30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚫 Жорсткий карантин ❌ ДТП з мажором у Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж

Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

До збірної його – поки не пізно! Українець, який спустив мільйони в казино, розриває чемпіонат Фінляндії

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
29 жовтня, 09:46
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Денис Олійник забив у п'ятому поспіль матчі за фінський СІК – такий результативний футболіст напевне не завадив би нашій національній команді у вирішальному поєдинку з Боснією

16 листопада збірна України на виїзді зіграє вирішальний матч відбору ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини. На цей матч Олександр Петраков повернув до складу Руслана Маліновського.

Але, схоже, є сенс довикликати ще одного легіонера – 34-річного українського півзахисника фінського клубу СІК Дениса Олійника. Він забив уже в п'ятому матчі свого клубу поспіль!

Реклама

Цього разу Олійник, який виступав за збірну України з 2010 до 2015 року, головою відкрив рахунок у матчі з командою КуПС, який завершився внічию 2:2.

Уже місяць Денис не йде з поля без гола у Фінляндії. Може, і для збірної України він став би забивною паличкою-рятівничкою?

Реклама

Нагадаємо, Олійник належав до золотої молоді Динамо, яка у матчі за Суперкубок України-2007 сенсаційно обіграла Шахтар.

Утім, кар'єра після того успіху у Дениса не склалася. Її супроводжували нефутбольні скандали. Зокрема, колишня дружина Олійника Зоряна заявила, що він її бив.

"І робив це неодноразово. Коли ми жили у Харкові, він після чергового загулу прийшов додому п'яний. Я мовчати не стала, і в нас розгорілася сварка, внаслідок чого він мене сильно побив, зламав шість ребер... Бив ногами... Довелося викликати поліцію, щоби його заспокоїли".

"Великі гроші одразу закрутили голову молодому хлопцеві. Він серйозно підсів на азартні ігри, програвав величезні суми у казино. За два роки Денис програв близько 2 млн доларів. З ним говорили батьки, я, його кодували, але все марно", – розповідала дівчина.

І ось, схоже, життя у Дениса Олійника нарешті налагодилося...

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Маріуполь

Завтра

14:00

Динамо

21.0

7.70

1.14

Шахтар

Завтра

17:00

Десна

1.28

5.50

11.5
Дівчата покеру
PokerMatch

Лілі
Кілетто

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
12
31:3
32
2
Шахтар
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Зоря
12
24:15
23
5
Дніпро-1
12
16:14
22
6
Олександрія
12
12:10
19
7
Металіст 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
11
10:14
12
11
Колос
11
7:17
11
12
Минай
11
8:14
8
13
Інгулець
11
9:22
8
14
Львів
12
8:20
7
15
Чорноморець
12
12:26
7
16
Маріуполь
12
13:29
4
Показати бiльше
Субота, 30 жовтня
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти