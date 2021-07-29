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Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ на 30 липня

29 липня, 20:30

Сергій Шаховець

30 липня на Олімпійських іграх в Токіо будуть розіграні медалі в академічному веслуванні, плаванні, дзюдо. А ще на нас чекають змагання з боксу, кінного спорту та легкої атлетики

Олімпіада-2020 в Токіо / Фото: Reuters

Через різницю в часі, а Токіо випереджає Київ на шість годин, ранкова сесія змагань стартуватиме для нас пізно вночі. Проте в прямому ефірі головні змагання Олімпіади-2020 можна буде побачити на каналі "UA: Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

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Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на 30 липня:

Михайло Романчук на олімпійському п'єдесталі / Фото: REUTERS

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Повний розклад Олімпіади-2020 є на нашому сайті в спеціальному розділі, де окремо виділені медальні старти.

Наші медалісти. Дар'я Білодід і Ігор Рейзлін / Фото: Reuters

Також на нашому сайті ви можете знайти загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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