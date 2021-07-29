Расписание Олимпиады-2020 на 29 июля

Олимпиада-2020 проходит в Токио / Фото: Reuters
В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх 2020 года в Токио будут разыграны золотые медали сразу в 8 разных дисциплинах. Расписание 7-го дня Олимпиады-2020:
БАДМИНТОН
|Время
|Дисциплина
|03:00
|смешанный разряд, 1/2 финала, #1
|03:00
|смешанный разряд, 1/2 финала, #2
|03:00
|мужчины, парный разряд, 1/4 финала (4 матча)
|03:00
|женщины, одиночный разряд, 1/8 финала
|11:00
|мужчины, одиночный разряд, 1/8 финала
|11:00
|женщины, парный разряд, 1/4 финала (4 матча)
БАСКЕТБОЛ
|Время
|Дисциплина
|04:00
|женщины CAN – KOR, группа A
|07:40
|мужчины SLO – JPN, группа C
|11:20
|женщины ESP – SRB, группа A
|15:00
|мужчины ESP – ARG, группа C
БЕЙСБОЛ
|Время
|Дисциплина
|13:00
|мужчины ISR – KOR, группа B
БОКС
|Время
|Дисциплина
|05:00
|женщины, наилегчайший вес, 51 кг, 1/8 финала
|05:00
|мужчины, полулегкий вес, 57 кг, 1/8 финала
|05:00
|мужчины, второй средний, 75 кг, 1/8 финала
|11:00
|женщины, наилегчайший вес, 51 кг, 1/8 финала
|11:00
|мужчины, полулегкий вес, 57 кг, 1/8 финала
|11:00
|мужчины, второй средний, 75 кг, 1/8 финала
ВЕЛОСПОРТ
|Время
|Дисциплина
|04:00
|мужчины, BMX, гонка, 1/4 финала
|04:00
|женщины, BMX, гонка, 1/4 финала
ВОДНОЕ ПОЛО
|Время
|Дисциплина
|04:00
|мужчины HUN – RSA, группа A
|05:30
|мужчины ESP – KAZ, группа B
|08:00
|мужчины USA – ITA, группа A
|09:30
|мужчины CRO – MNE, группа B
|12:20
|мужчины GRE – JPN, группа A
|13:50
|мужчины SRB – AUS, группа B
ВОЛЕЙБОЛ
|Время
|Дисциплина
|03:00
|женщины ITA – ARG, группа В
|05:05
|женщины KOR – DOM, группа А
|08:20
|женщины SRB – KEN, группа А
|10:25
|женщины CHN – RUS, группа В
|13:40
|женщины JPN – BRA, группа А
|15:45
|женщины USA – TUR, группа В
ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ
|Время
|Дисциплина
|03:00
|женщины USA – KEN, группа D
|04:00
|женщины CAN – SUI, группа A
|05:00
|мужчины USA – ARG, группа D
|09:00
|женщины GER – NED, группа A
|10:00
|мужчины CZE – MEX, группа B
|11:00
|мужчины RUS – LAT, группа B
|14:00
|женщины CHN – ARG, группа C
|15:00
|женщины BRA – CAN, группа C
|16:00
|мужчины BRA – NED, группа D
ГАНДБОЛ
|Время
|Дисциплина
|03:00
|женщины NED – ANG, группа A
|05:00
|женщины ESP – BRA, группа B
|08:15
|женщины JPN – KOR, группа A
|10:15
|женщины MNE – NOR, группа A
|13:30
|женщины HUN – RUS, группа B
|15:30
|женщины SWE – FRA, группа B
ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ
|Время
|Дисциплина
|13:50
|женщины, многоборье, личное перв-во, финал
ГОЛЬФ
|Время
|Дисциплина
|01:30
|мужчины, индивидуальное перв-во, раунд-I
ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ
|Время
|Дисциплина
|02:30
|мужчины, одиночка (1х), финал F
|02:42
|женщины, одиночка (1х), финал F
|02:54
|мужчины, одиночка (1х), финал E
|03:06
|женщины, одиночка (1х), финал E
|03:18
|мужчины, двойка распашная без рулевого (2-), финал A
|03:30
|женщины, двойка распашная без рулевого (2-), финал A
|03:50
|мужчины, двойка парная, легкий вес (L2х), финал A
|04:10
|женщины, двойка парная, легкий вес (L2х), финал A
|04:30
|мужчины, двойка распашная без рулевого (2-), финал B
|04:50
|женщины, двойка распашная без рулевого (2-), финал B
|05:02
|мужчины, двойка парная, легкий вес (L2х), финал B
|05:14
|женщины, двойка парная, легкий вес (L2х), финал B
|05:26
|женщины, одиночка (1х), финал D
|05:38
|мужчины, одиночка (1х), финал D
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
|Время
|Дисциплина
|08:00
|женщины, слалом C-1 (каноэ-одиночки), 1/2 финала
|09:30
|женщины, слалом C-1 (каноэ-одиночки), финал
ДЗЮДО
|Время
|Дисциплина
|05:00
|мужчины, полутяжелый вес, 100 кг, предварительный раунд
|05:10
|женщины, полутяжелый вес, 78 кг, 1/16 финала
|05:15
|мужчины, полутяжелый вес, 100 кг, 1/16 финала
|06:00
|женщины, полутяжелый вес, 78 кг, 1/8 финала
|06:30
|мужчины, полутяжелый вес, 100 кг, 1/8 финала
|07:10
|женщины, полутяжелый вес, 78 кг, 1/4 финала
|07:20
|мужчины, полутяжелый вес, 100 кг, 1/4 финала
|11:00
|женщины, полутяжелый вес, 78 кг, утешительные поединки
|11:15
|мужчины, полутяжелый вес, 100 кг, утешительные поединки
|11:30
|женщины, полутяжелый вес, 78 кг, 1/2 финала
|11:45
|мужчины, полутяжелый вес, 100 кг, 1/2 финала
|12:05
|женщины, полутяжелый вес, 78 кг, поединки за 3-е место
|12:25
|женщины, полутяжелый вес, 78 кг, финал
|12:35
|мужчины, полутяжелый вес, 100 кг, поединки за 3-е место
|12:50
|мужчины, полутяжелый вес, 100 кг, финал
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
|Местн
|Время
|Дисциплина
|12:00
|06:00
|М
|мужчины, виндсерфинг (RS:X), гонка-10-11-12
|12:00
|06:00
|Ж
|женщины, виндсерфинг (RS:X), гонка-10-11-12
|12:00
|06:00
|М
|мужчины, класс Лазер, гонка-7-8
|12:00
|06:00
|Ж
|женщины, класс Лазер Радиал, гонка-7-8
|12:00
|06:00
|М
|мужчины, класс финн, гонка-5-6
|12:00
|06:00
|М
|мужчины, класс 470, гонка-3-4
|12:00
|06:00
|Ж
|женщины, класс 470, гонка-3-4
|12:00
|06:00
|MIX
|класс Накра 17, открытый, гонка-4-5-6
ПЛАВАНИЕ
|Время
|Дисциплина
|04:30
|мужчины, вольный стиль, 800 м, финал
|04:40
|мужчины, брасс, 200 м, финал
|04:50
|женщины, вольный стиль, 100 м, полуфиналы
|05:00
|мужчины, спина, 200 м, полуфиналы
|05:20
|женщины, баттерфляй, 200 м, финал
|05:25
|мужчины, вольный стиль, 100 м, финал
|05:35
|женщины, брасс, 200 м, полуфиналы
|05:50
|мужчины, комплексное плавание, 200 м, полуфиналы
|06:05
|женщины, вольный стиль, эстафета 4х200 м, финал
|13:00
|женщины, вольный стиль, 800 м, предварительные заплывы
|13:55
|мужчины, баттерфляй, 100 м, предварительные заплывы
|14:20
|женщины, спина, 200 м, предварительные заплывы
|14:35
|микст, комплексное плавание, эстафета 4х100 м, предварительные заплывы
РЕГБИ
|Время
|Дисциплина
|03:00
|женщины FRA – FIJ, группа B
|03:30
|женщины CAN – BRA, группа B
|04:00
|женщины USA – CHN, группа C
|04:30
|женщины AUS – JPN, группа C
|05:00
|женщины RUS – GBR, группа A
|05:30
|женщины NZL – KEN, группа A
|10:30
|женщины CAN – FIJ, группа B
|11:00
|женщины FRA – BRA, группа B
|11:30
|женщины AUS – CHN, группа C
|12:00
|женщины USA – JPN, группа C
|12:30
|женщины NZL – GBR, группа A
|13:00
|женщины RUS – KEN, группа A
СТРЕЛЬБА
|Время
|Дисциплина
|03:00
|женщины, пистолет спортивный, 25 м, раунд-I
|03:00
|женщины, траншейный стенд, квалификация, день 2-ой
|03:50
|мужчины, траншейный стенд, квалификация, день 2-ой
|08:30
|женщины, траншейный стенд, финал
|09:30
|мужчины, траншейный стенд, финал
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
|Время
|Дисциплина
|03:30
|женщины, личное перв-во, раунд I
|03:30
|мужчины, личное пер-во, раунд I
|10:00
|женщины, личное перв-во, раунд II
|10:00
|мужчины, личное пер-во, раунд II
ТЕННИС
|Время
|Дисциплина
|05:00
|мужчины, одиночный разряд, 1/4 финала
|05:00
|женщины, одиночный разряд, 1/2 финала
|05:00
|женщины, парный разряд, 1/2 финала
|05:00
|смешанные пары, 1/4 финала
ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ
|Время
|Дисциплина
|05:00
|женщины, одиночный разряд, 1/2 финала
|09:00
|мужчины, одиночный разряд, 1/2 финала
|14:00
|женщины, одиночный разряд, матч за 3-е место
|14:00
|женщины, одиночный разряд, финал
ФЕХТОВАНИЕ
|Время
|Дисциплина
|03:00
|женщины, рапира, команды, 1/8 финала
|04:15
|женщины, рапира, команды, 1/4 финала
|05:30
|женщины, рапира, команды, классификация 5-8
|06:45
|женщины, рапира, команды, 1/2 финала
|08:00
|женщины, рапира, команды, за 5-6 места
|09:15
|женщины, рапира, команды, за 7-8 места
|12:30
|женщины, рапира, команды, матч за 3-е место
|13:45
|женщины, рапира, команды, финал
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
|Время
|Дисциплина
|03:30
|мужчины IND – ARG, группа A
|04:00
|мужчины BEL – CAN, группа B
|05:45
|мужчины RSA – GER, группа B
|06:15
|мужчины NED – GBR, группа B
|12:30
|женщины ESP – CHN, группа B
|13:00
|женщины GBR – NED, группа A
|14:45
|женщины JPN – ARG, группа B
|15:15
|женщины NZL – AUS, группа B
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