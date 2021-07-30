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Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ на 31 липня

30 липня, 21:54

Сергій Шаховець

31 липня на Олімпійських іграх у Токіо будуть розіграні медалі в легкій атлетиці, тенісі, фехтуванні. А ще на нас чекають змагання з тріатлону, стрільби з лука, бадмінтону

Еліна Світоліна на Олімпіаді-2020 / Фото: REUTERS

Через різницю в часі, а Токіо випереджає Київ на шість годин, ранкова сесія змагань стартуватиме для нас пізно вночі. Проте в прямому ефірі головні змагання Олімпіади-2020 можна буде побачити на каналі "UA: Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

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Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на 31 липня:

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/ Фото: Reuters

Також на нашому сайті ви можете знайти загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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