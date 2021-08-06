Изменить язык на: UA Перейти к новостям

Расписание Олимпиады-2020 на 6 августа

6 августа, 06:00

Александр Трикиша

В пятницу, 6 августа, на Олимпиаде-2020 разыграют медали в 11 видах спорта. Расписание всех соревнований дня и время их начала по Киеву

Олимпийский Токио / Фото: Reuters

В пятницу, 6 августа, на Олимпийских играх 2020 года в Токио будут разыграны золотые медали сразу в 11 разных дисциплинах. Расписание 15-го дня Олимпиады-2020:

Реклама

БАСКЕТБОЛ

ВремяДисциплина
07:40женщины, 1/2 финала, #1
14:00женщины, 1/2 финала, #2

БОКС

ВремяДисциплина
08:00женщины, средний вес, 75 кг, 1/2 финала
08:00мужчины, легкий вес, 63 кг, 1/2 финала
08:00мужчины, тяжелый вес, 91 кг, финал

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ

ВремяДисциплина
05:00мужчины, средний вес, 74 кг, утешительные поединки
05:15женщины, легчайший вес, 53 кг, утешительные поединки
05:30мужчины, супертяжелый вес, 125 кг, утешительные поединки
05:45мужчины, легкий вес, 65 кг, 1/8 финала
06:00женщины, наилегчайший вес, 50 кг, 1/8 финала
06:15мужчины, тяжелый вес, 97 кг, 1/8 финала
06:30мужчины, легкий вес, 65 кг, 1/4 финала
06:45женщины, наилегчайший вес, 50 кг, 1/4 финала
07:00мужчины, тяжелый вес, 97 кг, 1/4 финала
12:15мужчины, легкий вес, 65 кг, 1/2 финала
12:35мужчины, тяжелый вес, 97 кг, 1/2 финала
12:55женщины, наилегчайший вес, 50 кг, 1/2 финала
13:15мужчины, средний вес, 74 кг, схватки за 3-е место
13:35мужчины, средний вес, 74 кг, финал
13:55мужчины, супертяжелый вес, 125 кг, схватки за 3-е место
14:15мужчины, супертяжелый вес, 125 кг, финал
14:55женщины, легчайший вес, 53 кг, схватки за 3-е место
15:15женщины, легчайший вес, 53 кг, финал

ВЕЛОСПОРТ

ВремяДисциплина
09:30женщины, трек, спринт индивидуальный, квалификация
10:10мужчины, трек, спринт индивидуальный, 1/2 финала
10:16женщины, трек, спринт индивидуальный, 1/32 финала
10:58женщины, трек, спринт индивидуальный, 1/32 финала, утешительные заезды
11:15женщины, трек, мэдисон, финал
12:00мужчины, трек, спринт индивидуальный, заезды за 3-е место
12:00мужчины, трек, спринт индивидуальный, финальные заезды
12:06женщины, трек, спринт индивидуальный, 1/16 финала
12:53женщины, трек, спринт индивидуальный, 1/16 финала, утешительные заезды

ВОДНОЕ ПОЛО

ВремяДисциплина
08:00мужчины, классификация за 5-8 места
09:30мужчины, классификация за 5-8 места
12:20мужчины, 1/2 финала, #1
13:50мужчины, 1/2 финала, #2

ВОЛЕЙБОЛ

ВремяДисциплина
07:00женщины, 1/2 финала, #1
15:00женщины, 1/2 финала, #2

ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ

ВремяДисциплина
04:00женщины, матч за 3-е место
04:00женщины, финал

ГАНДБОЛ

ВремяДисциплина
11:00женщины, 1/2 финала, #1
15:00женщины, 1/2 финала, #2

ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

ВремяДисциплина
04:20женщины, многоборье, личное перв-во, квалификация I
08:50женщины, многоборье, личное перв-во, квалификация II

ГОЛЬФ

ВремяДисциплина
01:30женщины, индивидуальное перв-во, раунд-III

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

ВремяДисциплина
03:30мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м, предварительные заезды
04:00женщины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м, предварительные заезды
04:14женщины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м, предварительные заезды
04:28мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м, предварительные заезды
05:30мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м, 1/4 финала #1
05:38мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м, 1/4 финала #2
05:50женщины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м, 1/4 финала #1
05:57женщины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м, 1/4 финала #2

КАРАТЕ

ВремяДисциплина
04:00мужчины, ката, предварительный раунд
05:00мужчины, ката, основной раунд
06:00женщины, 61 кг, предварительный раунд
11:00мужчины, 75 кг, предварительный раунд
13:00мужчины, ката, поединки за 3-е место
13:15мужчины, ката, финал
13:30женщины, 61 кг, 1/2 Финала
13:45мужчины, 75 кг, 1/2 Финала
14:00женщины, 61 кг, финал
14:15мужчины, 75 кг, финал

КОННЫЙ СПОРТ

ВремяДисциплина
13:00конкур, командное перв-во, квалификация

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ВремяДисциплина
23:30мужчины, 50 км ходьба, финал
10:30женщины, 20 км ходьба, финал
14:25мужчины, 4х400 м эстафета, раунд I
14:50женщины, метание копья, финал
15:00мужчины, 5000 м, финал
15:35женщины, 400 м, финал
15:50женщины, 1500 м, финал
16:30женщины, 4х100 м эстафета, финал
16:50мужчины, 4х100 м эстафета, финал

ПРЫЖКИ В ВОДУ

ВремяДисциплина
09:00мужчины, вышка 10 м, предварительный раунд

СИНХРОННАЯ ПРОГРАММА

ВремяДисциплина
13:30женщины, команды, техническая программа

СКАЛОЛАЗАНИЕ СПОРТИВНОЕ

ВремяДисциплина
11:30женщины, индивидуальное пер-во, финал (скорость, боулдеринг, сложность)

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

ВремяДисциплина
08:30женщины, индивидуальное перв-во, плавание
10:00женщины, индивидуальное перв-во, фехтование (бонус-раунд)
11:30женщины, индивидуальное перв-во, конкур
13:00женщины, индивидуальное перв-во, комбинация (стрельба + бег)

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ

ВремяДисциплина
05:00мужчины, командное перв-во, матч за 3-е место
13:30мужчины, командное перв-во, финал

ФУТБОЛ

ВремяДисциплина
05:00женщины, финал
13:30мужчины, матч за 3-е место

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

ВремяДисциплина
04:30женщины, матч за 3-е место
13:00женщины, финал

Новости на эту же тему:
расписание Олимпиада-2020

Реклама