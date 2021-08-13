13 августа 19:30
Шахтер --
Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
24 августа 18:00
Шахтер --
Динамо --
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Расписание трансляций и интриги 4-го тура чемпионата Украины по футболу

Анатолий Дерека
13 августа, 09:30
Динамо сыграет против аутсайдера, Шахтер примет гостей из Харькова, а в Мариуполе состоится "южное дерби"

Четвертый тур УПЛ обещает стать жарким / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер", Официальный сайт ФК "Динамо", Официальный сайт СК "Днепр-1"

В пятницу, 13 августа, стартует четвертый тур чемпионата Украины по футболу 2021/2022. Он растянется аж на шесть дней, поскольку игра Динамо против Ингульца вынесена на следующую среду.

Это будет поединок первой и последней команд на данный момент, поэтому интриги в матче ожидается минимум. В свою очередь тур подарит немало интересных схваток:

  1. Шахтер примет неуступчивый Металлист-1925 накануне первого поединка против Монако в Лиге чемпионов. Дончане неожиданно уступили в прошлом туре Александрии, тогда как харьковчане одолели Черноморец и сравнялись в таблице с Шахтером.
  2. Десна сразится с Днепром-1 и эта игра обещает стать центральной в туре. Обе команды круто стартовали, потеряв лишь два балла на двоих в первых турах. По игре сразу непросто выделить фаворита матча.
  3. Заря потерпела два поражения на старте и теперь намерена отыграться на Минае. Закарпатцы же начали чемпионат с сенсационного триумфа над Александрией, однако посреди недели уступили Динамо. Теперь же команду Кобина ждет очередной непростой соперник.
  4. Черноморец отправится на выезд к Мариуполю в надежде набрать свои первые баллы в УПЛ. Сами же приазовцы также неудачно начали сезон, добыв лишь одно очко в первом туре. Неудачник дуэли может надолго задержаться в зоне вылета.

Вашему вниманию – расписание, котировки букмекеров и трансляции поединков 4-го тура УПЛ:

Пятница, 13 августа

19:30 ШАХТЕР – МЕТАЛЛИСТ-1925
Букмекеры: 1.17 – 7.40 – 16.50
Где смотреть: канал Футбол 1 и OLL.TV

Суббота, 14 августа

17:00 ВЕРЕС – ВОРСКЛА
Букмекеры: 3.95 – 3.70 – 1.88
Где смотреть: канал Футбол 2 и OLL.TV

19:30 ДЕСНА – ДНЕПР-1
Букмекеры: 2.76 – 3.40 – 2.53
Где смотреть: канал Футбол 2 и OLL.TV

19:30 ЗАРЯ – МИНАЙ
Букмекеры: 1.39 – 4.70 – 8.30
Где смотреть: канал УНИАН и OLL.TV

Воскресенье, 15 августа

17:00 КОЛОС – РУХ
Букмекеры: 2.02 – 3.50 – 3.65
Где смотреть: канал Футбол 1 и OLL.TV

19:30 ЛЬВОВ – АЛЕКСАНДРИЯ
Букмекеры: 3.35 – 3.45 – 2.14
Где смотреть: канал Футбол 1 и OLL.TV

Понедельник, 16 августа

19:00 МАРИУПОЛЬ – ЧЕРНОМОРЕЦ
Букмекеры: 2.03 – 3.50 – 3.65
Где смотреть: канал Футбол 2 и OLL.TV

Среда, 18 августа

19:30 ИНГУЛЕЦ – ДИНАМО
Букмекеры: 21.00 – 8.40 – 1.13
Где смотреть: OLL.TV

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