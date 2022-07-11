Рекордсменці світу підсунули розмальовку після зустрічі з Байденом

Ріст гімнастки ввів в оману стюардесу / Фото: Колаж: Сьогодні

Чотириразова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Сімона Байлс розповіла кумедну історію, як її переплутали з дитиною під час перельоту з Вашингтона. Раніше Сімону покусав собака .

7 липня глава США Джо Байден нагородив спортсменку Президентською медаллю свободи.

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Байден вручає медаль Байлз

Після церемонії Байлс поверталася додому зворотним рейсом.

"Мені спробували дати розмальовку, коли я сіла у літак. Я відповіла: Не треба, мені 25 років", – написала у соцмережах спортсменка.

Ріст Байлс складає всього 142 см, тому стюардеса і потрапила в незручну ситуацію.

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Сімона Байлс народилася 14 березня 1997 року. Американська гімнастка – чотириразова олімпійська чемпіонка 2016 року, 19-разова чемпіонка світу (абсолютний рекорд в історії чемпіонату світу), у тому числі 5-разова в абсолютній першості (2013, 2014, 2015, 2018, 2019).

Раніше Сімоні дісталося у США за програш американської команди Росії на Олімпійських іграх у Токіо.