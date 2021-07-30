Расписание трансляций Олимпиады-2020 на украинском ТВ на 31 июля

31 июля на Олимпийских играх в Токио будут разыграны медали в легкой атлетике, теннисе, фехтовании. А еще нас ждут соревнования по триатлону, стрельбе из лука, бадминтону

Элина Свитолина на Олимпиаде-2020 / Фото: REUTERS

Из-за разницы во времени, а Токио опережает Киев на шесть часов, утренняя сессия соревнований будет стартовать для нас поздней ночью. Тем не менее в прямом эфире главные соревнования Олимпиады-2020 можно будет увидеть на канале "UA:Первый", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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Расписание трансляций Олимпиады-2020 на 31 июля:

01:30. Триатлон

Триатлон 03:00. Легкая атлетика

Легкая атлетика 04:30. Плавание

Плавание 06:00. Плавание

Плавание 06:20. Парусный спорт

Парусный спорт 07.30. Прыжки на батуте

Прыжки на батуте 09:30. Стрельба из лука

Стрельба из лука 10:30. Студия Олимпийские игры

Студия Олимпийские игры 11:00. Футбол

Футбол 13:00. Легкая атлетика

Легкая атлетика 15:55. Повторы

Повторы 16:30. Студия Олимпийские игры

Студия Олимпийские игры 18:20. Повторы

Повторы 21:30. Время Олимпийских игр

Время Олимпийских игр 21:50. Повторы

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Анна Рыжикова поборется за медаль в беге на 400 метров в барьерами / Фото: Reuters

Также на нашем сайте вы можете найти общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.