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Розклад Олімпіади-2020 на 29 липня

29 липня, 02:20

Олександр Трикіша

У четвер, 29 липня, на Олімпіаді-2020 розіграють медалі у 8 видах спорту. Розклад всіх змагань дня і час їх початку по Києву

Олімпіада-2020 проходить в Токіо / Фото: Reuters

У четвер, 29 липня, на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо будуть розіграні золоті медалі відразу в 8 різних дисциплінах. Розклад 7-го дня Олімпіади-2020:

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БАДМІНТОН

часдисципліна
3:00змішаний розряд, 1/2 фіналу, #1
3:00змішаний розряд, 1/2 фіналу, #2
3:00чоловіки, парний розряд, 1/4 фіналу (4 матчі)
3:00жінки, одиночний розряд, 1/8 фіналу
11:00чоловіки, одиночний розряд, 1/8 фіналу
11:00жінки, парний розряд, 1/4 фіналу (4 матчі)

БАСКЕТБОЛ

часдисципліна
4:00жінки CAN – KOR, група A
7:40чоловіки SLO – JPN, група C
11:20жінки ESP – SRB, група A
15:00чоловіки ESP – ARG, група C

БЕЙСБОЛ

часдисципліна
13:00чоловіки ISR – KOR, група B

БОКС

часдисципліна
5:00жінки, найлегша вага, 51 кг, 1/8 фіналу
5:00чоловіки, напівлегка вага, 57 кг, 1/8 фіналу
5:00чоловіки, друга середня, 75 кг, 1/8 фіналу
11:00жінки, найлегша вага, 51 кг, 1/8 фіналу
11:00чоловіки, напівлегка вага, 57 кг, 1/8 фіналу
11:00чоловіки, другя середня, 75 кг, 1/8 фіналу

ВЕЛОСПОРТ

часдисципліна
4:00чоловіки, BMX, гонка, 1/4 фіналу
4:00жінки, BMX, гонка, 1/4 фіналу

ВОДНЕ ПОЛО

часдисципліна
4:00чоловіки HUN – RSA, група A
5:30чоловіки ESP – KAZ, група B
8:00чоловіки USA – ITA, група A
9:30чоловіки CRO – MNE, група B
12:20чоловіки GRE – JPN, група A
13:50чоловіки SRB – AUS, група B

ВОЛЕЙБОЛ

часдисципліна
3:00жінки ITA – ARG, група В
5:05жінки KOR – DOM, група А
8:20жінки SRB – KEN, група А
10:25жінки CHN – RUS, група В
13:40жінки JPN – BRA, група А
15:45жінки USA – TUR, група В

ВОЛЕЙБОЛ Пляжний

часдисципліна
3:00жінки USA – KEN, група D
4:00жінки CAN – SUI, група A
5:00чоловіки USA – ARG, група D
9:00жінки GER – NED, група A
10:00чоловіки CZE – MEX, група B
11:00чоловіки RUS – LAT, група B
14:00жінки CHN – ARG, група C
15:00жінки BRA – CAN, група C
16:00чоловіки BRA – NED, група D

ГАНДБОЛ

часдисципліна
3:00жінки NED – ANG, група A
5:00жінки ESP – BRA, група B
8:15жінки JPN – KOR, група A
10:15жінки MNE – NOR, група A
13:30жінки HUN – RUS, група B
15:30жінки SWE – FRA, група B

ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА

часдисципліна
13:50жінки, багатоборство, приватна першість, фінал

ГОЛЬФ

часдисципліна
1:30чоловіки, індивідуальна першість, раунд-I

ГРЕБЛЯ АКАДЕМІЧНА

часдисципліна
2:30чоловіки, одиночки (1х), фінал F
2:42жінки, одиночки (1х), фінал F
2:54чоловіки, одиночки (1х), фінал E
3:06жінки, одиночки (1х), фінал E
3:18чоловіки, двійки розпашні без рульового (2), фінал A
3:30жінки, двійки розпашні без рульового (2), фінал A
3:50чоловіки, двійка парна, легка вага (L2х), фінал A
4:10жінки, двійка парна, легка вага (L2х), фінал A
4:30чоловіки, двійки розпашні без рульового (2), фінал B
4:50жінки, двійки розпашні без рульового (2), фінал B
5:02чоловіки, двійка парна, легка вага (L2х), фінал B
5:14жінки, двійка парна, легка вага (L2х), фінал B
5:26жінки, одиночки (1х), фінал D
5:38чоловіки, одиночки (1х), фінал D

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ

часдисципліна
8:00жінки, слалом C-1 (каное-одиночки), 1/2 фіналу
9:30жінки, слалом C-1 (каное-одиночки), фінал

ДЗЮДО

часдисципліна
5:00чоловіки, напівважка вага, 100 кг, попередній раунд
5:10жінки, напівважка вага, 78 кг, 1/16 фіналу
5:15чоловіки, напівважка вага, 100 кг, 1/16 фіналу
6:00жінки, напівважка вага, 78 кг, 1/8 фіналу
6:30чоловіки, напівважка вага, 100 кг, 1/8 фіналу
7:10жінки, напівважка вага, 78 кг, 1/4 фіналу
7:20чоловіки, напівважка вага, 100 кг, 1/4 фіналу
11:00жінки, напівважка вага, 78 кг, втішні поєдинки
11:15чоловіки, напівважка вага, 100 кг, втішні поєдинки
11:30жінки, напівважка вага, 78 кг, 1/2 фіналу
11:45чоловіки, напівважка вага, 100 кг, 1/2 фіналу
12:05жінки, напівважка вага, 78 кг, поєдинки за 3-е місце
12:25жінки, напівважка вага, 78 кг, фінал
12:35чоловіки, напівважка вага, 100 кг, поєдинки за 3-е місце
12:50чоловіки, напівважка вага, 100 кг, фінал

ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ

часдисципліна
6:00чоловіки, віндсерфінг (RS: X), гонка-10-11-12
6:00жінки, віндсерфінг (RS: X), гонка-10-11-12
6:00чоловіки, клас Лазер, гонка-7-8
6:00жінки, клас Лазер Радиал, гонка-7-8
6:00чоловіки, клас фінн, гонка-5-6
6:00чоловіки, клас 470, гонка-3-4
6:00жінки, клас 470, гонка-3-4
6:00клас Накра 17, відкритий, гонка-4-5-6

ПЛАВАННЯ

часдисципліна
4:30чоловіки, вільний стиль, 800 м, фінал
4:40чоловіки, брас, 200 м, фінал
4:50жінки, вільний стиль, 100 м, півфінали
5:00чоловіки, спина, 200 м, півфінали
5:20жінки, батерфляй, 200 м, фінал
5:25чоловіки, вільний стиль, 100 м, фінал
5:35жінки, брас, 200 м, півфінали
5:50чоловіки, комплексне плавання, 200 м, півфінали
6:05жінки, вільний стиль, естафета 4х200 м, фінал
13:00жінки, вільний стиль, 800 м, попередні запливи
13:55чоловіки, батерфляй, 100 м, попередні запливи
14:20жінки, спина, 200 м, попередні запливи
14:35мікст, комплексне плавання, естафета 4х100 м, попередні запливи

РЕГБІ

часдисципліна
3:00жінки FRA – FIJ, група B
3:30жінки CAN – BRA, група B
4:00жінки USA – CHN, група C
4:30жінки AUS – JPN, група C
5:00жінки RUS – GBR, група A
5:30жінки NZL – KEN, група A
10:30жінки CAN – FIJ, група B
11:00жінки FRA – BRA, група B
11:30жінки AUS – CHN, група C
12:00жінки USA – JPN, група C
12:30жінки NZL – GBR, група A
13:00жінки RUS – KEN, група A

СТРІЛЬБА

часдисципліна
3:00жінки, пістолет спортивний, 25 м, раунд-I
3:00жінки, траншейний стенд, кваліфікація, день 2-ий
3:50чоловіки, траншейний стенд, кваліфікація, день 2-ий
8:30жінки, траншейний стенд, фінал
9:30чоловіки, траншейний стенд, фінал

СТРІЛЬБА З ЛУКА

часдисципліна
3:30жінки, особиста першість, раунд I
3:30чоловіки, особиста першість, раунд I
10:00жінки, особиста першість, раунд II
10:00чоловіки, особиста першість, раунд II

ТЕНІС

часдисципліна
5:00чоловіки, одиночний розряд, 1/4 фіналу
5:00жінки, одиночний розряд, 1/2 фіналу
5:00жінки, парний розряд, 1/2 фіналу
5:00змішані пари, 1/4 фіналу

ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ

часдисципліна
5:00жінки, одиночний розряд, 1/2 фіналу
9:00чоловіки, одиночний розряд, 1/2 фіналу
14:00жінки, одиночний розряд, матч за 3-е місце
14:00жінки, одиночний розряд, фінал

ФЕХТУВАННЯ

часдисципліна
3:00жінки, рапіра, команди, 1/8 фіналу
4:15жінки, рапіра, команди, 1/4 фіналу
5:30жінки, рапіра, команди, класифікація 5-8
6:45жінки, рапіра, команди, 1/2 фіналу
8:00жінки, рапіра, команди, за 5-6 місця
9:15жінки, рапіра, команди, за 7-8 місця
12:30жінки, рапіра, команди, матч за 3-е місце
13:45жінки, рапіра, команди, фінал

ХОКЕЙ НА ТРАВІ

часдисципліна
3:30чоловіки IND – ARG, група A
4:00чоловіки BEL – CAN, група B
5:45чоловіки RSA – GER, група B
6:15чоловіки NED – GBR, група B
12:30жінки ESP – CHN, група B
13:00жінки GBR – NED, група A
14:45жінки JPN – ARG, група B
15:15жінки NZL – AUS, група B

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