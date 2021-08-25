Розбір суддівства 5 туру чемпіонату України. Рейтинг українських суддів

Розбір суддівства 5 туру чемпіонату України від Михайла Метревелі

В п'ятому турі Прем'єр-ліги VAR працював уже на двох матчах і допоміг виправити помилку Ігоря Пасхалі в матчі Динамо і Десни. Арбітри, на щастя, не вплинули на результат матчів, але арбітраж був не ідеальним.

Окремо варто відзначити перше призначення в цьому сезоні для Анастасії Романюк. Хочеться вірити, що її рівень арбітражу буде не гірше, ніж у її колеги Катерини Монзуль.

Рейтинг суддів чемпіонату України:

арбітр М пор. оцінка 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 1 Катерина Монзуль 1 9,00 9 2 Максим Козиряцький 2 8,00 8 8 3 Дмитро Панчишин 1 8,00 8 4 Дмитро Крівушкін 1 8,00 8 5 Олексій Деревінський 2 8,00 8 8 6 Микола Балакін 1 8,00 8 7 Олександр Шандор 2 8,00 8 8 8 Євген Арановський 1 8,00 8 9 Сергій Бойко 2 8,00 8 8 10 Андрій Коваленко 1 8,00 8 11 Олександр Дердо 1 8,00 8 12 Геннадій Серпутько 1 8,00 8 13 Олександр Омельченко 1 8,00 8 14 Роман Блавацький 1 8,00 8 15 Анастасія Романюк 1 8,00 8 16 Денис Шурман 3 7,67 7 8 8 17 Віталій Романов 2 7,50 7 8 18 Віктор Копієвський 2 7,50 8 7 19 Анатолій Абдула 2 7,25 7 8 20 Дмитро Бондаренко 2 7,00 8 6 21 Ярослав Козик 2 7,00 6 8 22 Ігор Пасхал 1 7,00 7 23 Володимир Новохатний 2 6,50 7 6 24 Юрій Іванов 2 6,50 5 8

Ворскла – Металіст 1925 – 2: 0

Арбітр: Віктор Копієвський . Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди досить багато фолили. VAR на матчі не працював.

Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 46-й хвилині Дмитренко в штрафний скидав м'яч під удар партнеру і потрапив в руку стелиться в підкаті Челядин. Арбітр призначив пенальті у ворота Ворскли. Це вірне рішення . Гравець Ворскли підняв долоню вгору і заблокував політ м'яча. Епізод повинен трактуватися, як гра рукою.

На 87-й хвилині Савін впав у штрафному після боротьби з Таммом. Арбітр зафіксував симуляцію і показав гравцеві Металіст 1925 жовту картку. Це помилка . Савін падав не з власної ініціативи, а після чіткого контакту із захисником Ворскли. Це не симуляція. Але і не пенальті . Тамм не вийшов за рамки правил і вів ігрову боротьбу.

Оцінка: 7 балів з 10-ти.

Верес – Минай – 1: 0

Арбітр: Анатолій Абдула . Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди багато фолили. VAR на матчі не працював.

Ключовими для арбітражу були три епізоди. На 24-й хвилині Селезньов забив гол. Арбітр зафіксував офсайд і не зарахував взяття воріт. Це вірне рішення . Форвард Миная всім тілом знаходився за лінією останнього захисника Вереса.

На 65-й хвилині при боротьбі Білонога і Мірошника в штрафний м'яч потрапив в руку захисника Вереса. Арбітр зафіксував фол і призначив пенальті у ворота Вереса. швидше, це вірне рішення . Рука була виставлена в сторону і збільшувала обсяг тіла. Плюс, гравець Вереса сам підбив м'яч собі в руку і це не був випадковий відскік. Епізод курйозний, але підстави призначати пенальті у арбітра були.

На 93-й хвилині Дахнівський в підкаті ззаду вдарив по ногах Білонога. Арбітр показав гравцеві Вереса пряму червону картку. Це вірне рішення . Дахнівський навіть не намагався зіграти в м'яч, а відверто стрибав в ноги супернику. Це небезпечна гра з ризиком нанесення травми, так що видалення заслужене.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Чорноморець – Шахтар – 0: 3

Арбітр: Денис Шурман . Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди мало фолили, але був ряд спірних епізодів. На матчі працював VAR.

Ключовими для арбітражу були три епізоди. На 10-й хвилині Білошевскій прямою ногою ззаду врізався в ногу Патріку. Арбітр показав гравцеві Чорноморця жовту картку, але після перегляду VAR змінив рішення і показав червону картку. Це вірне рішення . Білошевскій зіграв грубо, небезпечно і міг нанести суперникові серйозну травму.

На 42-й хвилині Матвієнко після подачі кутового забив гол. Арбітр зарахував взяття воріт, але після підказки від асистента VAR скасував гол. Причиною стала гра рукою у Сергія Кривцова безпосередньо перед голом. Це вірне рішення . Рука Кривцова була виставлена в сторону і збільшувала обсяг тіла. Фактично, Сергій підробив м'яч рукою і скинув його під удар Матвієнко. Це гра рукою і гол був справедливо скасований.

На 4-й доданій до першого тайму хвилині Путря увірвався в штрафну і забив гол. Арбітри після невеликої паузи зафіксували офсайд і не зарахували взяття воріт. Це вірне рішення . У момент передачі від партнера Путря був на півкорпуса ближче до воріт, ніж останній захисник Шахтаря.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Дніпро-1 – Рух – 2: 0

Арбітр: Максим Козиряцький . Для арбітражу матч був легким. Команди прагнули грати коректно і спірних епізодів не виникало. VAR на матчі не працював.

У матчі не було епізодів, які потребують детального розбору.

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Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Маріуполь – Зоря – 3: 4

Арбітр: Дмитро Бондаренко . Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди грали грубо і багато фолили. VAR на матчі не працював.

Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 7-й хвилині Кулаков впав у штрафному, намагаючись прорватися повз Імерекова. Арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення . Контакт між гравцями був, але захисник Зорі не вийшов за рамки звичайної ігрової боротьби.

На 25-й хвилині Гладкий впав у штрафному після боротьби з Микицеєм. Арбітр дав продовжити гру. Це помилка . Захисник Маріуполя не зіграв в м'яч і наступив на ногу форварда Зорі. Гладкий занадто картинно падав, ніж, мабуть, і викликав підозри арбітра в симуляції, але між гравцями був чіткий контакт і цей контакт завадив продовжити атаку. Так що в ворота Маріуполя варто призначати пенальті .

Оцінка: 6 балів з 10-ти.

Колос – Олександрія – 0: 1

Арбітр: Ярослав Козик . Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди дуже багато фолили. VAR на матчі не працював.

Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 19-й хвилині Сітчінава впав у штрафному після боротьби з Бабогло. Арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення . Боротьба була в рамках правил і сам гравець Колоса не став чекати можливого свистка арбітра, а спробував продовжити атаку лежачи на газоні.

На 65-й хвилині Богданов впав після спроби прорватися повз Калюжного. Арбітр зафіксував симуляцію і показав гравцеві Колоса жовту картку. Це вірне рішення . Контакту між гравцями не було і Богданов падав зі своєї ініціативи.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Динамо – Десна – 4: 0

Арбітр: Ігор Пасхал . Для арбітражу матч був порівняно легким. Команди грали коректно і мало фолили. На матчі працював VAR.

Розглянути варто два епізоди. На 15-й хвилині Циганков впав у штрафному після боротьби з Домбровським. Арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення . Гравець Динамо завалився на газон тільки відчувши на плечі руку суперника. Фолу не було.

На 34-й хвилині Буяльський впав у штрафному після підкату Сафронова. Арбітр дав продовжити гру, але після перегляду VAR змінив рішення і призначив пенальті у ворота Десни. Це вірне рішення . Сафронов не зіграв в м'яч і вдарив по ногах суперника, який вже прокинув собі м'яч на хід.

Пенальті був настільки очевидним , Що викликає питання, яким чином арбітр міг його не побачити. У нього була хороша позиція і такі фоли він повинен помічати без допомоги VAR.

Оцінка: 7 балів з 10-ти.

Львів – Інгулець – 1: 2

Арбітр: Анастасія Романюк . Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди багато фолили. VAR на матчі не працював.

Розглянути варто один епізод. На 38-й хвилині Сітало отримав передачу з глибини і розвивав атаку на фланзі. Арбітр зафіксував офсайд. Це помилка. Форвард Інгульця знаходився на лінії з останнім захисником Львова.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

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