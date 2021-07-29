Расписание Олимпиады-2020 на 30 июля

Олимпиада-2020 в Токио / Фото: Reuters
В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх 2020 года в Токио будут разыграны золотые медали сразу в 13 разных дисциплинах. Расписание 8-го дня Олимпиады-2020:
БАДМИНТОН
|Время
|Дисциплина
|03:00
|женщины, одиночный разряд, 1/4 финала
|03:00
|смешанный разряд, матч за 3-е место
|09:30
|смешанный разряд, финал
|09:30
|женщины, одиночный разряд, 1/4 финала
|09:30
|мужчины, парный разряд, 1/2 финала, #1
|09:30
|мужчины, парный разряд, 1/2 финала, #2
БАСКЕТБОЛ
|Время
|Дисциплина
|04:00
|женщины BEL – PUR, группа C
|07:40
|женщины USA – JPN, группа B
|11:20
|женщины FRA – NGR, группа B
|15:00
|женщины CHN – AUS, группа C
БЕЙСБОЛ
|Время
|Дисциплина
|06:00
|мужчины MEX – DOM, группа A
|13:00
|мужчины USA – ISR, группа B
БОКС
|Время
|Дисциплина
|05:00
|женщины, легкий вес, 60 кг, 1/8 финала
|05:00
|женщины, полусредний, 69 кг, 1/4 финала
|05:00
|мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг, 1/4 финала
|05:00
|мужчины, полутяжелый, 81 кг, 1/4 финала
|05:00
|мужчины, тяжелый вес, 91 кг, 1/4 финала
|11:00
|женщины, легкий вес, 60 кг, 1/8 финала
|11:00
|женщины, полусредний, 69 кг, 1/4 финала
|11:00
|мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг, 1/4 финала
|11:00
|мужчины, полутяжелый, 81 кг, 1/4 финала
|11:00
|мужчины, тяжелый вес, 91 кг, 1/4 финала
ВЕЛОСПОРТ
|Время
|Дисциплина
|04:00
|мужчины, BMX, гонка, 1/2 финала
|04:00
|женщины, BMX, гонка, 1/2 финала
|04:00
|мужчины, BMX, гонка, финал
|04:00
|женщины, BMX, гонка, финал
ВОДНОЕ ПОЛО
|Время
|Дисциплина
|08:00
|женщины RSA – NED, группа A
|09:30
|женщины USA – RUS, группа B
|12:20
|женщины JPN – HUN, группа B
|13:50
|женщины ESP – AUS, группа A
ВОЛЕЙБОЛ
|Время
|Дисциплина
|03:00
|мужчины CAN – VEN, группа А
|05:05
|мужчины BRA – USA, группа В
|08:20
|мужчины JPN – POL, группа А
|10:25
|мужчины ARG – TUN, группа В
|13:40
|мужчины ITA – IRI, группа А
|15:45
|мужчины RUS – FRA, группа В
ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ
|Время
|Дисциплина
|03:00
|женщины USA – NED, группа B
|04:00
|мужчины ITA – SUI, группа C
|05:00
|мужчины CHI – MAR, группа E
|09:00
|женщины AUS – RUS, группа E
|10:00
|мужчины ITA – POL, группа F
|11:00
|женщины ESP – CHN, группа B
|14:00
|женщины ITA – CUB, группа E
|15:00
|мужчины POL – BRA, группа E
|16:00
|мужчины QAT – USA, группа C
ГАНДБОЛ
|Время
|Дисциплина
|03:00
|мужчины ARG – BRA, группа A
|05:00
|мужчины BRN – JPN, группа B
|08:15
|мужчины FRA – ESP, группа A
|10:15
|мужчины SWE – EGY, группа B
|13:30
|мужчины POR – DEN, группа B
|15:30
|мужчины GER – NOR, группа A
ГОЛЬФ
|Время
|Дисциплина
|01:30
|мужчины, индивидуальное перв-во, раунд-II
ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ
|Время
|Дисциплина
|02:45
|женщины, одиночка (1х), финал C
|02:57
|мужчины, одиночка (1х), финал C
|03:09
|женщины, одиночка (1х), финал B
|03:21
|мужчины, одиночка (1х), финал B
|03:33
|женщины, одиночка (1х), финал A
|03:45
|мужчины, одиночка (1х), финал A
|04:05
|женщины, восьмерка с рулевым (8+), финал A
|04:25
|мужчины, восьмерка с рулевым (8+), финал A
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
|Время
|Дисциплина
|08:00
|мужчины, слалом K-1 (байдарки-одиночки), 1/2 финала
|09:30
|мужчины, слалом K-1 (байдарки-одиночки), финал
ДЗЮДО
|Время
|Дисциплина
|05:00
|женщины, тяжелый вес, +78 кг, 1/16 финала
|05:15
|мужчины, тяжелый вес, +100 кг, 1/16 финала
|05:45
|женщины, тяжелый вес, +78 кг, 1/8 финала
|06:10
|мужчины, тяжелый вес, +100 кг, 1/8 финала
|06:45
|женщины, тяжелый вес, +78 кг, 1/4 финала
|07:00
|мужчины, тяжелый вес, +100 кг, 1/4 финала
|11:00
|женщины, тяжелый вес, +78 кг, утешительные поединки
|11:15
|мужчины, тяжелый вес, +100 кг, утешительные поединки
|11:30
|женщины, тяжелый вес, +78 кг, 1/2 финала
|11:45
|мужчины, тяжелый вес, +100 кг, 1/2 финала
|12:10
|женщины, тяжелый вес, +78 кг, поединки за 3-е место
|12:25
|женщины, тяжелый вес, +78 кг, финал
|12:40
|мужчины, тяжелый вес, +100 кг, поединки за 3-е место
|13:00
|мужчины, тяжелый вес, +100 кг, финал
КОННЫЙ СПОРТ
|Время
|Дисциплина
|02:30
|троеборье, индивидуальное перв-во, выездка, 1-ый день, сессия 1
|02:30
|троеборье, командное перв-во, выездка, 1-ый день, сессия 1
|11:30
|троеборье, индивидуальное перв-во, выездка, 1-ый день, сессия 2
|11:30
|троеборье, командное перв-во, выездка, 1-ый день, сессия 2
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
|Время
|Дисциплина
|03:00
|мужчины, 3000 м стиплчейз, раунд I
|03:15
|мужчины, прыжки в высоту, квалификация A+B
|03:45
|мужчины, метание диска, квалификация A
|03:55
|женщины, 800 м, раунд I
|04:55
|мужчины, 400 м с барьерами, раунд I
|05:20
|мужчины, метание диска, квалификация B
|05:40
|женщины, 100 м, раунд I
|13:00
|женщины, 5000 м, раунд I
|13:05
|женщины, тройной прыжок, квалификация A+B
|13:25
|женщины, толкание ядра, квалификация A+B
|14:00
|смешанная эстафета 4х400 м, раунд I
|14:30
|мужчины, 10000 м, финал
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
|Время
|Дисциплина
|06:00
|мужчины, класс Лазер, гонка-9-10
|06:00
|женщины, класс Лазер Радиал, гонка-9-10
|06:00
|мужчины, класс 470, гонка-5-6
|06:00
|женщины, класс 470, гонка-5-6
|06:00
|мужчины, класс 49-й, гонка-7-8-9
|06:00
|женщины, класс 49-ый FX, гонка-7-8-9
ПЛАВАНИЕ
|Время
|Дисциплина
|04:30
|мужчины, баттерфляй, 100 м, полуфиналы
|04:40
|женщины, брасс, 200 м, финал
|04:50
|мужчины, спина, 200 м, финал
|05:00
|женщины, вольный стиль, 100 м, финал
|05:15
|мужчины, комплексное плавание, 200 м, финал
|05:30
|женщины, спина, 200 м, полуфиналы
|13:00
|мужчины, вольный стиль, 50 м, предварительные заплывы
|13:40
|женщины, вольный стиль, 50 м, предварительные заплывы
|15:20
|мужчины, вольный стиль, 1500 м, предварительные заплывы
|17:10
|женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м, предварительные заплывы
|17:25
|мужчины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м, предварительные заплывы
ПРЫЖКИ В ВОДУ
|Время
|Дисциплина
|09:00
|женщины, трамплин 3 м, предварительный раунд
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
|Время
|Дисциплина
|07:00
|женщины, индивидуальное перв-во, квалификация
|08:50
|женщины, индивидуальное перв-во, финал
РЕГБИ
|Время
|Дисциплина
|03:00
|женщины FIJ – BRA, группа B
|03:30
|женщины CAN – FRA, группа B
|04:00
|женщины CHN – JPN, группа C
|04:30
|женщины AUS – USA, группа C
|05:00
|женщины GBR – KEN, группа A
|05:30
|женщины NZL – RUS, группа A
|10:30
|женщины, классиф. за 9-12 места
|11:00
|женщины, классиф. за 9-12 места
|11:30
|женщины, 1/4 финала, #1
|12:00
|женщины, 1/4 финала, #2
|12:30
|женщины, 1/4 финала, #3
|13:00
|женщины, 1/4 финала, #4
СТРЕЛЬБА
|Время
|Дисциплина
|03:00
|женщины, пистолет спортивный, 25 м, квалификация
|08:00
|женщины, пистолет спортивный, 25 м, финал
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
|Время
|Дисциплина
|03:30
|женщины, личное перв-во, 1/8 финала
|08:45
|женщины, личное перв-во, 1/4 финала
|08:45
|женщины, личное перв-во, 1/2 финала
|08:45
|женщины, личное перв-во, матч за 3-е место
|08:45
|женщины, личное перв-во, финал
ТЕННИС
|Время
|Дисциплина
|06:00
|мужчины, одиночный разряд, 1/2 финала
|06:00
|мужчины, парный разряд, финал
|06:00
|мужчины, парный разряд, матч за 3-е место
|06:00
|смешанные пары, 1/2 финала
ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ
|Время
|Дисциплина
|14:00
|мужчины, одиночный разряд, матч за 3-е место
|14:00
|мужчины, одиночный разряд, финал
ФЕХТОВАНИЕ
|Время
|Дисциплина
|04:00
|мужчины, шпага, команды, 1/8 финала
|04:55
|мужчины, шпага, команды, 1/4 финала
|05:50
|мужчины, шпага, команды, классификация 5-8
|06:45
|мужчины, шпага, команды, 1/2 финала
|07:40
|мужчины, шпага, команды, за 5-6 места
|08:35
|мужчины, шпага, команды, за 7-8 места
|12:30
|мужчины, шпага, команды, матч за 3-е место
|13:30
|мужчины, шпага, команды, финал
ФУТБОЛ
|Время
|Дисциплина
|11:00
|женщины, 1/4 финала, #1
|12:00
|женщины, 1/4 финала, #2
|13:00
|женщины, 1/4 финала, #3
|14:00
|женщины, 1/4 финала, #4
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
|Время
|Дисциплина
|03:30
|женщины RSA – GER, группа A
|04:00
|мужчины AUS – ESP, группа A
|05:45
|женщины IRL – IND, группа A
|06:15
|мужчины CAN – RSA, группа B
|12:30
|мужчины JPN – IND, группа A
|13:00
|мужчины ARG – NZL, группа A
|14:45
|мужчины GER – NED, группа B
|15:15
|мужчины BEL – GBR, группа B
Новости на эту же тему: