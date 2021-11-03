Реал – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

"Реал" - "Шахтар"

До вашої уваги онлайн-трансляція матчу Реал – Шахтар з відео, фото та коментарями.

Реклама

Нагадаємо, після трьох турів перше місце у групі D сенсаційно посідає молдавський Шериф. Лідерство з ним, маючи шість очок, ділить Реал. У Інтера – чотири пункти, у Шахтаря – один.

Тож сьогодні "гірникам", щоб зберегти реальні шанси на євровесну, потрібно обігравати найтитулованіший футбольний клуб світу на його полі.

Нагадаємо, два тижні тому Шахтар програв Реалу у Києві 0:5.

Орієнтовні склади від УЄФА

РЕАЛ: Куртуа; Карвахаль, Едер Мілітао, Алаба, Менді; Кроос, Каземіро, Модріч; Вінісіус, Бензема, Азар

Чи не зіграють: Бейл (задній м'яз стегна), Себальос (гомілкостоп)

Під питанням: Діас (ніс), Вальверде (коліно), Родріго (задній м'яз стегна)

Шахтар: П'ятов; Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі; Майкон, Степаненко, Марко Антоніо; Тете, Фернандо, Соломон

Чи не зіграють: Жуніор Мораес (коліно), Траоре (коліно), Педріньо (коліно), Коноплянка

Під питанням: Алан Патрік

ЗАЯВИ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Головний тренер Реала Карло Анчелотті:

"Як команда? Дуже добре. Здобути перемогу в цьому матчі у вирішальний момент групового етапу дуже важливо. Ми добре знаємо суперника. Різниця між перемогою і поразкою в цьому матчі величезна. Якщо програємо, треба буде перемагати в двох матчах, що залишилися. Якщо ж переможемо, будемо дуже близькі до своєї мети.

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі:

"У цьому матчі ми залишимося вірними своїм принципам. Ми працюємо разом 3-4 місяці і уявляємо, як можемо досягти прогресу".

"Думаю, це випадковість, що ми ще не забили гол у Лізі чемпіонів. Проти Шерифа у нас було 25 ударів, ми 110 разів опинялися у штрафному майданчику суперника. У матчі проти Інтера у нас було стільки шансів! І до третього голу Реала у домашній на зустрічі ми теж створили якісь шанси".

"Тому це просто випадковість. І ми маємо не забувати, що ми грали два матчі з трьох без Траоре. Це не виправдання, це факт. Грати без Траоре, звичайно, важко".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Великим фаворитом матчу на Сантьяго Бернабеу аналітики букмекерських контор називають Реал. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.26, на нічию – 6.90, на перемогу Шахтаря – 10.50. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків наступна:

виграш Реала – 77%

нічия – 14%

виграш Шахтаря – 9%

найімовірніший рахунок – 2:0

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Реал-Шахтар у середу, 3 листопада, починаючи з 19:45, покаже платформа Megogo.

Дивіться, як Шахтар обіграв Реал 3:2 у Мадриді рік тому