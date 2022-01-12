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Реал та могильники Моурінью: вогняні суперники Динамо на зборах

Любомир Луканюк
12 січня, 17:45
Кияни проведуть чотири товариські поєдинки на зборах в Іспанії, один із суперників Динамо нещодавно приїжджав в Україну

У п'ятницю, 14 січня, футболісти київського Динамо вийдуть із відпустки. І після медогляду команда вирушить на перший тренувальний збір, який проходитиме в Іспанії з 17 по 27 січня.

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У провінції Аліканте у динамівців заплановано проведення чотирьох спарингів.

19 січня, 16:30 – Реал Мурсія (Іспанія)

22 січня, 16:30 – Расінг Уніон (Люксембург)

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24 чи 25 січня – суперника буде оголошено пізніше

26 чи 27 січня – Буде-Глімт (Норвегія)

Нагадаємо, що Буде-Глімт цієї осені грав із Зорею в одній групі Ліги конференцій. Вдома норвезький клуб виграв – 3:1, в Україні була нічия – 0:0. Але на всю Європу ім'я Буде-Глімт прогриміло після того, як норвежці знищили Рому під керівництвом Жозе Моурінью – 6:1.

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До речі, всі матчі, заплановані на тренувальному зборі, будуть показані на клубному каналі Динамо у YouTube.