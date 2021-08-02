Розклад Олімпіади-2020 на 3 серпня

Олімпіада-2020 проходить в Токіо / Фото: Reuters
У вівторок, 3 серпня, на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо будуть розіграні золоті медалі відразу в 10 різних дисциплінах. Розклад 12-го дня Олімпіади-2020:
БАСКЕТБОЛ
|час
|дисципліна
|4:00
|чоловіки, 1/4 фіналу, #1
|7:40
|чоловіки, 1/4 фіналу, #2
|11:20
|чоловіки, 1/4 фіналу, #3
|15:00
|чоловіки, 1/4 фіналу, #4
БЕЙСБОЛ
|час
|дисципліна
|13:00
|чоловіки, втішний раунд-I
БОКС
|час
|дисципліна
|5:00
|чоловіки, найлегша вага, 52 кг, 1/4 фіналу
|5:00
|чоловіки, напівлегка вага, 57 кг, 1/2 фіналу # 1
|5:00
|чоловіки, легка вага, 63 кг, 1/4 фіналу
|5:00
|чоловіки, важка вага, 91 кг, 1/2 фіналу # 1
|5:00
|жінки, легка вага, 60 кг, 1/4 фіналу
|5:00
|жінки, напівлегка вага, 57 кг, фінал
|11:00
|жінки, легка вага, 60 кг, 1/4 фіналу
|11:00
|чоловіки, найлегша вага, 52 кг, 1/4 фіналу
|11:00
|чоловіки, напівлегка вага, 57 кг, 1/2 фіналу # 2
|11:00
|чоловіки, легка вага, 63 кг, 1/4 фіналу
|11:00
|чоловіки, важка вага, 91 кг, 1/2 фіналу # 2
|11:00
|чоловіки, 2-га напівсередня вага, 69 кг, фінал
БОРОТЬБА ВІЛЬНА
|час
|дисципліна
|5:15
|жінки, напівважка вага, 68 кг, втішні поєдинки
|6:00
|жінки, середня вага, 62 кг, 1/8 фіналу
|6:45
|жінки, середня вага, 62 кг, 1/4 фіналу
|12:55
|жінки, середня вага, 62 кг, 1/2 фіналу
|14:55
|жінки, напівважка вага, 68 кг, сутички за 3-е місце
|15:15
|жінки, напівважка вага, 68 кг, фінал
БОРОТЬБА ГРЕКО-РИМСЬКА
|час
|дисципліна
|5:00
|чоловіки, середня вага, 77 кг, втішні поєдинки
|5:30
|чоловіки, важка вага, 97 кг, втішні поєдинки
|5:45
|чоловіки, напівсередня вагу, 67 кг, 1/8 фіналу
|6:15
|чоловіки, напівважку вага, 87 кг, 1/8 фіналу
|6:30
|чоловіки, напівсередня вага, 67 кг, 1/4 фіналу
|7:00
|чоловіки, напівважка вага, 87 кг, 1/4 фіналу
|12:15
|чоловіки, напівсередня вага, 67 кг, 1/2 фіналу
|12:35
|чоловіки, напівважка вага, 87 кг, 1/2 фіналу
|13:15
|чоловіки, середня вага, 77 кг, сутички за 3-е місце
|13:35
|чоловіки, середня вага, 77 кг, фінал
|13:55
|чоловіки, важка вага, 97 кг, сутички за 3-е місце
|14:15
|чоловіки, важка вага, 97 кг, фінал
ВЕЛОСПОРТ
|час
|дисципліна
|9:30
|жінки, трек, командна гонка переслідування, раунд I
|9:58
|чоловіки, трек, командний спринт, кваліфікація
|10:22
|чоловіки, трек, командна гонка переслідування, раунд I
|10:50
|чоловіки, трек, командний спринт, раунд I
|11:05
|жінки, трек, командна гонка переслідування, фінали
|11:35
|чоловіки, трек, командний спринт, фінали
ВОДНЕ ПОЛО
|час
|дисципліна
|8:00
|жінки, 1/4 фіналу, #1
|9:30
|жінки, 1/4 фіналу, #2
|12:20
|жінки, 1/4 фіналу, #3
|13:50
|жінки, 1/4 фіналу, #4
ВОЛЕЙБОЛ
|час
|дисципліна
|3:00
|чоловіки, 1/4 фіналу, #1
|7:00
|чоловіки, 1/4 фіналу, #2
|11:00
|чоловіки, 1/4 фіналу, #3
|15:30
|чоловіки, 1/4 фіналу, #4
ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНИЙ
|час
|дисципліна
|3:00
|жінки, 1/4 фіналу, #1
|3:00
|жінки, 1/4 фіналу, #2
|15:00
|жінки, 1/4 фіналу, #3
|15:00
|жінки, 1/4 фіналу, #4
ГАНДБОЛ
|час
|дисципліна
|3:30
|чоловіки, 1/4 фіналу, #1
|7:15
|чоловіки, 1/4 фіналу, #2
|11:00
|чоловіки, 1/4 фіналу, #3
|14:45
|чоловіки, 1/4 фіналу, #4
ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА
|час
|дисципліна
|11:00
|чоловіки, вправи на брусах, фінал
|11:45
|жінки, вправи на колоді, фінал
|12:30
|чоловіки, вправи на перекладині, фінал
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ
|час
|дисципліна
|3:30
|жінки, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/2 фіналу #1
|3:38
|жінки, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/2 фіналу #2
|3:46
|чоловіки, C-2 (каное-двійки), 1000 м, 1/2 фіналу #1
|3:56
|чоловіки, C-2 (каное-двійки), 1000 м, 1/2 фіналу #2
|4:06
|чоловіки, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м, 1/2 фіналу #1
|4:16
|чоловіки, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м, 1/2 фіналу #2
|4:30
|жінки, K-2 (байдарки-двійки), 500 м, 1/2 фіналу #1
|4:38
|жінки, K-2 (байдарки-двійки), 500 м, 1/2 фіналу #2
|5:25
|жінки, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, фінал B
|5:35
|жінки, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, фінал A
|5:45
|чоловіки, C-2 (каное-двійки), 1000 м, фінал B
|5:55
|чоловіки, C-2 (каное-двійки), 1000 м, фінал A
|6:15
|чоловіки, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м, фінал B
|6:25
|чоловіки, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м, фінал A
|6:45
|жінки, K-2 (байдарки-двійки), 500 м, фінал B
|6:55
|жінки, K-2 (байдарки-двійки), 500 м, фінал A
КІННИЙ СПОРТ
|час
|дисципліна
|13:00
|конкур, індивідуальна першість, кваліфікація
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
|час
|дисципліна
|3:00
|чоловіки, потрійний стрибок, кваліфікація A+B
|3:05
|чоловіки, 1500 м, раунд I
|3:20
|жінки, метання списа, кваліфікація A
|3:45
|жінки, 400 м, раунд I
|4:50
|жінки, стрибки в довжину, фінал
|4:50
|жінки, метання списа, кваліфікація B
|5:05
|чоловіки, 200 м, раунд I
|6:20
|чоловіки, 400 м з бар'єрами, фінал
|13:10
|чоловіки, 110 м з бар'єрами, раунд I
|13:15
|чоловіки, штовхання ядра, кваліфікація A
|13:20
|чоловіки, стрибки з жердиною, фінал
|14:00
|чоловіки, 5000 м, раунд I
|14:35
|жінки, метання молота, фінал
|14:40
|чоловіки, штовхання ядра, кваліфікація B
|14:50
|чоловіки, 200 м, півфінали
|15:25
|жінки, 800 м, фінал
|15:50
|жінки, 200 м, фінал
ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ
|час
|дисципліна
|8:30
|чоловіки, клас фінн, фінал
|9:00
|клас Накра 17, відкритий, фінал
СТРИБКИ У ВОДУ
|час
|дисципліна
|4:00
|чоловіки, трамплін 3 м, 1/2 фіналу
|9:00
|чоловіки, трамплін 3 м, фінал
СИНХРОННЕ ПЛАВАННЯ
|час
|дисципліна
|13:30
|жінки, дуети, технічна програма
скелелазіння СПОРТИВНОЕ
|час
|дисципліна
|11:00
|чоловіки, індивідуальна першість, кваліфікація (швидкість, боулдерінг, складність)
ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ
|час
|дисципліна
|4:00
|чоловіки, командна першість, 1/4 фіналу
|4:00
|жінки, командна першість, 1/4 фіналу
|8:30
|чоловіки, командна першість, 1/4 фіналу
|8:30
|жінки, командна першість, 1/4 фіналу
|13:30
|жінки, командна першість, 1/2 фіналу
ВАЖКА АТЛЕТИКА
|час
|дисципліна
|7:50
|чоловіки, 109 кг, група В
|13:50
|чоловіки, 109 кг, фінал, група А
ФУТБОЛ
|час
|дисципліна
|11:00
|чоловіки, 1/2 фіналу, #1
|14:00
|чоловіки, 1/2 фіналу, #2
ХОКЕЙ НА ТРАВІ
|час
|дисципліна
|4:30
|чоловіки, 1/2 фіналу, #1
|13:00
|чоловіки, 1/2 фіналу, #2
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