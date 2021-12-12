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Рефери боя Ломаченко – Комми взорвал Сеть своим оскалом (видео)

Олег Люлька
12 декабря, 22:36
Третьим в ринге во время поединка Василия Ломаченко с Ричардом Комми был Стив Уиллис, но своим ярким поведением он чуть не затмил победителя

Ломаченко - Комми: рефери показал зубы / Фото: Коллаж: Сегодня

Не менее яркой звездой поединка Ломаченко – Комми, чем победивший единогласным решением судей украинец, был рефери в ринге Стив Уиллис.

Без его уморительной мимики этот поединок не был бы таким зрелищным.

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А то, как американец с импозантной лысиной скалил свои зубы во время бомбардировки Василием Ломаченко головы Ричарда Комми, вообще стало хитом интернета.

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Артистичность Стива Уиллиса и выпуклые глаза помогают ему зарабатывать деньги и вне бокса – он занимается стендап-шоу.

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Но все-таки на первом месте для Уиллиса – бокс.

Смотрите самые яркие моменты со Стивом Уиллисом в ринге