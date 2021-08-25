Розбір суддівства 5 туру чемпіонату України. Рейтинг українських суддів

Розбір суддівства 5 туру чемпіонату України від Михайла Метревелі
В п'ятому турі Прем'єр-ліги VAR працював уже на двох матчах і допоміг виправити помилку Ігоря Пасхалі в матчі Динамо і Десни. Арбітри, на щастя, не вплинули на результат матчів, але арбітраж був не ідеальним.
Окремо варто відзначити перше призначення в цьому сезоні для Анастасії Романюк. Хочеться вірити, що її рівень арбітражу буде не гірше, ніж у її колеги Катерини Монзуль.
Рейтинг суддів чемпіонату України:
|арбітр
|М
|пор. оцінка
|1 тур
|2 тур
|3 тур
|4 тур
|5 тур
|1
|Катерина Монзуль
|1
|9,00
|9
|2
|Максим Козиряцький
|2
|8,00
|8
|8
|3
|Дмитро Панчишин
|1
|8,00
|8
|4
|Дмитро Крівушкін
|1
|8,00
|8
|5
|Олексій Деревінський
|2
|8,00
|8
|8
|6
|Микола Балакін
|1
|8,00
|8
|7
|Олександр Шандор
|2
|8,00
|8
|8
|8
|Євген Арановський
|1
|8,00
|8
|9
|Сергій Бойко
|2
|8,00
|8
|8
|10
|Андрій Коваленко
|1
|8,00
|8
|11
|Олександр Дердо
|1
|8,00
|8
|12
|Геннадій Серпутько
|1
|8,00
|8
|13
|Олександр Омельченко
|1
|8,00
|8
|14
|Роман Блавацький
|1
|8,00
|8
|15
|Анастасія Романюк
|1
|8,00
|8
|16
|Денис Шурман
|3
|7,67
|7
|8
|8
|17
|Віталій Романов
|2
|7,50
|7
|8
|18
|Віктор Копієвський
|2
|7,50
|8
|7
|19
|Анатолій Абдула
|2
|7,25
|7
|8
|20
|Дмитро Бондаренко
|2
|7,00
|8
|6
|21
|Ярослав Козик
|2
|7,00
|6
|8
|22
|Ігор Пасхал
|1
|7,00
|7
|23
|Володимир Новохатний
|2
|6,50
|7
|6
|24
|Юрій Іванов
|2
|6,50
|5
|8
Ворскла – Металіст 1925 – 2: 0
Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 46-й хвилині Дмитренко в штрафний скидав м'яч під удар партнеру і потрапив в руку стелиться в підкаті Челядин. Арбітр призначив пенальті у ворота Ворскли. Це вірне рішення . Гравець Ворскли підняв долоню вгору і заблокував політ м'яча. Епізод повинен трактуватися, як гра рукою.
На 87-й хвилині Савін впав у штрафному після боротьби з Таммом. Арбітр зафіксував симуляцію і показав гравцеві Металіст 1925 жовту картку. Це помилка . Савін падав не з власної ініціативи, а після чіткого контакту із захисником Ворскли. Це не симуляція. Але і не пенальті . Тамм не вийшов за рамки правил і вів ігрову боротьбу.
Верес – Минай – 1: 0
Ключовими для арбітражу були три епізоди. На 24-й хвилині Селезньов забив гол. Арбітр зафіксував офсайд і не зарахував взяття воріт. Це вірне рішення . Форвард Миная всім тілом знаходився за лінією останнього захисника Вереса.
На 65-й хвилині при боротьбі Білонога і Мірошника в штрафний м'яч потрапив в руку захисника Вереса. Арбітр зафіксував фол і призначив пенальті у ворота Вереса. швидше, це вірне рішення . Рука була виставлена в сторону і збільшувала обсяг тіла. Плюс, гравець Вереса сам підбив м'яч собі в руку і це не був випадковий відскік. Епізод курйозний, але підстави призначати пенальті у арбітра були.
На 93-й хвилині Дахнівський в підкаті ззаду вдарив по ногах Білонога. Арбітр показав гравцеві Вереса пряму червону картку. Це вірне рішення . Дахнівський навіть не намагався зіграти в м'яч, а відверто стрибав в ноги супернику. Це небезпечна гра з ризиком нанесення травми, так що видалення заслужене.
Чорноморець – Шахтар – 0: 3
Ключовими для арбітражу були три епізоди. На 10-й хвилині Білошевскій прямою ногою ззаду врізався в ногу Патріку. Арбітр показав гравцеві Чорноморця жовту картку, але після перегляду VAR змінив рішення і показав червону картку. Це вірне рішення . Білошевскій зіграв грубо, небезпечно і міг нанести суперникові серйозну травму.
На 42-й хвилині Матвієнко після подачі кутового забив гол. Арбітр зарахував взяття воріт, але після підказки від асистента VAR скасував гол. Причиною стала гра рукою у Сергія Кривцова безпосередньо перед голом. Це вірне рішення . Рука Кривцова була виставлена в сторону і збільшувала обсяг тіла. Фактично, Сергій підробив м'яч рукою і скинув його під удар Матвієнко. Це гра рукою і гол був справедливо скасований.
На 4-й доданій до першого тайму хвилині Путря увірвався в штрафну і забив гол. Арбітри після невеликої паузи зафіксували офсайд і не зарахували взяття воріт. Це вірне рішення . У момент передачі від партнера Путря був на півкорпуса ближче до воріт, ніж останній захисник Шахтаря.
Дніпро-1 – Рух – 2: 0
У матчі не було епізодів, які потребують детального розбору.
Маріуполь – Зоря – 3: 4
Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 7-й хвилині Кулаков впав у штрафному, намагаючись прорватися повз Імерекова. Арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення . Контакт між гравцями був, але захисник Зорі не вийшов за рамки звичайної ігрової боротьби.
На 25-й хвилині Гладкий впав у штрафному після боротьби з Микицеєм. Арбітр дав продовжити гру. Це помилка . Захисник Маріуполя не зіграв в м'яч і наступив на ногу форварда Зорі. Гладкий занадто картинно падав, ніж, мабуть, і викликав підозри арбітра в симуляції, але між гравцями був чіткий контакт і цей контакт завадив продовжити атаку. Так що в ворота Маріуполя варто призначати пенальті .
Колос – Олександрія – 0: 1
Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 19-й хвилині Сітчінава впав у штрафному після боротьби з Бабогло. Арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення . Боротьба була в рамках правил і сам гравець Колоса не став чекати можливого свистка арбітра, а спробував продовжити атаку лежачи на газоні.
На 65-й хвилині Богданов впав після спроби прорватися повз Калюжного. Арбітр зафіксував симуляцію і показав гравцеві Колоса жовту картку. Це вірне рішення . Контакту між гравцями не було і Богданов падав зі своєї ініціативи.
Динамо – Десна – 4: 0
Розглянути варто два епізоди. На 15-й хвилині Циганков впав у штрафному після боротьби з Домбровським. Арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення . Гравець Динамо завалився на газон тільки відчувши на плечі руку суперника. Фолу не було.
На 34-й хвилині Буяльський впав у штрафному після підкату Сафронова. Арбітр дав продовжити гру, але після перегляду VAR змінив рішення і призначив пенальті у ворота Десни. Це вірне рішення . Сафронов не зіграв в м'яч і вдарив по ногах суперника, який вже прокинув собі м'яч на хід.
Пенальті був настільки очевидним , Що викликає питання, яким чином арбітр міг його не побачити. У нього була хороша позиція і такі фоли він повинен помічати без допомоги VAR.
Львів – Інгулець – 1: 2
Розглянути варто один епізод. На 38-й хвилині Сітало отримав передачу з глибини і розвивав атаку на фланзі. Арбітр зафіксував офсайд. Це помилка. Форвард Інгульця знаходився на лінії з останнім захисником Львова.