Расписание трансляций и интриги 4-го тура чемпионата Украины по футболу

Четвертый тур УПЛ обещает стать жарким / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер", Официальный сайт ФК "Динамо", Официальный сайт СК "Днепр-1"
В пятницу, 13 августа, стартует четвертый тур чемпионата Украины по футболу 2021/2022. Он растянется аж на шесть дней, поскольку игра Динамо против Ингульца вынесена на следующую среду.
Это будет поединок первой и последней команд на данный момент, поэтому интриги в матче ожидается минимум. В свою очередь тур подарит немало интересных схваток:
- Шахтер примет неуступчивый Металлист-1925 накануне первого поединка против Монако в Лиге чемпионов. Дончане неожиданно уступили в прошлом туре Александрии, тогда как харьковчане одолели Черноморец и сравнялись в таблице с Шахтером.
- Десна сразится с Днепром-1 и эта игра обещает стать центральной в туре. Обе команды круто стартовали, потеряв лишь два балла на двоих в первых турах. По игре сразу непросто выделить фаворита матча.
- Заря потерпела два поражения на старте и теперь намерена отыграться на Минае. Закарпатцы же начали чемпионат с сенсационного триумфа над Александрией, однако посреди недели уступили Динамо. Теперь же команду Кобина ждет очередной непростой соперник.
- Черноморец отправится на выезд к Мариуполю в надежде набрать свои первые баллы в УПЛ. Сами же приазовцы также неудачно начали сезон, добыв лишь одно очко в первом туре. Неудачник дуэли может надолго задержаться в зоне вылета.
Вашему вниманию – расписание, котировки букмекеров и трансляции поединков 4-го тура УПЛ:
Пятница, 13 августа
19:30 ШАХТЕР – МЕТАЛЛИСТ-1925
Букмекеры: 1.17 – 7.40 – 16.50
Где смотреть: канал Футбол 1 и OLL.TV
Суббота, 14 августа
17:00 ВЕРЕС – ВОРСКЛА
Букмекеры: 3.95 – 3.70 – 1.88
Где смотреть: канал Футбол 2 и OLL.TV
19:30 ДЕСНА – ДНЕПР-1
Букмекеры: 2.76 – 3.40 – 2.53
Где смотреть: канал Футбол 2 и OLL.TV
19:30 ЗАРЯ – МИНАЙ
Букмекеры: 1.39 – 4.70 – 8.30
Где смотреть: канал УНИАН и OLL.TV
Воскресенье, 15 августа
17:00 КОЛОС – РУХ
Букмекеры: 2.02 – 3.50 – 3.65
Где смотреть: канал Футбол 1 и OLL.TV
19:30 ЛЬВОВ – АЛЕКСАНДРИЯ
Букмекеры: 3.35 – 3.45 – 2.14
Где смотреть: канал Футбол 1 и OLL.TV
Понедельник, 16 августа
19:00 МАРИУПОЛЬ – ЧЕРНОМОРЕЦ
Букмекеры: 2.03 – 3.50 – 3.65
Где смотреть: канал Футбол 2 и OLL.TV
Среда, 18 августа
19:30 ИНГУЛЕЦ – ДИНАМО
Букмекеры: 21.00 – 8.40 – 1.13
Где смотреть: OLL.TV
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ