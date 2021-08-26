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Розвісив рюкзаки! Так склад ще не оголошував жоден тренер

Любомир Луканюк
26 серпня, 14:25
Футболістам збірної Іспанії у вересні зіграє три відбіркових поєдинки чемпіонату світу-2022. Склад Луїс Енріке презентував оригінально

Іспанці у вересні зіграють три матчі

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке оригінально назвав футболістів, які викликані на відбіркові матчі ЧС-2022 проти Швеції, Грузії і Косово.

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Енріке розвішував в роздягальні рюкзаки з прізвищами гравців, які отримали виклик на вересневі матчі.

Воротарі: Унаї Симон (Атлетік), Давид Де Хеа (Манчестер Юнайтед), Роберт Санчес (Брайтон).

Захисники: Жорді Альба, Ерік Гарсія (обидва – Барселона), Хосе Гайя (Валенсія), Сезар Аспілікуета (Челсі), Маркос Льоренте (Атлетіко), Емерік Ляпорт (Манчестер Сіті), Іньїго Мартінес (Атлетик), Рауль Альбіоль (Вільярреал).

Півзахисники: Серхіо Бускетс (Барселона), Родрі (Манчестер Сіті), Коке (Атлетико), Мікель Меріно (Реал Сосьєдад), Карлос Солер (Валенсія), Браїс Мендес (Сельта).

Нападники: Пабло Форнальс (Вест Хем), Енцо Сарабія (Парі Сен-Жермен), Ферран Торрес (Манчестер Сіті), Адама Траоре (Вулверхемптон), Альваро Мората (Ювентус), Жерар Морено (Вільярреал), Абель Руїс (Брага).

2 вересня іспанська команда зіграє на виїзді зі Швецією. 5 вересня вдома прийме Грузію, а 8-го числа проведе гостьовий матч з Косово.

Іспанія набрала 7 очок в 3 матчах і лідирує в групі B. На очко менше у Швеції, проте скандинави зіграли на матч менше.

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