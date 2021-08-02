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Расписание Олимпиады-2020 на 3 августа

2 августа, 20:30

Александр Трикиша

Во вторник, 3 августа, на Олимпиаде-2020 разыграют медали в 10 видах спорта. Расписание всех соревнований дня и время их начала по Киеву

Олимпиада-2020 проходит в Токио / Фото: Reuters

Во вторник, 3 августа, на Олимпийских играх 2020 года в Токио будут разыграны золотые медали сразу в 10 разных дисциплинах. Расписание 12-го дня Олимпиады-2020:

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БАСКЕТБОЛ

ВремяДисциплина
04:00мужчины, 1/4 финала, #1
07:40мужчины, 1/4 финала, #2
11:20мужчины, 1/4 финала, #3
15:00мужчины, 1/4 финала, #4

БЕЙСБОЛ

ВремяДисциплина
13:00мужчины, утешительный раунд-I

БОКС

ВремяДисциплина
05:00мужчины, наилегчайший вес, 52 кг, 1/4 финала
05:00мужчины, полулегкий вес, 57 кг, 1/2 финала #1
05:00мужчины, легкий вес, 63 кг, 1/4 финала
05:00мужчины, тяжелый вес, 91 кг, 1/2 финала #1
05:00женщины, легкий вес, 60 кг, 1/4 финала
05:00женщины, полулегкий вес, 57 кг, финал
11:00женщины, легкий вес, 60 кг, 1/4 финала
11:00мужчины, наилегчайший вес, 52 кг, 1/4 финала
11:00мужчины, полулегкий вес, 57 кг, 1/2 финала #2
11:00мужчины, легкий вес, 63 кг, 1/4 финала
11:00мужчины, тяжелый вес, 91 кг, 1/2 финала #2
11:00мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг, финал

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ

ВремяДисциплина
05:15женщины, полутяжелый вес, 68 кг, утешительные поединки
06:00женщины, средний вес, 62 кг, 1/8 финала
06:45женщины, средний вес, 62 кг, 1/4 финала
12:55женщины, средний вес, 62 кг, 1/2 финала
14:55женщины, полутяжелый вес, 68 кг, схватки за 3-е место
15:15женщины, полутяжелый вес, 68 кг, финал

БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ

ВремяДисциплина
05:00мужчины, средний вес, 77 кг, утешительные поединки
05:30мужчины, тяжелый вес, 97 кг, утешительные поединки
05:45мужчины, полусредний вес, 67 кг, 1/8 финала
06:15мужчины, полутяжелый вес, 87 кг, 1/8 финала
06:30мужчины, полусредний вес, 67 кг, 1/4 финала
07:00мужчины, полутяжелый вес, 87 кг, 1/4 финала
12:15мужчины, полусредний вес, 67 кг, 1/2 финала
12:35мужчины, полутяжелый вес, 87 кг, 1/2 финала
13:15мужчины, средний вес, 77 кг, схватки за 3-е место
13:35мужчины, средний вес, 77 кг, финал
13:55мужчины, тяжелый вес, 97 кг, схватки за 3-е место
14:15мужчины, тяжелый вес, 97 кг, финал

ВЕЛОСПОРТ

ВремяДисциплина
09:30женщины, трек, командная гонка преследования, раунд I
09:58мужчины, трек, командный спринт, квалификация
10:22мужчины, трек, командная гонка преследования, раунд I
10:50мужчины, трек, командный спринт, раунд I
11:05женщины, трек, командная гонка преследования, финалы
11:35мужчины, трек, командный спринт, финалы

ВОДНОЕ ПОЛО

ВремяДисциплина
08:00женщины, 1/4 финала, #1
09:30женщины, 1/4 финала, #2
12:20женщины, 1/4 финала, #3
13:50женщины, 1/4 финала, #4

ВОЛЕЙБОЛ

ВремяДисциплина
03:00мужчины, 1/4 финала, #1
07:00мужчины, 1/4 финала, #2
11:00мужчины, 1/4 финала, #3
15:30мужчины, 1/4 финала, #4

ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ

ВремяДисциплина
03:00женщины, 1/4 финала, #1
03:00женщины, 1/4 финала, #2
15:00женщины, 1/4 финала, #3
15:00женщины, 1/4 финала, #4

ГАНДБОЛ

ВремяДисциплина
03:30мужчины, 1/4 финала, #1
07:15мужчины, 1/4 финала, #2
11:00мужчины, 1/4 финала, #3
14:45мужчины, 1/4 финала, #4

ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ

ВремяДисциплина
11:00мужчины, упражнения на брусьях, финал
11:45женщины, упражнения на бревне, финал
12:30мужчины, упражнения на перекладине, финал

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

ВремяДисциплина
03:30женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/2 финала #1
03:38женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/2 финала #2
03:46мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м, 1/2 финала #1
03:56мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м, 1/2 финала #2
04:06мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м, 1/2 финала #1
04:16мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м, 1/2 финала #2
04:30женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м, 1/2 финала #1
04:38женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м, 1/2 финала #2
05:25женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, финал B
05:35женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, финал A
05:45мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м, финал B
05:55мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м, финал A
06:15мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м, финал B
06:25мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м, финал A
06:45женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м, финал B
06:55женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м, финал A

КОННЫЙ СПОРТ

ВремяДисциплина
13:00конкур, индивидуальное перв-во, квалификация

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ВремяДисциплина
03:00мужчины, тройной прыжок, квалификация A+B
03:05мужчины, 1500 м, раунд I
03:20женщины, метание копья, квалификация A
03:45женщины, 400 м, раунд I
04:50женщины, прыжки в длину, финал
04:50женщины, метание копья, квалификация B
05:05мужчины, 200 м, раунд I
06:20мужчины, 400 м с барьерами, финал
13:10мужчины, 110 м с барьерами, раунд I
13:15мужчины, толкание ядра, квалификация A
13:20мужчины, прыжки с шестом, финал
14:00мужчины, 5000 м, раунд I
14:35женщины, метание молота, финал
14:40мужчины, толкание ядра, квалификация B
14:50мужчины, 200 м, полуфиналы
15:25женщины, 800 м, финал
15:50женщины, 200 м, финал

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

ВремяДисциплина
08:30мужчины, класс финн финал
09:00класс Накра 17, открытый, финал

ПРЫЖКИ В ВОДУ

ВремяДисциплина
04:00мужчины, трамплин 3 м, 1/2 финала
09:00мужчины, трамплин 3 м, финал

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

ВремяДисциплина
13:30женщины, дуэты, техническая программа

СКАЛОЛАЗАНИЕ СПОРТИВНОЕ

ВремяДисциплина
11:00мужчины, индивидуальное пер-во, квалификация (скорость, боулдеринг, сложность)

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ

ВремяДисциплина
04:00мужчины, командное перв-во, 1/4 финала
04:00женщины, командное перв-во, 1/4 финала
08:30мужчины, командное перв-во, 1/4 финала
08:30женщины, командное перв-во, 1/4 финала
13:30женщины, командное перв-во, 1/2 финала

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

ВремяДисциплина
07:50мужчины, 109 кг, группа В
13:50мужчины, 109 кг, финал, группа А

ФУТБОЛ

ВремяДисциплина
11:00мужчины, 1/2 финала, #1
14:00мужчины, 1/2 финала, #2

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

ВремяДисциплина
04:30мужчины, 1/2 финала, #1
13:00мужчины, 1/2 финала, #2

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