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Расписание трансляций Олимпиады-2020 на украинском ТВ на 31 июля

30 июля, 21:54

Сергей Шаховец

31 июля на Олимпийских играх в Токио будут разыграны медали в легкой атлетике, теннисе, фехтовании. А еще нас ждут соревнования по триатлону, стрельбе из лука, бадминтону

Элина Свитолина на Олимпиаде-2020 / Фото: REUTERS

Из-за разницы во времени, а Токио опережает Киев на шесть часов, утренняя сессия соревнований будет стартовать для нас поздней ночью. Тем не менее в прямом эфире главные соревнования Олимпиады-2020 можно будет увидеть на канале "UA:Первый", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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Расписание трансляций Олимпиады-2020 на 31 июля:

Владислав Бухов

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Анна Рыжикова поборется за медаль в беге на 400 метров в барьерами / Фото: Reuters

Также на нашем сайте вы можете найти общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

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Источник: Сегодня|Спорт

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