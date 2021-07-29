Розклад Олімпіади-2020 на 30 липня

Олімпіада-2020 в Токіо / Фото: Reuters
У п'ятницю, 30 липня, на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо будуть розіграні золоті медалі відразу в 13 різних дисциплінах. Розклад 8-го дня Олімпіади-2020:
БАДМІНТОН
|час
|дисципліна
|3:00
|жінки, одиночний розряд, 1/4 фіналу
|3:00
|змішаний розряд, матч за 3-е місце
|9:30
|змішаний розряд, фінал
|9:30
|жінки, одиночний розряд, 1/4 фіналу
|9:30
|чоловіки, парний розряд, 1/2 фіналу, #1
|9:30
|чоловіки, парний розряд, 1/2 фіналу, #2
БАСКЕТБОЛ
|час
|дисципліна
|4:00
|жінки BEL – PUR, група C
|7:40
|жінки USA – JPN, група B
|11:20
|жінки FRA – NGR, група B
|15:00
|жінки CHN – AUS, група C
БЕЙСБОЛ
|час
|дисципліна
|6:00
|чоловіки MEX – DOM, група A
|13:00
|чоловіки USA – ISR, група B
БОКС
|час
|дисципліна
|5:00
|жінки, легка вага, 60 кг, 1/8 фіналу
|5:00
|жінки, напівсередня, 69 кг, 1/4 фіналу
|5:00
|чоловіки, 2 напівсередня, 69 кг, 1/4 фіналу
|5:00
|чоловіки, напівважка, 81 кг, 1/4 фіналу
|5:00
|чоловіки, важка вага, 91 кг, 1/4 фіналу
|11:00
|жінки, легка вага, 60 кг, 1/8 фіналу
|11:00
|жінки, напівсередня, 69 кг, 1/4 фіналу
|11:00
|чоловіки, 2 напівсередня, 69 кг, 1/4 фіналу
|11:00
|чоловіки, напівважка, 81 кг, 1/4 фіналу
|11:00
|чоловіки, важка вага, 91 кг, 1/4 фіналу
ВЕЛОСПОРТ
|час
|дисципліна
|4:00
|чоловіки, BMX, гонка, 1/2 фіналу
|4:00
|жінки, BMX, гонка, 1/2 фіналу
|4:00
|чоловіки, BMX, гонка, фінал
|4:00
|жінки, BMX, гонка, фінал
ВОДНЕ ПОЛО
|час
|дисципліна
|8:00
|жінки RSA – NED, група A
|9:30
|жінки USA – RUS, група B
|12:20
|жінки JPN – HUN, група B
|13:50
|жінки ESP – AUS, група A
ВОЛЕЙБОЛ
|час
|дисципліна
|3:00
|чоловіки CAN – VEN, група А
|5:05
|чоловіки BRA – USA, група В
|8:20
|чоловіки JPN – POL, група А
|10:25
|чоловіки ARG – TUN, група В
|13:40
|чоловіки ITA – IRI, група А
|15:45
|чоловіки RUS – FRA, група В
ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНИЙ
|час
|дисципліна
|3:00
|жінки USA – NED, група B
|4:00
|чоловіки ITA – SUI, група C
|5:00
|чоловіки CHI – MAR, група E
|9:00
|жінки AUS – RUS, група E
|10:00
|чоловіки ITA – POL, група F
|11:00
|жінки ESP – CHN, група B
|14:00
|жінки ITA – CUB, група E
|15:00
|чоловіки POL – BRA, група E
|16:00
|чоловіки QAT – USA, група C
ГАНДБОЛ
|час
|дисципліна
|3:00
|чоловіки ARG – BRA, група A
|5:00
|чоловіки BRN – JPN, група B
|8:15
|чоловіки FRA – ESP, група A
|10:15
|чоловіки SWE – EGY, група B
|13:30
|чоловіки POR – DEN, група B
|15:30
|чоловіки GER – NOR, група A
ГОЛЬФ
|час
|дисципліна
|1:30
|чоловіки, індивідуальна першість, раунд-II
ГРЕБЛЯ АКАДЕМІЧНА
|час
|дисципліна
|2:45
|жінки, одиночки (1х), фінал C
|2:57
|чоловіки, одиночки (1х), фінал C
|3:09
|жінки, одиночки (1х), фінал B
|3:21
|чоловіки, одиночки (1х), фінал B
|3:33
|жінки, одиночки (1х), фінал A
|3:45
|чоловіки, одиночки (1х), фінал A
|4:05
|жінки, вісімка з рульовим (8 +), фінал A
|4:25
|чоловіки, вісімка з рульовим (8 +), фінал A
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ
|час
|дисципліна
|8:00
|чоловіки, слалом K-1 (байдарки-одиночки), 1/2 фіналу
|9:30
|чоловіки, слалом K-1 (байдарки-одиночки), фінал
ДЗЮДО
|час
|дисципліна
|5:00
|жінки, важка вага, +78 кг, 1/16 фіналу
|5:15
|чоловіки, важка вага, +100 кг, 1/16 фіналу
|5:45
|жінки, важка вага, +78 кг, 1/8 фіналу
|6:10
|чоловіки, важка вага, +100 кг, 1/8 фіналу
|6:45
|жінки, важка вага, +78 кг, 1/4 фіналу
|7:00
|чоловіки, важка вага, +100 кг, 1/4 фіналу
|11:00
|жінки, важка вага, +78 кг, втішні поєдинки
|11:15
|чоловіки, важка вага, +100 кг, втішні поєдинки
|11:30
|жінки, важка вага, +78 кг, 1/2 фіналу
|11:45
|чоловіки, важка вага, +100 кг, 1/2 фіналу
|12:10
|жінки, важка вага, +78 кг, поєдинки за 3-е місце
|12:25
|жінки, важка вага, +78 кг, фінал
|12:40
|чоловіки, важка вага, +100 кг, поєдинки за 3-е місце
|13:00
|чоловіки, важка вага, +100 кг, фінал
КІННИЙ СПОРТ
|час
|дисципліна
|2:30
|триборство, індивідуальна першість, виїздки, 1-ий день, сесія 1
|2:30
|триборство, командна першість, виїздки, 1-ий день, сесія 1
|11:30
|триборство, індивідуальна першість, виїздки, 1-ий день, сесія 2
|11:30
|триборство, командна першість, виїздки, 1-ий день, сесія 2
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
|час
|дисципліна
|3:00
|чоловіки, 3000 м стіплчейз, раунд I
|3:15
|чоловіки, стрибки в висоту, кваліфікація A+B
|3:45
|чоловіки, метання диска, кваліфікація A
|3:55
|жінки, 800 м, раунд I
|4:55
|чоловіки, 400 м з бар'єрами, раунд I
|5:20
|чоловіки, метання диска, кваліфікація B
|5:40
|жінки, 100 м, раунд I
|13:00
|жінки, 5000 м, раунд I
|13:05
|жінки, потрійний стрибок, кваліфікація A+B
|13:25
|жінки, штовхання ядра, кваліфікація A+B
|14:00
|змішана естафета 4х400 м, раунд I
|14:30
|чоловіки, 10000 м, фінал
ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ
|час
|дисципліна
|6:00
|чоловіки, клас Лазер, гонка-9-10
|6:00
|жінки, клас Лазер Радіал, гонка-9-10
|6:00
|чоловіки, клас 470, гонка-5-6
|6:00
|жінки, клас 470, гонка-5-6
|6:00
|чоловіки, клас 49-й, гонка-7-8-9
|6:00
|жінки, клас 49-ий FX, гонка-7-8-9
ПЛАВАННЯ
|час
|дисципліна
|4:30
|чоловіки, батерфляй, 100 м, півфінали
|4:40
|жінки, брас, 200 м, фінал
|4:50
|чоловіки, спина, 200 м, фінал
|5:00
|жінки, вільний стиль, 100 м, фінал
|5:15
|чоловіки, комплексне плавання, 200 м, фінал
|5:30
|жінки, спина, 200 м, півфінали
|13:00
|чоловіки, вільний стиль, 50 м, попередні запливи
|13:40
|жінки, вільний стиль, 50 м, попередні запливи
|15:20
|чоловіки, вільний стиль, 1500 м, попередні запливи
|17:10
|жінки, комплексне плавання, естафета 4х100 м, попередні запливи
|17:25
|чоловіки, комплексне плавання, естафета 4х100 м, попередні запливи
СТРИБКИ У ВОДУ
|час
|дисципліна
|9:00
|жінки, трамплін 3 м, попередній раунд
СТРИБКИ НА БАТУТІ
|час
|дисципліна
|7:00
|жінки, індивідуальна першість, кваліфікація
|8:50
|жінки, індивідуальна першість, фінал
РЕГБІ
|час
|дисципліна
|3:00
|жінки FIJ – BRA, група B
|3:30
|жінки CAN – FRA, група B
|4:00
|жінки CHN – JPN, група C
|4:30
|жінки AUS – USA, група C
|5:00
|жінки GBR – KEN, група A
|5:30
|жінки NZL – RUS, група A
|10:30
|жінки, класиф. за 9-12 місця
|11:00
|жінки, класиф. за 9-12 місця
|11:30
|жінки, 1/4 фіналу, #1
|12:00
|жінки, 1/4 фіналу, #2
|12:30
|жінки, 1/4 фіналу, #3
|13:00
|жінки, 1/4 фіналу, #4
СТРІЛЬБА
|час
|дисципліна
|3:00
|жінки, пістолет спортивний, 25 м, кваліфікація
|8:00
|жінки, пістолет спортивний, 25 м, фінал
СТРІЛЬБА З ЛУКА
|час
|дисципліна
|3:30
|жінки, особиста першість, 1/8 фіналу
|8:45
|жінки, особиста першість, 1/4 фіналу
|8:45
|жінки, особиста першість, 1/2 фіналу
|8:45
|жінки, особиста першість, матч за 3-е місце
|8:45
|жінки, особиста першість, фінал
ТЕНІС
|час
|дисципліна
|6:00
|чоловіки, одиночний розряд, 1/2 фіналу
|6:00
|чоловіки, парний розряд, фінал
|6:00
|чоловіки, парний розряд, матч за 3-е місце
|6:00
|змішані пари, 1/2 фіналу
ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ
|час
|дисципліна
|14:00
|чоловіки, одиночний розряд, матч за 3-е місце
|14:00
|чоловіки, одиночний розряд, фінал
ФЕХТУВАННЯ
|час
|дисципліна
|4:00
|чоловіки, шпага, команди, 1/8 фіналу
|4:55
|чоловіки, шпага, команди, 1/4 фіналу
|5:50
|чоловіки, шпага, команди, класифікація 5-8
|6:45
|чоловіки, шпага, команди, 1/2 фіналу
|7:40
|чоловіки, шпага, команди, за 5-6 місця
|8:35
|чоловіки, шпага, команди, за 7-8 місця
|12:30
|чоловіки, шпага, команди, матч за 3-е місце
|13:30
|чоловіки, шпага, команди, фінал
ФУТБОЛ
|час
|дисципліна
|11:00
|жінки, 1/4 фіналу, #1
|12:00
|жінки, 1/4 фіналу, #2
|13:00
|жінки, 1/4 фіналу, #3
|14:00
|жінки, 1/4 фіналу, #4
ХОКЕЙ НА ТРАВІ
|час
|дисципліна
|3:30
|жінки RSA – GER, група A
|4:00
|чоловіки AUS – ESP, група A
|5:45
|жінки IRL – IND, група A
|6:15
|чоловіки CAN – RSA, група B
|12:30
|чоловіки JPN – IND, група A
|13:00
|чоловіки ARG – NZL, група A
|14:45
|чоловіки GER – NED, група B
|15:15
|чоловіки BEL – GBR, група B
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