Реал и могильщики Моуринью: огненные соперники Динамо на сборах

В пятницу, 14 января, футболисты киевского Динамо выйдут из отпуска. И после медосмотра команда отправится на первый тренировочный сбор, который пройдет в Испании с 17 по 27 января.
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В провинции Аликанте у динамовцев запланировано проведение четырех спаррингов.
19 января, 16:30 – Реал Мурсия (Испания)
22 января, 16:30 – Расинг Унион (Люксембург)
24 или 25 января – соперник будет объявлен позже
26 или 27 января – Буде-Глимт (Норвегия)
Напомним, что Буде-Глимт этой осенью играл с Зарей в одной группе Лиги конференций. Дома норвежский клуб выиграл – 3:1, в Украине была ничья – 0:0. Но на всю Европу имя Буде-Глимт прогремело после того, как норвежцы уничтожили Рому под руководством Жозе Моуринью – 6:1.
Кстати, все матчи, запланированные на тренировочном сборе, будут показаны на клубном канале Динамо в YouTube.