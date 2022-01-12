Реал и могильщики Моуринью: огненные соперники Динамо на сборах

В пятницу, 14 января, футболисты киевского Динамо выйдут из отпуска. И после медосмотра команда отправится на первый тренировочный сбор, который пройдет в Испании с 17 по 27 января.

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В провинции Аликанте у динамовцев запланировано проведение четырех спаррингов.

19 января, 16:30 – Реал Мурсия (Испания)

22 января, 16:30 – Расинг Унион (Люксембург)

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24 или 25 января – соперник будет объявлен позже

26 или 27 января – Буде-Глимт (Норвегия)

Напомним, что Буде-Глимт этой осенью играл с Зарей в одной группе Лиги конференций. Дома норвежский клуб выиграл – 3:1, в Украине была ничья – 0:0. Но на всю Европу имя Буде-Глимт прогремело после того, как норвежцы уничтожили Рому под руководством Жозе Моуринью – 6:1.

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Кстати, все матчи, запланированные на тренировочном сборе, будут показаны на клубном канале Динамо в YouTube.