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Хіба це можливо? Футболістка Ліверпуля забила хет-трик у свої ворота

Сергій Шаховець
21 лютого, 19:18
Незвичайний антирекорд був зафіксований під час поєдинку національних команд США та Нової Зеландії

Футболістка збірної Нової Зеландії Мур надовго запам'ятає матч із США / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Захисниця Ліверпуля та збірної Нової Зеландії Мейкайла Мур вписала своє ім'я в історію футболу. Під час міжнародного турніру SheBelieves Cup, у якому беруть участь жіночі збірні, відбувся поєдинок між господарями турніру США та Новою Зеландією.

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Результат у матчі "зробила" 25-річна Мур, яка забила три голи у свої ворота, зробивши рахунок 3:0 на користь США. Захисниця Ліверпуля відзначилася на 5-й, 6-й та 36-й хвилинах зустрічі.

Після такої неймовірної результативності футболістку було замінено. А матч закінчився перемогою збірної США із рахунком 5:0.

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Сама спортсменка не спромоглася стримати емоцій після заміни. Але головна тренерка збірної Нової Зеландії Йітка Клімкова міцно обійняла та втішила невдаху футболістку.

"У кожного гравця бувають складні ігри. Мур сьогодні мала важкий день", – сказала Клімкова.

Зазначимо, що Мейкайла Мур є досвідченою футболісткою Нової Зеландії, на рахунку якої 48 матчів. У 2020 році Мур підписала контракт із жіночою командою Ліверпуля, за яку зіграла 30 поєдинків, забивши три м'ячі.