Рефері бою Ломаченко – Коммі підірвав Мережу своїм оскалом (відео)

Ломаченко - Коммі: рефері показал зуби / Фото: Колаж: Сьогодні
Не менш яскравою зіркою поєдинку Ломаченко – Коммі, ніж українець, який переміг одноголосним рішенням суддів, був рефері в рингу Стів Вілліс.
Без його заворожуючої міміки цей поєдинок не був би таким видовищним.
А те, як американець із імпозантною лисиною скалив свої зуби під час бомбардування Василем Ломаченком голови Річарда Коммі, взагалі стало хітом інтернету.
Артистичність Стіва Вілліса та опуклі очі допомагають йому заробляти гроші і поза боксом – він займається стендап-шоу.
Але все-таки на першому місці для Вілліса – бокс.
Дивіться найяскравіші моменти зі Стівом Віллісом у рингу