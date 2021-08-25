27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
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Разбор судейства 5 тура чемпионата Украины. Рейтинг украинских судей

Михаил Метревели
25 августа, 12:33
Эксперт телеканала Футбол Михаил Метревели проанализировал судейские решения в матчах пятого тура чемпионата Украины

Разбор судейства 5 тура чемпионата Украины от Михаила Метревели

В пятом туре Премьер-лиги VAR работал уже на двух матчах и помог исправить ошибку Игоря Пасхала в матче Динамо и Десны. Арбитры, к счастью, не повлияли на результат матчей, но арбитраж был не идеальным.

Отдельно стоит отметить первое назначение в этом сезоне для Анастасии Романюк. Хочется верить, что ее уровень арбитража будет не хуже, чем у ее коллеги Екатерины Монзуль.

Рейтинг судей чемпионата Украины:

арбитрМср. оценка1 тур2 тур3 тур4 тур5 тур
1Екатерина Монзуль19,009
2Максим Козыряцкий28,0088
3Дмитрий Панчишин18,008
4Дмитрий Кривушкин18,008
5Алексей Деревинский28,0088
6Николай Балакин18,008
7Александр Шандор28,0088
8Евгений Арановский18,008
9Сергей Бойко28,0088
10Андрей Коваленко18,008
11Александр Дердо18,008
12Геннадий Серпутько18,008
13Александр Омельченко18,008
14Роман Блавацкий18,008
15Анастасия Романюк18,008
16Денис Шурман37,67788
17Виталий Романов27,5078
18Виктор Копиевский27,5087
19Анатолий Абдула27,2578
20Дмитрий Бондаренко27,0086
21Ярослав Козык27,0068
22Игорь Пасхал17,007
23Владимир Новохатний26,5076
24Юрий Иванов26,5058

Ворскла – Металлист 1925 – 2:0

Арбитр: Виктор Копиевский. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды довольно много фолили. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 46-й минуте Дмитренко в штрафной скидывал мяч под удар партнеру и попал в руку стелящемуся в подкате Челядину. Арбитр назначил пенальти в ворота Ворсклы. Это верное решение. Игрок Ворсклы поднял ладонь вверх и заблокировал полет мяча. Эпизод должен трактоваться, как игра рукой.

На 87-й минуте Савин упал в штрафной после борьбы с Таммом. Арбитр зафиксировал симуляцию и показал игроку Металлист 1925 желтую карточку. Это ошибка. Савин падал не по своей инициативе, а после четкого контакта с защитником Ворсклы. Это не симуляция. Но и не пенальти. Тамм не вышел за рамки правил и вел игровую борьбу.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

Верес – Минай – 1:0

Арбитр: Анатолий Абдула. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были три эпизода. На 24-й минуте Селезнев забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд и не засчитал взятие ворот. Это верное решение. Форвард Миная всем телом находился за линией последнего защитника Вереса.

На 65-й минуте при борьбе Билонога и Мирошника в штрафной мяч попал в руку защитника Вереса. Арбитр зафиксировал фол и назначил пенальти в ворота Вереса. Скорее, это верное решение. Рука была выставлена в сторону и увеличивала объем тела. Плюс, игрок Вереса сам подбил мяч себе в руку и это не был случайный отскок. Эпизод курьезный, но основания назначать пенальти у арбитра были.

На 93-й минуте Дахновский в подкате сзади ударил по ногам Билонога. Арбитр показал игроку Вереса прямую красную карточку. Это верное решение. Дахновский даже не пытался сыграть в мяч, а откровенно прыгал в ноги сопернику. Это опасная игра с риском нанесения травмы, так что удаление заслуженное.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Черноморец – Шахтер – 0:3

Арбитр: Денис Шурман. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды мало фолили, но был ряд спорных эпизодов. На матче работал VAR.

Ключевыми для арбитража были три эпизода. На 10-й минуте Билошевский прямой ногой сзади врезался в ногу Патрику. Арбитр показал игроку Черноморца желтую карточку, но после просмотра VAR изменил решение и показал красную карточку. Это верное решение. Билошевский сыграл грубо, опасно и мог нанести сопернику серьезную травму.

На 42-й минуте Матвиенко после подачи углового забил гол. Арбитр засчитал взятие ворот, но после подсказки от ассистента VAR отменил гол. Причиной стала игра рукой у Сергея Кривцова непосредственно перед голом. Это верное решение. Рука Кривцова была выставлена в сторону и увеличивала объем тела. Фактически, Сергей подработал мяч рукой и скинул его под удар Матвиенко. Это игра рукой и гол был справедливо отменен.

На 4-й добавленной к первому тайму минуте Путря ворвался в штрафную и забил гол. Арбитры после небольшой паузы зафиксировали офсайд и не засчитали взятие ворот. Это верное решение. В момент передачи от партнера Путря был на полкорпуса ближе к воротам, чем последний защитник Шахтера.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Днепр-1 – Рух – 2:0

Арбитр: Максим Козыряцкий. Для арбитража матч был легким. Команды старались играть корректно и спорных эпизодов не возникало. VAR на матче не работал.

В матче не было эпизодов, требующих детального разбора.

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Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Мариуполь – Заря – 3:4

Арбитр: Дмитрий Бондаренко. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды играли грубо и много фолили. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 7-й минуте Кулаков упал в штрафной, пытаясь прорваться мимо Имерекова. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Контакт между игроками был, но защитник Зари не вышел за рамки обычной игровой борьбы.

На 25-й минуте Гладкий упал в штрафной после борьбы с Микицеем. Арбитр дал продолжить игру. Это ошибка. Защитник Мариуполя не сыграл в мяч и наступил на ногу форварда Зари. Гладкий слишком картинно падал, чем, видимо, и вызвал подозрения арбитра в симуляции, но между игроками был четкий контакт и этот контакт помешал продолжить атаку. Так что в ворота Мариуполя стоило назначать пенальти.

Оценка: 6 баллов из 10-ти.

Колос – Александрия – 0:1

Арбитр: Ярослав Козык. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды очень много фолили. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 19-й минуте Ситчинава упал в штрафной после борьбы с Бабогло. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Борьба была в рамках правил и сам игрок Колоса не стал ждать возможного свистка арбитра, а попытался продолжить атаку лежа на газоне.

На 65-й минуте Богданов упал после попытки прорваться мимо Калюжного. Арбитр зафиксировал симуляцию и показал игроку Колоса желтую карточку. Это верное решение. Контакта между игроками не было и Богданов падал по своей инициативе.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Динамо – Десна – 4:0

Арбитр: Игорь Пасхал. Для арбитража матч был сравнительно легким. Команды играли корректно и мало фолили. На матче работал VAR.

Рассмотреть стоит два эпизода. На 15-й минуте Цыганков упал в штрафной после борьбы с Домбровским. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Игрок Динамо завалился на газон только почувствовав на плече руку соперника. Фола не было.

На 34-й минуте Буяльский упал в штрафной после подката Сафронова. Арбитр дал продолжить игру, но после просмотра VAR изменил решение и назначил пенальти в ворота Десны. Это верное решение. Сафронов не сыграл в мяч и ударил по ногам соперника, который уже пробросил себе мяч на ход.

Пенальти был настолько очевидным, что вызывает вопросы, каким образом арбитр мог его не увидеть. У него была хорошая позиция и такие фолы он должен замечать без помощи VAR.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

Львов – Ингулец – 1:2

Арбитр: Анастасия Романюк. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. VAR на матче не работал.

Рассмотреть стоит один эпизод. На 38-й минуте Ситало получил передачу из глубины и развивал атаку на фланге. Арбитр зафиксировала офсайд. Это ошибка. Форвард Ингульца находился на линии с последним защитником Львова.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Таблица чемпионата Украины

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