

Сербия

Испания

Швейцария

Дания

Бельгия

Франция

Хорватия

Германия

Англия

Сегодня в группе G разыграют еще одну прямую путевку на ЧМ-2022. На первое место претендуют сразу три сборные: Нидерланды, Турция и Норвегия.

Наше внимание будет приковано к матчам в группе D, где сборная Украины обязана побеждать Боснию и надеяться, что Франция не проиграет финнам. Онлайн Босния – Украина есть на нашем сайте.

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ГРУППА D

21:45. Босния и Герцеговина – Украина

Котировки: 5.10 – 4.00 – 1.69

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TV: Украина, Футбол 1

21:45. Финляндия – Франция

Котировки: 5.30 – 3.90 – 1.69

TV: Футбол 2

ГРУППА Е

21:45. Уэльс – Бельгия

Котировки: 3.25 – 3.40 – 2.28

TV: Футбол 3

21:45. Чехия – Эстония

Котировки: 1.13 – 9.00 – 27.00

ГРУППА G

21:45. Нидерланды – Норвегия

Котировки: 1.44 – 4.70 – 7.80

21:45. Чорногория – Турция

Котировки: 5.10 – 3.90 – 1.71

21:45. Гибралтар – Латвия

Котировки: 10.50 – 4.80 – 1.33

Стыковые турниры пройдут с 24 по 29 марта. В них примут участие обладатели вторых мест в отборочных группах, а также два лучших победителя групп в общем рейтинге Лиги наций-2020/21, которые не попали в финальный турнир ЧМ напрямую или не вышли в "стыки" со вторых мест в отборочных группах.

Эти 12 команд разыграют оставшиеся путевки в рамках трех путей плей-офф, которые состоят из одноматчевых полуфиналов и финалов. Три победителя этих путей станут участниками чемпионата мира.