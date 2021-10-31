Роздягальню хитає! Ексзірка Динамо святкує медаль у Фінляндії

Денис Олійник / Фото: Instagram

Колишній футболіст Динамо, Металіста та Дніпра Денис Олійник став бронзовим призером чемпіонату Фінляндії. Це сталося після того, як СІК, клуб Олійника, розгромив на виїзді свого конкурента у боротьбі за третю сходинку Інтер Турку з рахунком 5:2.

Сам Олійник у цій грі голом не відзначився, але до того, нагадаємо, забивав у п'яти поєдинках поспіль.

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Радості Дениса та його партнерів не було межі – у роздягальні після бронзової перемоги вони влаштували пісні та танці, роздягнувшись до пояса та обливаючи один одного різними напоями.

"Ми зробили це!" – написав у себе в сторіз Олійник.

"Вікторовичу, з бронзою. Наступного року буде золото. Це твій колір металу", – привітав його агент Олександр Панков.

Нагадаємо, Олійник, якому зараз 34, належав до золотої молоді Динамо, яка у матчі за Суперкубок України-2007 сенсаційно обіграла Шахтар.

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Утім, кар'єра після того успіху у Дениса не склалася. Її супроводжували нефутбольні скандали. Зокрема, колишня дружина Олійника Зоряна заявила, що він її бив, а також програв у казино два мільйони доларів