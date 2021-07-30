Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ на 31 липня

Еліна Світоліна на Олімпіаді-2020 / Фото: REUTERS
Через різницю в часі, а Токіо випереджає Київ на шість годин, ранкова сесія змагань стартуватиме для нас пізно вночі. Проте в прямому ефірі головні змагання Олімпіади-2020 можна буде побачити на каналі "UA: Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.
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Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на 31 липня:
- 01:30. Тріатлон
- 03:00. Легка атлетика
- 04:30. Плавання
- 06:00. Плавання
- 06:20. Вітрильний спорт
- 07:30. Стрибки на батуті
- 09:30. Стрільба з лука
- 10:30. Студія Олімпійські ігри
- 11:00. Футбол
- 13:00. Легка атлетика
- 15:55. Повтори
- 16:30. Студія Олімпійські ігри
- 18:20. Повтори
- 21:30. Доба Олімпійських ігор
- 21:50. Повтори
/ Фото: Reuters
Також на нашому сайті ви можете знайти загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.
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