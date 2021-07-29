Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ на 30 липня

Олімпіада-2020 в Токіо / Фото: Reuters
Через різницю в часі, а Токіо випереджає Київ на шість годин, ранкова сесія змагань стартуватиме для нас пізно вночі. Проте в прямому ефірі головні змагання Олімпіади-2020 можна буде побачити на каналі "UA: Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.
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Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на 30 липня:
- 2:45. Академічне веслування
- 4:30. Плавання
- 6:00. Плавання
- 6:10. Дзюдо
- 8:45. Стрільба з лука
- 10:30. Студія: Олімпійські ігри
- 11:00. Стрільба з лука. Дзюдо. Легка атлетика. Фехтування
- 13:50. Легка атлетика
- 15:00. Повтори
- 15:30. Кінний спорт
- 16:30. Студія: Олімпійські ігри
- 18:20. Повтори
- 21:40. Час Олімпійських ігор
- 22:00. Повтори
Михайло Романчук на олімпійському п'єдесталі / Фото: REUTERS
Повний розклад Олімпіади-2020 є на нашому сайті в спеціальному розділі, де окремо виділені медальні старти.
Наші медалісти. Дар'я Білодід і Ігор Рейзлін / Фото: Reuters
Також на нашому сайті ви можете знайти загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.
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