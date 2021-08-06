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Розклад Олімпіади-2020 на 6 серпня

6 серпня, 06:00

Олександр Трикіша

У п'ятницю, 6 серпня, на Олімпіади-2020 розіграють медалі в 11 видах спорту. Розклад всіх змагань дня і час їх початку по Києву

Олімпійський Токіо / Фото: Reuters

У п'ятницю, 6 серпня, на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо будуть розіграні золоті медалі відразу в 11 різних дисциплінах. Розклад 15-го дня Олімпіади-2020:

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БАСКЕТБОЛ

часдисципліна
7:40жінки, 1/2 фіналу, #1
14:00жінки, 1/2 фіналу, #2

БОКС

часдисципліна
8:00жінки, середня вага, 75 кг, 1/2 фіналу
8:00чоловіки, легка вага, 63 кг, 1/2 фіналу
8:00чоловіки, важка вага, 91 кг, фінал

БОРОТЬБА ВІЛЬНА

часдисципліна
5:00чоловіки, середня вага, 74 кг, втішні поєдинки
5:15жінки, найлегша вага, 53 кг, втішні поєдинки
5:30чоловіки, суперважка вага, 125 кг, втішні поєдинки
5:45чоловіки, легка вага, 65 кг, 1/8 фіналу
6:00жінки, найлегша вага, 50 кг, 1/8 фіналу
6:15чоловіки, важка вага, 97 кг, 1/8 фіналу
6:30чоловіки, легка вага, 65 кг, 1/4 фіналу
6:45жінки, найлегша вага, 50 кг, 1/4 фіналу
7:00чоловіки, важка вага, 97 кг, 1/4 фіналу
12:15чоловіки, легка вага, 65 кг, 1/2 фіналу
12:35чоловіки, важка вага, 97 кг, 1/2 фіналу
12:55жінки, найлегша вага, 50 кг, 1/2 фіналу
13:15чоловіки, середня вага, 74 кг, сутички за 3-е місце
13:35чоловіки, середня вага, 74 кг, фінал
13:55чоловіки, суперважка вага, 125 кг, сутички за 3-е місце
14:15чоловіки, суперважка вага, 125 кг, фінал
14:55жінки, найлегша вага, 53 кг, сутички за 3-е місце
15:15жінки, найлегша вага, 53 кг, фінал

ВЕЛОСПОРТ

часдисципліна
9:30жінки, трек, спринт індивідуальний, кваліфікація
10:10чоловіки, трек, спринт індивідуальний, 1/2 фіналу
10:16жінки, трек, спринт індивідуальний, 1/32 фіналу
10:58жінки, трек, спринт індивідуальний, 1/32 фіналу, втішні заїзди
11:15жінки, трек, медісон, фінал
12:00чоловіки, трек, спринт індивідуальний, заїзди за 3-е місце
12:00чоловіки, трек, спринт індивідуальний, фінальні заїзди
12:06жінки, трек, спринт індивідуальний, 1/16 фіналу
12:53жінки, трек, спринт індивідуальний, 1/16 фіналу, втішні заїзди

ВОДНЕ ПОЛО

часдисципліна
8:00чоловіки, класифікація за 5-8 місця
9:30чоловіки, класифікація за 5-8 місця
12:20чоловіки, 1/2 фіналу, #1
13:50чоловіки, 1/2 фіналу, #2

ВОЛЕЙБОЛ

часдисципліна
7:00жінки, 1/2 фіналу, #1
15:00жінки, 1/2 фіналу, #2

ВОЛЕЙБОЛ Пляжний

часдисципліна
4:00жінки, матч за 3-е місце
4:00жінки, фінал

ГАНДБОЛ

часдисципліна
11:00жінки, 1/2 фіналу, #1
15:00жінки, 1/2 фіналу, #2

ГІМНАСТИКА ХУДОЖНЯ

часдисципліна
4:20жінки, багатоборство, особиста першість, кваліфікація I
8:50жінки, багатоборство, особиста першість, кваліфікація II

ГОЛЬФ

часдисципліна
1:30жінки, індивідуальна першість, раунд-III

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ

часдисципліна
3:30чоловіки, C-1 (каное-одиночки), 1000 м, попередні заїзди
4:00жінки, C-2 (каное-двійки), 500 м, попередні заїзди
4:14жінки, K-4 (байдарки-четвірки), 500 м, попередні заїзди
4:28чоловіки, K-4 (байдарки-четвірки), 500 м, попередні заїзди
5:30чоловіки, C-1 (каное-одинкаки), 1000 м, 1/4 фіналу #1
5:38чоловіки, C-1 (каное-одиночки), 1000 м, 1/4 фіналу #2
5:50жінки, C-2 (каное-двійки), 500 м, 1/4 фіналу #1
5:57жінки, C-2 (каное-двійки), 500 м, 1/4 фіналу #2

КАРАТЕ

часдисципліна
4:00чоловіки, ката, попередній раунд
5:00чоловіки, ката, основний раунд
6:00жінки, 61 кг, попередній раунд
11:00чоловіки, 75 кг, попередній раунд
13:00чоловіки, ката, поєдинки за 3-е місце
13:15чоловіки, ката, фінал
13:30жінки, 61 кг, 1/2 Фіналу
13:45чоловіки, 75 кг, 1/2 Фіналу
14:00жінки, 61 кг, фінал
14:15чоловіки, 75 кг, фінал

КІННИЙ СПОРТ

часдисципліна
13:00конкур, командна першість, кваліфікація

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

часдисципліна
23:30чоловіки, 50 км ходьба, фінал
10:30жінки, 20 км ходьба, фінал
14:25чоловіки, 4х400 м естафета, раунд I
14:50жінки, метання списа, фінал
15:00чоловіки, 5000 м, фінал
15:35жінки, 400 м, фінал
15:50жінки, 1500 м, фінал
16:30жінки, 4х100 м естафета, фінал
16:50чоловіки, 4х100 м естафета, фінал

СТРИБКИ У ВОДУ

часдисципліна
9:00чоловіки, вишка 10 м, попередній раунд

СИНХРОННА ПРОГРАМА

часдисципліна
13:30жінки, команди, технічна програма

СКЕЛЕЛАЗАННЯ СПОРТИВНЕ

часдисципліна
11:30жінки, індивідуальна першість, фінал (швидкість, боулдерінг, складність)

СУЧАСНЕ П'ЯТИБОРСТВО

часдисципліна
8:30жінки, індивідуальна першість, плавання
10:00жінки, індивідуальна першість, фехтування (бонус-раунд)
11:30жінки, індивідуальна першість, конкур
13:00жінки, індивідуальна першість, комбінація (стрільба + біг)

ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ

часдисципліна
5:00чоловіки, командна першість, матч за 3-е місце
13:30чоловіки, командна першість, фінал

ФУТБОЛ

часдисципліна
5:00жінки, фінал
14:00чоловіки, матч за 3-е місце

ХОКЕЙ НА ТРАВІ

часдисципліна
4:30жінки, матч за 3-е місце
13:00жінки, фінал

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