Рефери боя Ломаченко – Комми взорвал Сеть своим оскалом (видео)

Ломаченко - Комми: рефери показал зубы / Фото: Коллаж: Сегодня
Не менее яркой звездой поединка Ломаченко – Комми, чем победивший единогласным решением судей украинец, был рефери в ринге Стив Уиллис.
Без его уморительной мимики этот поединок не был бы таким зрелищным.
А то, как американец с импозантной лысиной скалил свои зубы во время бомбардировки Василием Ломаченко головы Ричарда Комми, вообще стало хитом интернета.
Артистичность Стива Уиллиса и выпуклые глаза помогают ему зарабатывать деньги и вне бокса – он занимается стендап-шоу.
Но все-таки на первом месте для Уиллиса – бокс.
Смотрите самые яркие моменты со Стивом Уиллисом в ринге