Расписание Олимпиады-2020 на 7 августа
7 августа, 06:00
Александр Трикиша
В субботу, 7 августа, на Олимпиаде-2020 разыграют медали в 19 видах спорта. Расписание всех соревнований дня и время их начала по Киеву
Олимпийские игры в Токио / Фото: REUTERS
В субботу, 7 августа, на Олимпийских играх 2020 года в Токио будут разыграны золотые медали сразу в 19 разных дисциплинах. Расписание 16-го дня Олимпиады-2020:
БАСКЕТБОЛ
|Время
|Дисциплина
|05:30
|мужчины, матч за 3-е место
|10:00
|женщины, матч за 3-е место
|14:00
|мужчины, финал
БЕЙСБОЛ
|Время
|Дисциплина
|06:00
|мужчины, матч за 3-е место
|13:00
|мужчины, финал
БОКС
|Время
|Дисциплина
|08:00
|мужчины, наилегчайший вес, 52 кг, финал
|08:00
|мужчины, 2-ой средний вес, 75 кг, финал
|08:00
|женщины, наилегчайший вес, 51 кг, финал
|08:00
|женщины, полусредний вес, 69 кг, финал
БОРЬБА ВОЛЬНАЯ
|Время
|Дисциплина
|12:45
|мужчины, легкий вес, 65 кг, утешительные поединки
|13:00
|женщины, наилегчайший вес, 50 кг, утешительные поединки
|13:15
|мужчины, тяжелый вес, 97 кг, утешительные поединки
|13:30
|мужчины, легкий вес, 65 кг, схватки за 3-е место
|13:45
|мужчины, легкий вес, 65 кг, финал
|14:00
|мужчины, тяжелый вес, 97 кг, схватки за 3-е место
|14:15
|мужчины, тяжелый вес, 97 кг, финал
|14:45
|женщины, наилегчайший вес, 50 кг, схватки за 3-е место
|15:00
|женщины, наилегчайший вес, 50 кг, финал
ВЕЛОСПОРТ
|Время
|Дисциплина
|09:30
|женщины, трек, спринт индивидуальный, 1/8 финала
|09:48
|мужчины, трек, кейрин, Раунд I
|10:13
|женщины, трек, спринт индивидуальный, 1/8 финала, утешительные заезды
|10:19
|мужчины, трек, кейрин, Раунд I, утешительные заезды
|10:39
|женщины, трек, спринт индивидуальный, 1/4 финала
|10:55
|мужчины, трек, мэдисон, финал
ВОДНОЕ ПОЛО
|Время
|Дисциплина
|03:30
|женщины, матч за 7-8 места
|05:00
|женщины, матч за 5-6 места
|07:40
|женщины, матч за 3-е место
|10:30
|женщины, финал
ВОЛЕЙБОЛ
|Время
|Дисциплина
|07:30
|мужчины, матч за 3-е место
|15:15
|мужчины, финал
ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ
|Время
|Дисциплина
|04:00
|мужчины, матч за 3-е место
|04:00
|мужчины, финал
ГАНДБОЛ
|Время
|Дисциплина
|11:00
|мужчины, матч за 3-е место
|15:00
|мужчины, финал
ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
|Время
|Дисциплина
|04:00
|женщины, групповые упражнения, квалификация I
|05:30
|женщины, групповые упражнения, квалификация II
|09:20
|женщины, многоборье, личное перв-во, финал
ГОЛЬФ
|Время
|Дисциплина
|01:30
|женщины, индивидуальное перв-во, финал
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
|Время
|Дисциплина
|03:30
|мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м, 1/2 финала #1
|03:40
|мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м, 1/2 финала #2
|03:55
|женщины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м, 1/2 финала #1
|04:03
|женщины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м, 1/2 финала #2
|04:11
|женщины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м, 1/2 финала
|04:19
|мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м, 1/2 финала
|05:00
|мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м, финал B
|05:10
|мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м, финал A
|05:20
|женщины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м, финал B
|05:30
|женщины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м, финал A
|05:50
|женщины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м, финал A
|06:10
|мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м, финал A
КАРАТЕ
|Время
|Дисциплина
|08:00
|женщины, +61 кг, предварительный раунд
|09:00
|мужчины, +75 кг, предварительный раунд
|10:00
|женщины, +61 кг, 1/2 финала
|11:00
|мужчины, +75 кг, 1/2 финала
|12:00
|женщины, +61 кг, финал
|12:30
|мужчины, +75 кг, финал
КОННЫЙ СПОРТ
|Время
|Дисциплина
|13:00
|конкур, командное перв-во, финал
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
|Время
|Дисциплина
|01:00
|женщины, марафон, финал
|13:35
|женщины, прыжки в высоту, финал
|13:45
|женщины, 10000 м, финал
|14:00
|мужчины, метание копья, финал
|14:40
|мужчины, 1500 м, финал
|15:30
|женщины, 4х400 м эстафета, финал
|15:50
|мужчины, 4х400 м эстафета, финал
ПРЫЖКИ В ВОДУ
|Время
|Дисциплина
|04:00
|мужчины, вышка 10 м, 1/2 финала
|09:00
|мужчины, вышка 10 м, финал
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
|Время
|Дисциплина
|13:30
|женщины, команды, финал
СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ
|Время
|Дисциплина
|08:30
|мужчины, индивидуальное перв-во, плавание
|10:00
|мужчины, индивидуальное перв-во, фехтование (бонус-раунд)
|11:30
|мужчины, индивидуальное перв-во, конкур
|13:00
|мужчины, индивидуальное перв-во, комбинация (стрельба + бег)
ФУТБОЛ
|Время
|Дисциплина
|14:30
|мужчины, финал