Розплата за мовчання про війну: Тимощук – більше не легенда українського футболу

Рекордсмен збірної України за кількістю матчів Анатолій Тимощук продовжує працювати в пітерському Зеніті і не реагує на звірства російських окупантів.

Хавбек Аталанти Руслан Маліновський відверто сказав, ким тепер став Тимощук.

"– Ракицький залишив Зеніт, Ордець та Воронін покинули Динамо Москва. Чому мовчить Тимощук?

– Правильно, що хлопці покинули клуби. Я дуже люблю Одесу, останні роки випадало там бувати. Закохався у це місто. Воронін вчинив як одесит. Він – патріот своєї країни, скільки він дав збірній України. Він патріот свого міста дуже любить Одесу, я це знаю. Він часто приїжджає до Одеси.

Щодо Тимощука, не знаю, це потрібно в нього запитати. Важко коментувати, але це мені дивно. Я не можу пояснити його позицію у цій ситуації, але я вважаю, що це неправильно.

- Як він з цим житиме?

- Не знаю. Але те, що він більше не є легендою українського футболу – це сто відсотків буде так. За ці дні про його заслуги перед країною вже забули всі", – сказав Маліновський в ефірі каналу Футбол.