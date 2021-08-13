13 серпня 19:30
Шахтар --
Металіст 1925 --
14 серпня 17:00
Верес --
Ворскла --
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
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Розклад трансляцій та інтриги 4-го туру чемпіонату України з футболу

Анатолій Дерека
13 серпня, 09:30
Динамо зіграє проти аутсайдера, Шахтар прийме гостей з Харкова, а в Маріуполі відбудеться "південне дербі"

Четвертий тур УПЛ обіцяє стати гарячим / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", Офіційний сайт ФК "Динамо", Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

У п'ятницю, 13 серпня, стартує четвертий тур чемпіонату України з футболу 2021/2022. Він розтягнеться аж на шість днів, оскільки гра Динамо проти Інгульця винесена на наступну середу.

Це буде поєдинок першої та останньої команд на цей момент, тому інтриги в матчі очікується мінімум. У свою чергу тур подарує чимало цікавих сутичок:

  1. Шахтар прийме непоступливий Металіст-1925 напередодні першого поєдинку проти Монако в Лізі чемпіонів. Донеччани несподівано поступилися в минулому турі Олександрії, тоді як харків'яни здолали Чорноморець і зрівнялися в таблиці з Шахтарем.
  2. Десна битиметься з Дніпром-1 і ця гра обіцяє стати центральною в турі. Обидві команди круто стартували, втративши лише два бали на двох в перших турах. По грі відразу непросто виділити фаворита матчу.
  3. Зоря зазнала двох поразок на старті і тепер має намір відігратися на Минаї. Закарпатці ж почали чемпіонат з сенсаційного тріумфу над Олександрією, проте посеред тижня поступилися Динамо. Тепер же на команду Кобіна чекає черговий непростий суперник.
  4. Чорноморець відправиться на виїзд до Маріуполя в надії набрати свої перші бали в УПЛ. Самі ж приазовці також невдало розпочали сезон, здобувши лише одне очко в першому турі. Невдаха дуелі може надовго затриматися в зоні вильоту.

До вашої уваги – розклад, котирування букмекерів і трансляції поєдинків 4-го туру УПЛ:

П'ятниця, 13 серпня

19:30 ШАХТАР – МЕТАЛІСТ-1925
Букмекери: 1.17 – 7.40 – 16.50
Де дивитись: канал Футбол 1 та OLL.TV

Субота, 14 серпня

17:00 ВЕРЕС – ВОРСКЛА
Букмекери: 3.95 – 3.70 – 1.88
Де дивитись: канал Футбол 2 та OLL.TV

19:30 ДЕСНА – ДНІПРО-1
Букмекери: 2.76 – 3.40 – 2.53
Де дивитись: канал Футбол 2 та OLL.TV

19:30 ЗОРЯ – МИНАЙ
Букмекери: 1.39 – 4.70 – 8.30
Де дивитись: канал УНІАН та OLL.TV

Неділя, 15 серпня

17:00 КОЛОС – РУХ
Букмекери: 2.02 – 3.50 – 3.65
Де дивитись: канал Футбол 1 та OLL.TV

19:30 ЛЬВІВ – ОЛЕКСАНДРІЯ
Букмекери: 3.35 – 3.45 – 2.14
Де дивитись: канал Футбол 1 та OLL.TV

Понеділок, 16 серпня

19:00 МАРІУПОЛЬ – ЧОРНОМОРЕЦЬ
Букмекери: 2.03 – 3.50 – 3.65
Де дивитись: канал Футбол 2 та OLL.TV

Середа, 18 серпня

19:30 ІНГУЛЕЦЬ – ДИНАМО
Букмекери: 21.00 – 8.40 – 1.13
Де дивитись: OLL.TV

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