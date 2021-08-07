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Розклад Олімпіади-2020 на 7 серпня

7 серпня, 06:00

Олександр Трикіша

У суботу, 7 серпня, на Олімпіади-2020 розіграють медалі в 19 видах спорту. Розклад всіх змагань дня і час їх початку по Києву

Олімпійські Ігри в Токіо / Фото: REUTERS

У суботу, 7 серпня, на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо будуть розіграні золоті медалі відразу в 19 різних дисциплінах. Розклад 16-го дня Олімпіади-2020:

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БАСКЕТБОЛ

часдисципліна
5:30чоловіки, матч за 3-е місце
10:00жінки, матч за 3-е місце
14:00чоловіки, фінал

БЕЙСБОЛ

часдисципліна
6:00чоловіки, матч за 3-е місце
13:00чоловіки, фінал

БОКС

часдисципліна
8:00чоловіки, найлегша вага, 52 кг, фінал
8:00чоловіки, 2-а середня вага, 75 кг, фінал
8:00жінки, найлегша вага, 51 кг, фінал
8:00жінки, напівсередня вага, 69 кг, фінал

БОРОТЬБА ВІЛЬНА

часдисципліна
12:45чоловіки, легка вага, 65 кг, втішні поєдинки
13:00жінки, найлегша вага, 50 кг, втішні поєдинки
13:15чоловіки, важка вага, 97 кг, втішні поєдинки
13:30чоловіки, легка вага, 65 кг, сутички за 3-е місце
13:45чоловіки, легка вага, 65 кг, фінал
14:00чоловіки, важка вага, 97 кг, сутички за 3-е місце
14:15чоловіки, важка вага, 97 кг, фінал
14:45жінки, найлегша вага, 50 кг, сутички за 3-е місце
15:00жінки, найлегша вага, 50 кг, фінал

ВЕЛОСПОРТ

часдисципліна
9:30жінки, трек, спринт індивідуальний, 1/8 фіналу
9:48чоловіки, трек, кейрин, Раунд I
10:13жінки, трек, спринт індивідуальний, 1/8 фіналу, втішні заїзди
10:19чоловіки, трек, кейрин, Раунд I, втішні заїзди
10:39жінки, трек, спринт індивідуальний, 1/4 фіналу
10:55чоловіки, трек, медісон, фінал

ВОДНЕ ПОЛО

часдисципліна
3:30жінки, матч за 7-8 місця
5:00жінки, матч за 5-6 місця
7:40жінки, матч за 3-е місце
10:30жінки, фінал

ВОЛЕЙБОЛ

часдисципліна
7:30чоловіки, матч за 3-е місце
15:15чоловіки, фінал

ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНИЙ

часдисципліна
4:00чоловіки, матч за 3-е місце
4:00чоловіки, фінал

ГАНДБОЛ

часдисципліна
11:00чоловіки, матч за 3-е місце
15:00чоловіки, фінал

ГІМНАСТИКА ХУДОЖНЯ

часдисципліна
4:00жінки, групові вправи, кваліфікація I
5:30жінки, групові вправи, кваліфікація II
9:20жінки, багатоборство, особиста першість, фінал

ГОЛЬФ

часдисципліна
1:30жінки, індивідуальна першість, фінал

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ

часдисципліна
3:30чоловіки, C-1 (каное-одиночки), 1000 м, 1/2 фіналу # 1
3:40чоловіки, C-1 (каное-одиночки), 1000 м, 1/2 фіналу # 2
3:55жінки, C-2 (каное-двійки), 500 м, 1/2 фіналу # 1
4:03жінки, C-2 (каное-двійки), 500 м, 1/2 фіналу # 2
4:11жінки, K-4 (байдарки-четвірки), 500 м, 1/2 фіналу
4:19чоловіки, K-4 (байдарки-четвірки), 500 м, 1/2 фіналу
5:00чоловіки, C-1 (каное-одиночки), 1000 м, фінал B
5:10чоловіки, C-1 (каное-одиночки), 1000 м, фінал A
5:20жінки, C-2 (каное-двійки), 500 м, фінал B
5:30жінки, C-2 (каное-двійки), 500 м, фінал A
5:50жінки, K-4 (байдарки-четвірки), 500 м, фінал A
6:10чоловіки, K-4 (байдарки-четвірки), 500 м, фінал A

КАРАТЕ

часдисципліна
8:00жінки, +61 кг, попередній раунд
9:00чоловіки, +75 кг, попередній раунд
10:00жінки, +61 кг, 1/2 фіналу
11:00чоловіки, +75 кг, 1/2 фіналу
12:00жінки, +61 кг, фінал
12:30чоловіки, +75 кг, фінал

КІННИЙ СПОРТ

часдисципліна
13:00конкур, командна першість, фінал

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

часдисципліна
1:00жінки, марафон, фінал
13:35жінки, стрибки в висоту, фінал
13:45жінки, 10000 м, фінал
14:00чоловіки, метання списа, фінал
14:40чоловіки, 1500 м, фінал
15:30жінки, 4х400 м естафета, фінал
15:50чоловіки, 4х400 м естафета, фінал

СТРИБКИ У ВОДУ

часдисципліна
4:00чоловіки, вишка 10 м, 1/2 фіналу
9:00чоловіки, вишка 10 м, фінал

СИНХРОННЕ ПЛАВАННЯ

часдисципліна
13:30жінки, команди, фінал

Сучасне п'ятиборство

часдисципліна
8:30чоловіки, індивідуальна першість, плавання
10:00чоловіки, індивідуальна першість, фехтування (бонус-раунд)
11:30чоловіки, індивідуальна першість, конкур
13:00чоловіки, індивідуальна першість, комбінація (стрільба + біг)

ФУТБОЛ

часдисципліна
14:30чоловіки, фінал

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