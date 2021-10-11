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Роздере! Тренер Вайлдера дав прогноз на бій Усик – Ф'юрі

Олег Люлька
11 жовтня, 00:57
Малік Скотт не бачить у українського боксера особливих шансів проти потужності масивного Циганського короля

Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

Після поразки Деонтея Вайлдера нокаутом від Тайсона Ф'юрі тренер переможеного американця Малік Скотт спробував спрогнозувати результат можливого протистояння Циганського короля з Олександром Усиком.

"Ф'юрі не просто хороший. Він майже великий. І ми ледь його не побили, – наводить слова Маліка Скотта Boxingscene. – Гадаю, тепер Ф'юрі переключиться на Усика, і це здорово. Ф'юрі – Усик – буде дуже хороший бій".

Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

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"Якщо Ф'юрі своєю масою в 126 кг навалювався на Деонтея, щоб втомити його, то, як ви гадаєте, що він робитиме з Усиком? Ф'юрі попре на Усика, щоб навалитися на нього і розтерзати", – додав Скотт.

Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше промоутер Олександра Усика, Олександр Красюк, заявив, що після поразки від Ф'юрі Вайлдеру потрібно зав'язувати з боксом.

Однак тренер вже майже 36-річного Вайлдера стверджує, що на його підопічному рано ставити хрест.

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"Я вірю в стиль Деонтея, проти Усика він мав би значно кращий вигляд, ніж Джошуа. У десять разів кращий", – вважає Малік Скотт.

Відзначимо, що раніше Малік Скотт, який нині є тренером Деонтея Вайлдера, був спаринг-партнером Олександра Усика.

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