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Розклад Олімпіади-2020 на 28 липня

27 липня, 20:52

Олена Павлова

У середу на Іграх в Токіо розіграються комплекти нагород в серфінгу, регбі, стрибках у воду, важкій атлетиці та кінному спорті. А також пройдуть змагання в гандболі, веслування і водному поло

Олімпійський стадіон в Токіо / Фото: Reuters

У середу на Олімпійських іграх в Токіо на нас чекає наступна програма змагань.

БАДМІНТОН

3:00чоловіки, одиночний розряд, груповий етап
3:00жінки, одиночний розряд, груповий етап
3:00змішаний розряд, 1/4 фіналу
12:00чоловіки, одиночний розряд, груповий етап

БАСКЕТБОЛ

4:00чоловіки NGR – GER Група B
7:40чоловіки USA – IRI Група A
11:20чоловіки ITA – AUS Група B
15:00чоловіки CZE – FRA Група A

БАСКЕТБОЛ 3Х3

11:00жінки, 1/2 фіналу, #1
11:30чоловіки, 1/2 фіналу, #1
12:10жінки, 1/2 фіналу, #2
12:40чоловіки, 1/2 фіналу, #2
14:45жінки, фінал за 3-е місце
15:15чоловіки, фінал за 3-е місце
15:55жінки, фінал
16:25чоловіки, фінал

БЕЙСБОЛ

6:00чоловіки DOM – JPN Група A

БОКС

5:00жінки, напівлегка вага, 57 кг, 1/4 фіналу
5:00жінки, легка вага, 60 кг, 1/16 фіналу
5:00жінки, середня вага, 75 кг, 1/8 фіналу
5:00чоловіки, найлегша вага, 52 кг, 1/16 фіналу
11:00жінки, напівлегка вага, 57 кг, 1/4 фіналу
11:00жінки, легка вага, 60 кг, 1/16 фіналу
11:00жінки, середня вага, 75 кг, 1/8 фіналу
11:00чоловіки, найлегша вага, 52 кг, 1/16 фіналу

ВЕЛОСПОРТ

5:30чоловіки, шосе, гонка з роздільним стартом, фінал
5:30жінки, шосе, гонка з роздільним стартом, фінал

ВОДНЕ ПОЛО

8:00жінки CAN – RSA Група A
9:30жінки NED – ESP Група A
12:20жінки CHN – JPN Група B
13:50жінки HUN – USA Група B

ВОЛЕЙБОЛ

3:00чоловіки CAN – IRI Група А
5:05чоловіки USA – TUN Група В
8:20чоловіки ARG – FRA Група В
10:25чоловіки POL – VEN Група А
13:40чоловіки JPN – ITA Група А
15:45чоловіки BRA – RUS Група В

ПЛЯЖНИЙ ВОЛЕЙБОЛ

3:00жінки, груповий раунд
3:00чоловіки, груповий раунд
9:00жінки, груповий раунд
9:00чоловіки, груповий раунд
14:00жінки, груповий раунд
14:00чоловіки, груповий раунд

ГАНДБОЛ

3:00чоловіки DEN – BRN Група B
5:00чоловіки SWE – POR Група B
8:15чоловіки JPN – EGY Група B
10:15чоловіки NOR – ARG Група A
13:30чоловіки BRA – ESP Група A
15:30чоловіки FRA – GER Група A

ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА

13:15чоловіки, багатоборство, особиста першість, фінал

АКАДЕМІЧНА ГРЕБЛЯ

2:30жінки, двійка парна, фінал B
2:42чоловіки, двійка парна, фінал B
2:54жінки, четвірка орні без рульового, фінал B
3:06чоловіки, четвірка орні без рульового, фінал B
3:18жінки, двійка парна, фінал A
3:30чоловіки, двійка парна, фінал A
3:50жінки, четвірка орні без рульового, фінал A
4:10чоловіки, четвірка орні без рульового, фінал A
4:30жінки, вісімка з рульовим, втішні заїзди
4:48чоловіки, вісімка з рульовим, втішні заїзди
5:18чоловіки, одинак, 1/2 фіналу
5:58жінки, одинак, 1/2 фіналу

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ

7:00жінки, слалом, (каное-одиночки), кваліфікація
8:50чоловіки, слалом (байдарки-одиночки), кваліфікація

ДЗЮДО

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5:00чоловіки, середня вага, 90 кг, попередній раунд
5:10жінки, середня вага, 70 кг, 1/16 фіналу
5:50чоловіки, середня вага, 90 кг, 1/16 фіналу
6:20жінки, середня вага, 70 кг, 1/8 фіналу
6:40чоловіки, середня вага, 90 кг, 1/8 фіналу
7:15жінки, середня вага, 70 кг, 1/4 фіналу
7:30чоловіки, середня вага, 90 кг, 1/4 фіналу
11:00жінки, середня вага, 70 кг, втішні поєдинки
11:15чоловіки, середня вага, 90 кг, втішні поєдинки
11:30жінки, середня вага, 70 кг, 1/2 фіналу
11:45чоловіки, середня вага, 90 кг, 1/2 фіналу
12:10жінки, середня вага, 70 кг, поєдинки за 3-е місце
12:25жінки, середня вага, 70 кг, фінал
12:35чоловіки, середня вага, 90 кг, поєдинки за 3-е місце
12:50чоловіки, середня вага, 90 кг, фінал

КІННИЙ СПОРТ

11:30мікс, виїздки, індивідуальне першою-во, довільна програма, фінал

ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ

6:00чоловіки, віндсерфінг, гонка-7-8-9
6:00жінки, віндсерфінг, гонка-7-8-9
6:00чоловіки, клас Фінн, гонка-3-4
6:00чоловіки, клас 470, гонка-1-2
6:00жінки, клас 470, гонка-1-2
6:00чоловіки, клас 49-й, гонка-4-5-6
6:00жінки, клас 49-й FX, гонка-4-5-6
6:00мікс, клас накрити 17, відкритий, гонка-1-2-3

ПЛАВАННЯ

4:30чоловіки, вільний стиль, 100 м, півфінали
4:40жінки, вільний стиль, 200 м, фінал
4:55чоловіки, батерфляй, 200 м, фінал
5:05жінки, батерфляй, 200 м, півфінали
5:25чоловіки, брас, 200 м, півфінали
5:50жінки, комплексне плавання, 200 м, фінал
6:00жінки, вільний стиль, 1500 м, фінал
6:20чоловіки, вільний стиль, естафета 4х200 м, фінал
13:00жінки, вільний стиль, 100 м, попередні запливи
13:20чоловіки, спина, 200 м, попередні запливи
13:45жінки, брас, 200 м, попередні запливи
14:15чоловіки, комплексне плавання, 200 м, попередні запливи
14:40жінки, вільний стиль, естафета 4х200 м, попередні запливи

СТРИБКИ У ВОДУ

9:00чоловіки, трамплін 3 м, синхронні стрибки, фінал

РЕГБІ

3:00чоловіки, матч за 11-12 місця
3:30чоловіки, матч за 9-10 місця
4:00чоловіки, матчі за 5-8 місця
4:30чоловіки, матчі за 5-8 місця
5:00чоловіки, 1/2 фіналу, #1
5:30чоловіки, 1/2 фіналу, #2
10:30чоловіки, матч за 7-8 місця
11:00чоловіки, матч за 5-6 місця
11:30чоловіки, фінал за 3-е місце
12:00чоловіки, фінал

СЕРФІНГ

2:00жінки, шортборд, старт за 3-е місце
3:00чоловіки, шортборд, старт за 3-е місце
4:00жінки, шортборд, фінал
5:00чоловіки, шортборд, фінал

СТРІЛЬБА

3:00жінки, траншейний стенд, кваліфікація, день 1-й
3:25чоловіки, траншейний стенд, кваліфікація, день 1-й

СТРІЛЬБА З ЛУКА

3:30жінки, особиста першість, раунд I
3:30чоловіки, особиста першість, раунд I
10:00жінки, особиста першість, раунд II
10:00чоловіки, особиста першість, раунд II

ТЕНІС

5:00чоловіки, одиночний розряд, 1/8 фіналу
5:00жінки, одиночний розряд, 1/4 фіналу
5:00чоловіки, парний розряд, 1/2 фіналу
5:00жінки, парний розряд, 1/4 фіналу
5:00змішані пари, раунд-I

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС

4:00жінки, одиночний розряд, 1/4 фіналу
4:00чоловіки, одиночний розряд, 1/4 фіналу
9:00жінки, одиночний розряд, 1/4 фіналу
9:00чоловіки, одиночний розряд, 1/4 фіналу
14:00чоловіки, одиночний розряд, 1/4 фіналу

ВАЖКА АТЛЕТИКА

7:50чоловіки, 73 кг, група В
13:50чоловіки, 73 кг, фінал, група А

ФЕХТУВАННЯ

4:00чоловіки, шабля, команди, 1/8 фіналу
4:55чоловіки, шабля, команди, 1/4 фіналу
5:50чоловіки, шабля, команди, поєдинки за 5-8 місця
6:45чоловіки, шабля, команди, 1/2 фіналу
7:40чоловіки, шабля, команди, поєдинки за 5-6 місця
8:35чоловіки, шабля, команди, поєдинки за 7-8 місця
12:30чоловіки, шабля, команди, поєдинок за 3-е місце
13:30чоловіки, шабля, команди, фінал

ФУТБОЛ

11:00чоловіки RSA – BRA Група D
11:00чоловіки GER – CIV Група D
11:30чоловіки ROU – NZL Група B
11:30чоловіки KOR – HON Група B
14:00чоловіки ESP – ARG Група C
14:00чоловіки AUS – EGY Група C
14:30чоловіки RSA – MEX Група A
14:30чоловіки FRA – JPN Група A

ХОКЕЙ НА ТРАВІ

3:30жінки NED – RSA Група A
4:00жінки GBR – IND Група A
5:45жінки NZL – ESP Група B
6:15жінки GER – IRL Група A
12:30жінки JPN – AUS Група B
13:00жінки ARG – CHN Група B
14:45чоловіки JPN – ESP Група A
15:15чоловіки AUS – NZL Група A

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