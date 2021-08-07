Розклад Олімпіади-2020 на 7 серпня
У суботу, 7 серпня, на Олімпіади-2020 розіграють медалі в 19 видах спорту. Розклад всіх змагань дня і час їх початку по Києву
Олімпійські Ігри в Токіо / Фото: REUTERS
У суботу, 7 серпня, на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо будуть розіграні золоті медалі відразу в 19 різних дисциплінах. Розклад 16-го дня Олімпіади-2020:
БАСКЕТБОЛ
|час
|дисципліна
|5:30
|чоловіки, матч за 3-е місце
|10:00
|жінки, матч за 3-е місце
|14:00
|чоловіки, фінал
БЕЙСБОЛ
|час
|дисципліна
|6:00
|чоловіки, матч за 3-е місце
|13:00
|чоловіки, фінал
БОКС
|час
|дисципліна
|8:00
|чоловіки, найлегша вага, 52 кг, фінал
|8:00
|чоловіки, 2-а середня вага, 75 кг, фінал
|8:00
|жінки, найлегша вага, 51 кг, фінал
|8:00
|жінки, напівсередня вага, 69 кг, фінал
БОРОТЬБА ВІЛЬНА
|час
|дисципліна
|12:45
|чоловіки, легка вага, 65 кг, втішні поєдинки
|13:00
|жінки, найлегша вага, 50 кг, втішні поєдинки
|13:15
|чоловіки, важка вага, 97 кг, втішні поєдинки
|13:30
|чоловіки, легка вага, 65 кг, сутички за 3-е місце
|13:45
|чоловіки, легка вага, 65 кг, фінал
|14:00
|чоловіки, важка вага, 97 кг, сутички за 3-е місце
|14:15
|чоловіки, важка вага, 97 кг, фінал
|14:45
|жінки, найлегша вага, 50 кг, сутички за 3-е місце
|15:00
|жінки, найлегша вага, 50 кг, фінал
ВЕЛОСПОРТ
|час
|дисципліна
|9:30
|жінки, трек, спринт індивідуальний, 1/8 фіналу
|9:48
|чоловіки, трек, кейрин, Раунд I
|10:13
|жінки, трек, спринт індивідуальний, 1/8 фіналу, втішні заїзди
|10:19
|чоловіки, трек, кейрин, Раунд I, втішні заїзди
|10:39
|жінки, трек, спринт індивідуальний, 1/4 фіналу
|10:55
|чоловіки, трек, медісон, фінал
ВОДНЕ ПОЛО
|час
|дисципліна
|3:30
|жінки, матч за 7-8 місця
|5:00
|жінки, матч за 5-6 місця
|7:40
|жінки, матч за 3-е місце
|10:30
|жінки, фінал
ВОЛЕЙБОЛ
|час
|дисципліна
|7:30
|чоловіки, матч за 3-е місце
|15:15
|чоловіки, фінал
ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНИЙ
|час
|дисципліна
|4:00
|чоловіки, матч за 3-е місце
|4:00
|чоловіки, фінал
ГАНДБОЛ
|час
|дисципліна
|11:00
|чоловіки, матч за 3-е місце
|15:00
|чоловіки, фінал
ГІМНАСТИКА ХУДОЖНЯ
|час
|дисципліна
|4:00
|жінки, групові вправи, кваліфікація I
|5:30
|жінки, групові вправи, кваліфікація II
|9:20
|жінки, багатоборство, особиста першість, фінал
ГОЛЬФ
|час
|дисципліна
|1:30
|жінки, індивідуальна першість, фінал
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ
|час
|дисципліна
|3:30
|чоловіки, C-1 (каное-одиночки), 1000 м, 1/2 фіналу # 1
|3:40
|чоловіки, C-1 (каное-одиночки), 1000 м, 1/2 фіналу # 2
|3:55
|жінки, C-2 (каное-двійки), 500 м, 1/2 фіналу # 1
|4:03
|жінки, C-2 (каное-двійки), 500 м, 1/2 фіналу # 2
|4:11
|жінки, K-4 (байдарки-четвірки), 500 м, 1/2 фіналу
|4:19
|чоловіки, K-4 (байдарки-четвірки), 500 м, 1/2 фіналу
|5:00
|чоловіки, C-1 (каное-одиночки), 1000 м, фінал B
|5:10
|чоловіки, C-1 (каное-одиночки), 1000 м, фінал A
|5:20
|жінки, C-2 (каное-двійки), 500 м, фінал B
|5:30
|жінки, C-2 (каное-двійки), 500 м, фінал A
|5:50
|жінки, K-4 (байдарки-четвірки), 500 м, фінал A
|6:10
|чоловіки, K-4 (байдарки-четвірки), 500 м, фінал A
КАРАТЕ
|час
|дисципліна
|8:00
|жінки, +61 кг, попередній раунд
|9:00
|чоловіки, +75 кг, попередній раунд
|10:00
|жінки, +61 кг, 1/2 фіналу
|11:00
|чоловіки, +75 кг, 1/2 фіналу
|12:00
|жінки, +61 кг, фінал
|12:30
|чоловіки, +75 кг, фінал
КІННИЙ СПОРТ
|час
|дисципліна
|13:00
|конкур, командна першість, фінал
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
|час
|дисципліна
|1:00
|жінки, марафон, фінал
|13:35
|жінки, стрибки в висоту, фінал
|13:45
|жінки, 10000 м, фінал
|14:00
|чоловіки, метання списа, фінал
|14:40
|чоловіки, 1500 м, фінал
|15:30
|жінки, 4х400 м естафета, фінал
|15:50
|чоловіки, 4х400 м естафета, фінал
СТРИБКИ У ВОДУ
|час
|дисципліна
|4:00
|чоловіки, вишка 10 м, 1/2 фіналу
|9:00
|чоловіки, вишка 10 м, фінал
СИНХРОННЕ ПЛАВАННЯ
|час
|дисципліна
|13:30
|жінки, команди, фінал
Сучасне п'ятиборство
|час
|дисципліна
|8:30
|чоловіки, індивідуальна першість, плавання
|10:00
|чоловіки, індивідуальна першість, фехтування (бонус-раунд)
|11:30
|чоловіки, індивідуальна першість, конкур
|13:00
|чоловіки, індивідуальна першість, комбінація (стрільба + біг)
ФУТБОЛ
|час
|дисципліна
|14:30
|чоловіки, фінал