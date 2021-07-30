Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ на 31 липня

31 липня на Олімпійських іграх у Токіо будуть розіграні медалі в легкій атлетиці, тенісі, фехтуванні. А ще на нас чекають змагання з тріатлону, стрільби з лука, бадмінтону

Еліна Світоліна на Олімпіаді-2020 / Фото: REUTERS

Через різницю в часі, а Токіо випереджає Київ на шість годин, ранкова сесія змагань стартуватиме для нас пізно вночі. Проте в прямому ефірі головні змагання Олімпіади-2020 можна буде побачити на каналі "UA: Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

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Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на 31 липня:

01:30. Тріатлон

Тріатлон 03:00 . Легка атлетика

. Легка атлетика 04:30. Плавання

Плавання 06:00. Плавання

Плавання 06:20. Вітрильний спорт

Вітрильний спорт 07:30. Стрибки на батуті

Стрибки на батуті 09:30. Стрільба з лука

Стрільба з лука 10:30. Студія Олімпійські ігри

Студія Олімпійські ігри 11:00. Футбол

Футбол 13:00. Легка атлетика

Легка атлетика 15:55. Повтори

Повтори 16:30. Студія Олімпійські ігри

Студія Олімпійські ігри 18:20. Повтори

Повтори 21:30. Доба Олімпійських ігор

Доба Олімпійських ігор 21:50. Повтори

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/ Фото: Reuters

Також на нашому сайті ви можете знайти загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.