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Расписание Олимпиады-2020 на 7 августа

7 августа, 06:00

Александр Трикиша

В субботу, 7 августа, на Олимпиаде-2020 разыграют медали в 19 видах спорта. Расписание всех соревнований дня и время их начала по Киеву

Олимпийские игры в Токио / Фото: REUTERS

В субботу, 7 августа, на Олимпийских играх 2020 года в Токио будут разыграны золотые медали сразу в 19 разных дисциплинах. Расписание 16-го дня Олимпиады-2020:

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БАСКЕТБОЛ

ВремяДисциплина
05:30мужчины, матч за 3-е место
10:00женщины, матч за 3-е место
14:00мужчины, финал

БЕЙСБОЛ

ВремяДисциплина
06:00мужчины, матч за 3-е место
13:00мужчины, финал

БОКС

ВремяДисциплина
08:00мужчины, наилегчайший вес, 52 кг, финал
08:00мужчины, 2-ой средний вес, 75 кг, финал
08:00женщины, наилегчайший вес, 51 кг, финал
08:00женщины, полусредний вес, 69 кг, финал

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ

ВремяДисциплина
12:45мужчины, легкий вес, 65 кг, утешительные поединки
13:00женщины, наилегчайший вес, 50 кг, утешительные поединки
13:15мужчины, тяжелый вес, 97 кг, утешительные поединки
13:30мужчины, легкий вес, 65 кг, схватки за 3-е место
13:45мужчины, легкий вес, 65 кг, финал
14:00мужчины, тяжелый вес, 97 кг, схватки за 3-е место
14:15мужчины, тяжелый вес, 97 кг, финал
14:45женщины, наилегчайший вес, 50 кг, схватки за 3-е место
15:00женщины, наилегчайший вес, 50 кг, финал

ВЕЛОСПОРТ

ВремяДисциплина
09:30женщины, трек, спринт индивидуальный, 1/8 финала
09:48мужчины, трек, кейрин, Раунд I
10:13женщины, трек, спринт индивидуальный, 1/8 финала, утешительные заезды
10:19мужчины, трек, кейрин, Раунд I, утешительные заезды
10:39женщины, трек, спринт индивидуальный, 1/4 финала
10:55мужчины, трек, мэдисон, финал

ВОДНОЕ ПОЛО

ВремяДисциплина
03:30женщины, матч за 7-8 места
05:00женщины, матч за 5-6 места
07:40женщины, матч за 3-е место
10:30женщины, финал

ВОЛЕЙБОЛ

ВремяДисциплина
07:30мужчины, матч за 3-е место
15:15мужчины, финал

ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ

ВремяДисциплина
04:00мужчины, матч за 3-е место
04:00мужчины, финал

ГАНДБОЛ

ВремяДисциплина
11:00мужчины, матч за 3-е место
15:00мужчины, финал

ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

ВремяДисциплина
04:00женщины, групповые упражнения, квалификация I
05:30женщины, групповые упражнения, квалификация II
09:20женщины, многоборье, личное перв-во, финал

ГОЛЬФ

ВремяДисциплина
01:30женщины, индивидуальное перв-во, финал

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

ВремяДисциплина
03:30мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м, 1/2 финала #1
03:40мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м, 1/2 финала #2
03:55женщины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м, 1/2 финала #1
04:03женщины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м, 1/2 финала #2
04:11женщины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м, 1/2 финала
04:19мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м, 1/2 финала
05:00мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м, финал B
05:10мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м, финал A
05:20женщины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м, финал B
05:30женщины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м, финал A
05:50женщины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м, финал A
06:10мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м, финал A

КАРАТЕ

ВремяДисциплина
08:00женщины, +61 кг, предварительный раунд
09:00мужчины, +75 кг, предварительный раунд
10:00женщины, +61 кг, 1/2 финала
11:00мужчины, +75 кг, 1/2 финала
12:00женщины, +61 кг, финал
12:30мужчины, +75 кг, финал

КОННЫЙ СПОРТ

ВремяДисциплина
13:00конкур, командное перв-во, финал

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ВремяДисциплина
01:00женщины, марафон, финал
13:35женщины, прыжки в высоту, финал
13:45женщины, 10000 м, финал
14:00мужчины, метание копья, финал
14:40мужчины, 1500 м, финал
15:30женщины, 4х400 м эстафета, финал
15:50мужчины, 4х400 м эстафета, финал

ПРЫЖКИ В ВОДУ

ВремяДисциплина
04:00мужчины, вышка 10 м, 1/2 финала
09:00мужчины, вышка 10 м, финал

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

ВремяДисциплина
13:30женщины, команды, финал

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

ВремяДисциплина
08:30мужчины, индивидуальное перв-во, плавание
10:00мужчины, индивидуальное перв-во, фехтование (бонус-раунд)
11:30мужчины, индивидуальное перв-во, конкур
13:00мужчины, индивидуальное перв-во, комбинация (стрельба + бег)

ФУТБОЛ

ВремяДисциплина
14:30мужчины, финал

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