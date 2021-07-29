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Расписание трансляций Олимпиады-2020 на украинском ТВ на 30 июля

29 июля, 20:30

Сергей Шаховец

30 июля на Олимпийских играх в Токио будут разыграны медали в академической гребле, плавании, дзюдо. А еще нас ждут соревнования по боксу, конному спорту и легкой атлетике

Олимпиада-2020 в Токио / Фото: Reuters

Из-за разницы во времени, а Токио опережает Киев на шесть часов, утренняя сессия соревнований будет стартовать для нас поздней ночью. Тем не менее в прямом эфире главные соревнования Олимпиады-2020 можно будет увидеть на канале "UA:Первый", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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Расписание трансляций Олимпиады-2020 на 30 июля:

Михаил Романчук на олимпийском пьедестале / Фото: REUTERS

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Полное расписание Олимпиады-2020 есть на нашем сайте в специальном разделе, где отдельно выделены медальные старты.

Наши медалисты. Дарья Белодед и Игорь Рейзлин / Фото: Reuters

Также на нашем сайте вы можете найти общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

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Источник: Сегодня|Спорт

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