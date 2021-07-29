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Расписание Олимпиады-2020 на 29 июля

29 июля, 02:20

Александр Трикиша

В четверг, 29 июля, на Олимпиаде-2020 разыграют медали в 8 видах спорта. Расписание всех соревнований дня и время их начала по Киеву

Олимпиада-2020 проходит в Токио / Фото: Reuters

В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх 2020 года в Токио будут разыграны золотые медали сразу в 8 разных дисциплинах. Расписание 7-го дня Олимпиады-2020:

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БАДМИНТОН

ВремяДисциплина
03:00смешанный разряд, 1/2 финала, #1
03:00смешанный разряд, 1/2 финала, #2
03:00мужчины, парный разряд, 1/4 финала (4 матча)
03:00женщины, одиночный разряд, 1/8 финала
11:00мужчины, одиночный разряд, 1/8 финала
11:00женщины, парный разряд, 1/4 финала (4 матча)

БАСКЕТБОЛ

ВремяДисциплина
04:00женщины CAN – KOR, группа A
07:40мужчины SLO – JPN, группа C
11:20женщины ESP – SRB, группа A
15:00мужчины ESP – ARG, группа C

БЕЙСБОЛ

ВремяДисциплина
13:00мужчины ISR – KOR, группа B

БОКС

ВремяДисциплина
05:00женщины, наилегчайший вес, 51 кг, 1/8 финала
05:00мужчины, полулегкий вес, 57 кг, 1/8 финала
05:00мужчины, второй средний, 75 кг, 1/8 финала
11:00женщины, наилегчайший вес, 51 кг, 1/8 финала
11:00мужчины, полулегкий вес, 57 кг, 1/8 финала
11:00мужчины, второй средний, 75 кг, 1/8 финала

ВЕЛОСПОРТ

ВремяДисциплина
04:00мужчины, BMX, гонка, 1/4 финала
04:00женщины, BMX, гонка, 1/4 финала

ВОДНОЕ ПОЛО

ВремяДисциплина
04:00мужчины HUN – RSA, группа A
05:30мужчины ESP – KAZ, группа B
08:00мужчины USA – ITA, группа A
09:30мужчины CRO – MNE, группа B
12:20мужчины GRE – JPN, группа A
13:50мужчины SRB – AUS, группа B

ВОЛЕЙБОЛ

ВремяДисциплина
03:00женщины ITA – ARG, группа В
05:05женщины KOR – DOM, группа А
08:20женщины SRB – KEN, группа А
10:25женщины CHN – RUS, группа В
13:40женщины JPN – BRA, группа А
15:45женщины USA – TUR, группа В

ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ

ВремяДисциплина
03:00женщины USA – KEN, группа D
04:00женщины CAN – SUI, группа A
05:00мужчины USA – ARG, группа D
09:00женщины GER – NED, группа A
10:00мужчины CZE – MEX, группа B
11:00мужчины RUS – LAT, группа B
14:00женщины CHN – ARG, группа C
15:00женщины BRA – CAN, группа C
16:00мужчины BRA – NED, группа D

ГАНДБОЛ

ВремяДисциплина
03:00женщины NED – ANG, группа A
05:00женщины ESP – BRA, группа B
08:15женщины JPN – KOR, группа A
10:15женщины MNE – NOR, группа A
13:30женщины HUN – RUS, группа B
15:30женщины SWE – FRA, группа B

ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ

ВремяДисциплина
13:50женщины, многоборье, личное перв-во, финал

ГОЛЬФ

ВремяДисциплина
01:30мужчины, индивидуальное перв-во, раунд-I

ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ

ВремяДисциплина
02:30мужчины, одиночка (1х), финал F
02:42женщины, одиночка (1х), финал F
02:54мужчины, одиночка (1х), финал E
03:06женщины, одиночка (1х), финал E
03:18мужчины, двойка распашная без рулевого (2-), финал A
03:30женщины, двойка распашная без рулевого (2-), финал A
03:50мужчины, двойка парная, легкий вес (L2х), финал A
04:10женщины, двойка парная, легкий вес (L2х), финал A
04:30мужчины, двойка распашная без рулевого (2-), финал B
04:50женщины, двойка распашная без рулевого (2-), финал B
05:02мужчины, двойка парная, легкий вес (L2х), финал B
05:14женщины, двойка парная, легкий вес (L2х), финал B
05:26женщины, одиночка (1х), финал D
05:38мужчины, одиночка (1х), финал D

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

ВремяДисциплина
08:00женщины, слалом C-1 (каноэ-одиночки), 1/2 финала
09:30женщины, слалом C-1 (каноэ-одиночки), финал

ДЗЮДО

ВремяДисциплина
05:00мужчины, полутяжелый вес, 100 кг, предварительный раунд
05:10женщины, полутяжелый вес, 78 кг, 1/16 финала
05:15мужчины, полутяжелый вес, 100 кг, 1/16 финала
06:00женщины, полутяжелый вес, 78 кг, 1/8 финала
06:30мужчины, полутяжелый вес, 100 кг, 1/8 финала
07:10женщины, полутяжелый вес, 78 кг, 1/4 финала
07:20мужчины, полутяжелый вес, 100 кг, 1/4 финала
11:00женщины, полутяжелый вес, 78 кг, утешительные поединки
11:15мужчины, полутяжелый вес, 100 кг, утешительные поединки
11:30женщины, полутяжелый вес, 78 кг, 1/2 финала
11:45мужчины, полутяжелый вес, 100 кг, 1/2 финала
12:05женщины, полутяжелый вес, 78 кг, поединки за 3-е место
12:25женщины, полутяжелый вес, 78 кг, финал
12:35мужчины, полутяжелый вес, 100 кг, поединки за 3-е место
12:50мужчины, полутяжелый вес, 100 кг, финал

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

МестнВремяДисциплина
12:0006:00Ммужчины, виндсерфинг (RS:X), гонка-10-11-12
12:0006:00Жженщины, виндсерфинг (RS:X), гонка-10-11-12
12:0006:00Ммужчины, класс Лазер, гонка-7-8
12:0006:00Жженщины, класс Лазер Радиал, гонка-7-8
12:0006:00Ммужчины, класс финн, гонка-5-6
12:0006:00Ммужчины, класс 470, гонка-3-4
12:0006:00Жженщины, класс 470, гонка-3-4
12:0006:00MIXкласс Накра 17, открытый, гонка-4-5-6

ПЛАВАНИЕ

ВремяДисциплина
04:30мужчины, вольный стиль, 800 м, финал
04:40мужчины, брасс, 200 м, финал
04:50женщины, вольный стиль, 100 м, полуфиналы
05:00мужчины, спина, 200 м, полуфиналы
05:20женщины, баттерфляй, 200 м, финал
05:25мужчины, вольный стиль, 100 м, финал
05:35женщины, брасс, 200 м, полуфиналы
05:50мужчины, комплексное плавание, 200 м, полуфиналы
06:05женщины, вольный стиль, эстафета 4х200 м, финал
13:00женщины, вольный стиль, 800 м, предварительные заплывы
13:55мужчины, баттерфляй, 100 м, предварительные заплывы
14:20женщины, спина, 200 м, предварительные заплывы
14:35микст, комплексное плавание, эстафета 4х100 м, предварительные заплывы

РЕГБИ

ВремяДисциплина
03:00женщины FRA – FIJ, группа B
03:30женщины CAN – BRA, группа B
04:00женщины USA – CHN, группа C
04:30женщины AUS – JPN, группа C
05:00женщины RUS – GBR, группа A
05:30женщины NZL – KEN, группа A
10:30женщины CAN – FIJ, группа B
11:00женщины FRA – BRA, группа B
11:30женщины AUS – CHN, группа C
12:00женщины USA – JPN, группа C
12:30женщины NZL – GBR, группа A
13:00женщины RUS – KEN, группа A

СТРЕЛЬБА

ВремяДисциплина
03:00женщины, пистолет спортивный, 25 м, раунд-I
03:00женщины, траншейный стенд, квалификация, день 2-ой
03:50мужчины, траншейный стенд, квалификация, день 2-ой
08:30женщины, траншейный стенд, финал
09:30мужчины, траншейный стенд, финал

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

ВремяДисциплина
03:30женщины, личное перв-во, раунд I
03:30мужчины, личное пер-во, раунд I
10:00женщины, личное перв-во, раунд II
10:00мужчины, личное пер-во, раунд II

ТЕННИС

ВремяДисциплина
05:00мужчины, одиночный разряд, 1/4 финала
05:00женщины, одиночный разряд, 1/2 финала
05:00женщины, парный разряд, 1/2 финала
05:00смешанные пары, 1/4 финала

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ

ВремяДисциплина
05:00женщины, одиночный разряд, 1/2 финала
09:00мужчины, одиночный разряд, 1/2 финала
14:00женщины, одиночный разряд, матч за 3-е место
14:00женщины, одиночный разряд, финал

ФЕХТОВАНИЕ

ВремяДисциплина
03:00женщины, рапира, команды, 1/8 финала
04:15женщины, рапира, команды, 1/4 финала
05:30женщины, рапира, команды, классификация 5-8
06:45женщины, рапира, команды, 1/2 финала
08:00женщины, рапира, команды, за 5-6 места
09:15женщины, рапира, команды, за 7-8 места
12:30женщины, рапира, команды, матч за 3-е место
13:45женщины, рапира, команды, финал

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

ВремяДисциплина
03:30мужчины IND – ARG, группа A
04:00мужчины BEL – CAN, группа B
05:45мужчины RSA – GER, группа B
06:15мужчины NED – GBR, группа B
12:30женщины ESP – CHN, группа B
13:00женщины GBR – NED, группа A
14:45женщины JPN – ARG, группа B
15:15женщины NZL – AUS, группа B

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