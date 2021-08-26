Развесил рюкзаки! Так состав еще не объявлял ни один тренер

Испанцы в сентябре сыграют три матча

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике оригинально назвал футболистов, которые вызваны на отборочные матчи ЧМ-2022 против Швеции, Грузии и Косово.

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Энрике развешивал в раздевалке рюкзаки с фамилиями игроков, получивших вызов на сентябрьские матчи.

Вратари: Унаи Симон (Атлетик), Давид Де Хеа (Манчестер Юнайтед), Роберт Санчес (Брайтон).

Защитники: Жорди Альба, Эрик Гарсия (оба — Барселона), Хосе Гайя (Валенсия), Сезар Аспиликуэта (Челси), Маркос Льоренте (Атлетико), Эмерик Ляпорт (Манчестер Сити), Иньиго Мартинес (Атлетик), Рауль Альбиоль (Вильярреал).

Полузащитники: Серхио Бускетс (Барселона), Родри (Манчестер Сити), Коке (Атлетико), Микель Мерино (Реал Сосьедад), Карлос Солер (Валенсия), Браис Мендес (Сельта).

Нападающие: Пабло Форнальс (Вест Хэм), Энцо Сарабия (Пари Сен-Жермен), Ферран Торрес (Манчестер Сити), Адама Траоре (Вулверхэмптон), Альваро Мората (Ювентус), Жерар Морено (Вильярреал), Абель Руис (Брага).

2 сентября испанская команда сыграет на выезде со Швецией. 5 сентября дома примет Грузию, а 8-го числа проведет гостевой матч с Косово.

Испания набрала 7 очков в 3 матчах и лидирует в группе B. На очко меньше у Швеции, однако скандинавы сыграли на матч меньше.



