"Розбийте цих комуняцьких виродків": як американські студенти знищили СРСР

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20 лютого в Пекіні-2022 відбудеться фінальний матч олімпійського турніру. Медалі розіграють збірна Фінляндії та ОКР. Ми же згадаємо найбільш знаменитий фінал зимових Олімпіад.

Американці старшого покоління не загаявшись дадуть відповідь на запитання "Що робили ви в той день?", згадуючи такі три події: вбивство Джона Кеннеді, висадку на Місяць і "Диво на льоду".

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США отримали право провести зимові Олімпійські ігри в 1980 році. Але парадокс: від головного зимового спорту в країні – хокею – нічого не чекали. Національна хокейна ліга відмовилася відпустити професіоналів на Олімпіаду. Довелося виставити студентів.

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Команда-зірка

Керівництво американського хокею мріяло про одне – не зганьбитися на домашній Олімпіаді. Про медалі ніхто і словом не похопився.

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Збірну почали формувати відразу після чемпіонату світу-1979, де американці посіли сьоме місце. Спочатку виникла проблема з тренером. Ніхто не хотів марудитися з любителями. Зупинилися на кандидатурі Герба Брукса, новоспеченого переможця студентського чемпіонату США на чолі університетської команди Міннесоти.

Брукс у студентські роки сам грав у хокей. Був кандидатом на поїздку на Олімпіаду-1960, де американці стали чемпіонами. Але за тиждень до Ігор був викреслений із заявки...

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Герб з ентузіазмом взявся за справу. Будучи психологом, він зібрався зробити команду-зірку замість команди зірок. Тренер розіслав 400 потенційним гравцям збірної тести з 300 питаннями. Йому потрібні були вкрай мотивовані хокеїсти. У команду відбирали не найсильніших, а тих, хто міг втілити задум тренера.

Брукс звернув увагу, що багато збірних у кінці зустрічі здають фізично. І вирішив зробити це козирем своїх молодих і здорових студентів.

За п'ять місяців до Олімпійських ігор команда США зіграла 62 товариські матчі. А як покарання за посередню гру тренер після матчів проводив ще одне тренування.

Червона машина

Збірна СРСР приїхала в Лейк-Плесід по золоті медалі. Не менше. З новим тренером Віктором Тихоновим команда показувала феноменальні результати. Радянські хокеїсти стали чемпіонами світу 1979 року, перемігши сильні збірні світу просто з непристойним результатом: Чехословаччину – 11:1, Швецію – 11:3, Канаду – 9:2.

Починаючи з 1963 року збірна СРСР з 21 великого турніру виграла 18. Тож чергове олімпійське "золото" було в кишені. Так вважали в Союзі.

Розвідка

Напередодні Олімпіади американці запропонували СРСР провести товариський матч. Підступу не зрозумів ніхто. Збірна СРСР виграла 10:3 і ще раз переконалася в своїй перевазі. А Герб Брукс скористався цим матчем, щоб перевірити сили своєї команди і зарядити тих, хто сумнівається. Він сказав воротареві Джиммі Крейгу, що помилився, ставлячи його основним. Це розлютило Крейга – і він чудово провів весь олімпійський турнір.

Пізніше його змінник Стів Янашак, який не зіграв на ОІ-80 жодного матчу, скаже:

"У мене було найкраще місце на найбільшій спортивній події ХХ століття".

Диво на льоду

Якщо радянські хокеїсти легко вийшли з групи, то гра американців здивувала. Вони зіграли внічию зі шведами (2:2), а потім обіграли одного з претендентів на чемпіонство Чехословаччину – 7:3.

22 лютого 1980 року матчем США – СРСР відкривався фінальний турнір. До самої гри хокеїсти збірної США підійшли гранично відмобілізованими. Для додаткової мотивації стіна в роздягальні була заклеєна телеграмами з побажаннями удачі. В одній з них було написано: "Розбийте цих комуняцких виродків".

На передматчевій установці Брукс сказав коротко:

"Ви були народжені, щоб бути гравцями. Це була ваша доля – потрапити сюди, на цю гру. Тримайтеся самі й тримайте шайбу".

Перший період вийшов бойовим. Американці двічі відігравалися, а зрівняли рахунок лише за секунду до сирени. Не дуже вдало зіграв Третьяк. У перерві Тихонов несподівано замінив воротаря.

"Коли американці побачили, що я сиджу на лавці – у них крила виросли. Вони мене страшенно боялися", – згадував потім Третьяк.

І був недалекий від істини. Ця заміна підхльоснула суперників.

Брукс підбадьорював своїх хлопців: "Вони тільки що замінили найкращого воротаря в світі!"

Другий період. СРСР знову виходить вперед – 3:2. А в третій двадцятихвилинці сталося те саме диво. Спочатку Джонсон реалізував більшість, а потім Ерузіоне приніс перемогу США – 4:3.

Щоб ви розуміли, за збірну США грали абсолютно всі представники університетських команд! Відразу після Олімпіади захисника Кена Морроу запросили в "Нью-Йорк Айлендерс", і він у тому самому році виграв Кубок Стенлі.

А тепер подивімося, хто виходив на лід у складі СРСР: Третьяк, Фетисов, Касатонов, Петров, Харламов, Михайлов, Крутов, Мальцев... Що не ім'я – легенда.

Розширили п'єдестал

Багато хто помилково вважає, що матч США – СРСР був фіналом Олімпіади. Але це не так. Щоб отримати золоті медалі, американцям довелося ще обіграти збірну Фінляндії. Поступалися після двох періодів – 1:2. І тоді Брукс виголосив у роздягальні знамениту фразу: "Якщо ви програєте цю гру, то вона буде переслідувати вас до самої вашої довбаної могили". У третьому періоді американці закинули три шайби і стали олімпійськими чемпіонами.

Тоді на п'єдестал піднімалися лише капітани команд. Але після виконання гімну Майк Ерузіоне покликав всю команду до себе. Після цього випадку п'єдестали пошани для хокеїстів були збільшені, щоб там могла поміститися вся команда.

Смерть за кермом

Через 22 роки на Олімпіаді-2002 в Солт-Лейк-Сіті збірна США у півфіналі перемогла Росію – 3:2. І тренером американців був Герб Брукс. У фіналі США програли Канаді – 2:5. Тоді на Ігри приїхали всі зірки світового хокею.

11 серпня 2003 року 66-річний Брукс трагічно загинув в автокатастрофі. Поліція припустила, що тренер заснув за кермом.

У 2006 році Герба Брукса ввели в Зал хокейної слави з такою характеристикою:

"Людина пристрасті й посвяти, Герб Брукс надихнув покоління американців іти за будь-якими мріями".

Walt Disney представляє

У 2004 році кіностудія Walt Disney Pictures зняла фільм "Диво", де роль Герба Брукса виконав Курт Рассел. Сам тренер був консультантом. Фільм присвятили Бруксу, написавши в титрах: "Він ніколи цього не бачив. Він цим жив".