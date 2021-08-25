27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
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Розбір суддівства 5 туру чемпіонату України. Рейтинг українських суддів

Михайло Метревелі
25 серпня, 12:33
Експерт телеканалу Футбол Михайло Метревелі проаналізував суддівські рішення в матчах п'ятого туру чемпіонату України

Розбір суддівства 5 туру чемпіонату України від Михайла Метревелі

В п'ятому турі Прем'єр-ліги VAR працював уже на двох матчах і допоміг виправити помилку Ігоря Пасхалі в матчі Динамо і Десни. Арбітри, на щастя, не вплинули на результат матчів, але арбітраж був не ідеальним.

Окремо варто відзначити перше призначення в цьому сезоні для Анастасії Романюк. Хочеться вірити, що її рівень арбітражу буде не гірше, ніж у її колеги Катерини Монзуль.

Рейтинг суддів чемпіонату України:

арбітр М пор. оцінка 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур
1Катерина Монзуль19,009
2Максим Козиряцький28,0088
3Дмитро Панчишин18,008
4Дмитро Крівушкін18,008
5Олексій Деревінський28,0088
6Микола Балакін18,008
7Олександр Шандор28,0088
8Євген Арановський18,008
9Сергій Бойко28,0088
10Андрій Коваленко18,008
11Олександр Дердо18,008
12Геннадій Серпутько18,008
13Олександр Омельченко18,008
14Роман Блавацький18,008
15Анастасія Романюк18,008
16Денис Шурман37,67788
17Віталій Романов27,5078
18Віктор Копієвський27,5087
19Анатолій Абдула27,2578
20Дмитро Бондаренко27,0086
21Ярослав Козик27,0068
22Ігор Пасхал17,007
23Володимир Новохатний26,5076
24Юрій Іванов26,5058

Ворскла – Металіст 1925 – 2: 0

Арбітр: Віктор Копієвський . Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди досить багато фолили. VAR на матчі не працював.

Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 46-й хвилині Дмитренко в штрафний скидав м'яч під удар партнеру і потрапив в руку стелиться в підкаті Челядин. Арбітр призначив пенальті у ворота Ворскли. Це вірне рішення . Гравець Ворскли підняв долоню вгору і заблокував політ м'яча. Епізод повинен трактуватися, як гра рукою.

На 87-й хвилині Савін впав у штрафному після боротьби з Таммом. Арбітр зафіксував симуляцію і показав гравцеві Металіст 1925 жовту картку. Це помилка . Савін падав не з власної ініціативи, а після чіткого контакту із захисником Ворскли. Це не симуляція. Але і не пенальті . Тамм не вийшов за рамки правил і вів ігрову боротьбу.

Оцінка: 7 балів з 10-ти.

Верес – Минай – 1: 0

Арбітр: Анатолій Абдула . Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди багато фолили. VAR на матчі не працював.

Ключовими для арбітражу були три епізоди. На 24-й хвилині Селезньов забив гол. Арбітр зафіксував офсайд і не зарахував взяття воріт. Це вірне рішення . Форвард Миная всім тілом знаходився за лінією останнього захисника Вереса.

На 65-й хвилині при боротьбі Білонога і Мірошника в штрафний м'яч потрапив в руку захисника Вереса. Арбітр зафіксував фол і призначив пенальті у ворота Вереса. швидше, це вірне рішення . Рука була виставлена в сторону і збільшувала обсяг тіла. Плюс, гравець Вереса сам підбив м'яч собі в руку і це не був випадковий відскік. Епізод курйозний, але підстави призначати пенальті у арбітра були.

На 93-й хвилині Дахнівський в підкаті ззаду вдарив по ногах Білонога. Арбітр показав гравцеві Вереса пряму червону картку. Це вірне рішення . Дахнівський навіть не намагався зіграти в м'яч, а відверто стрибав в ноги супернику. Це небезпечна гра з ризиком нанесення травми, так що видалення заслужене.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Чорноморець – Шахтар – 0: 3

Арбітр: Денис Шурман . Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди мало фолили, але був ряд спірних епізодів. На матчі працював VAR.

Ключовими для арбітражу були три епізоди. На 10-й хвилині Білошевскій прямою ногою ззаду врізався в ногу Патріку. Арбітр показав гравцеві Чорноморця жовту картку, але після перегляду VAR змінив рішення і показав червону картку. Це вірне рішення . Білошевскій зіграв грубо, небезпечно і міг нанести суперникові серйозну травму.

На 42-й хвилині Матвієнко після подачі кутового забив гол. Арбітр зарахував взяття воріт, але після підказки від асистента VAR скасував гол. Причиною стала гра рукою у Сергія Кривцова безпосередньо перед голом. Це вірне рішення . Рука Кривцова була виставлена в сторону і збільшувала обсяг тіла. Фактично, Сергій підробив м'яч рукою і скинув його під удар Матвієнко. Це гра рукою і гол був справедливо скасований.

На 4-й доданій до першого тайму хвилині Путря увірвався в штрафну і забив гол. Арбітри після невеликої паузи зафіксували офсайд і не зарахували взяття воріт. Це вірне рішення . У момент передачі від партнера Путря був на півкорпуса ближче до воріт, ніж останній захисник Шахтаря.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Дніпро-1 – Рух – 2: 0

Арбітр: Максим Козиряцький . Для арбітражу матч був легким. Команди прагнули грати коректно і спірних епізодів не виникало. VAR на матчі не працював.

У матчі не було епізодів, які потребують детального розбору.

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Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Маріуполь – Зоря – 3: 4

Арбітр: Дмитро Бондаренко . Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди грали грубо і багато фолили. VAR на матчі не працював.

Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 7-й хвилині Кулаков впав у штрафному, намагаючись прорватися повз Імерекова. Арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення . Контакт між гравцями був, але захисник Зорі не вийшов за рамки звичайної ігрової боротьби.

На 25-й хвилині Гладкий впав у штрафному після боротьби з Микицеєм. Арбітр дав продовжити гру. Це помилка . Захисник Маріуполя не зіграв в м'яч і наступив на ногу форварда Зорі. Гладкий занадто картинно падав, ніж, мабуть, і викликав підозри арбітра в симуляції, але між гравцями був чіткий контакт і цей контакт завадив продовжити атаку. Так що в ворота Маріуполя варто призначати пенальті .

Оцінка: 6 балів з 10-ти.

Колос – Олександрія – 0: 1

Арбітр: Ярослав Козик . Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди дуже багато фолили. VAR на матчі не працював.

Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 19-й хвилині Сітчінава впав у штрафному після боротьби з Бабогло. Арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення . Боротьба була в рамках правил і сам гравець Колоса не став чекати можливого свистка арбітра, а спробував продовжити атаку лежачи на газоні.

На 65-й хвилині Богданов впав після спроби прорватися повз Калюжного. Арбітр зафіксував симуляцію і показав гравцеві Колоса жовту картку. Це вірне рішення . Контакту між гравцями не було і Богданов падав зі своєї ініціативи.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Динамо – Десна – 4: 0

Арбітр: Ігор Пасхал . Для арбітражу матч був порівняно легким. Команди грали коректно і мало фолили. На матчі працював VAR.

Розглянути варто два епізоди. На 15-й хвилині Циганков впав у штрафному після боротьби з Домбровським. Арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення . Гравець Динамо завалився на газон тільки відчувши на плечі руку суперника. Фолу не було.

На 34-й хвилині Буяльський впав у штрафному після підкату Сафронова. Арбітр дав продовжити гру, але після перегляду VAR змінив рішення і призначив пенальті у ворота Десни. Це вірне рішення . Сафронов не зіграв в м'яч і вдарив по ногах суперника, який вже прокинув собі м'яч на хід.

Пенальті був настільки очевидним , Що викликає питання, яким чином арбітр міг його не побачити. У нього була хороша позиція і такі фоли він повинен помічати без допомоги VAR.

Оцінка: 7 балів з 10-ти.

Львів – Інгулець – 1: 2

Арбітр: Анастасія Романюк . Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди багато фолили. VAR на матчі не працював.

Розглянути варто один епізод. На 38-й хвилині Сітало отримав передачу з глибини і розвивав атаку на фланзі. Арбітр зафіксував офсайд. Це помилка. Форвард Інгульця знаходився на лінії з останнім захисником Львова.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Таблиця чемпіонату України

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