Розклад Олімпіади-2020 на 28 липня

Олімпійський стадіон в Токіо / Фото: Reuters
У середу на Олімпійських іграх в Токіо на нас чекає наступна програма змагань.
БАДМІНТОН
|3:00
|чоловіки, одиночний розряд, груповий етап
|3:00
|жінки, одиночний розряд, груповий етап
|3:00
|змішаний розряд, 1/4 фіналу
|12:00
|чоловіки, одиночний розряд, груповий етап
БАСКЕТБОЛ
|4:00
|чоловіки NGR – GER Група B
|7:40
|чоловіки USA – IRI Група A
|11:20
|чоловіки ITA – AUS Група B
|15:00
|чоловіки CZE – FRA Група A
БАСКЕТБОЛ 3Х3
|11:00
|жінки, 1/2 фіналу, #1
|11:30
|чоловіки, 1/2 фіналу, #1
|12:10
|жінки, 1/2 фіналу, #2
|12:40
|чоловіки, 1/2 фіналу, #2
|14:45
|жінки, фінал за 3-е місце
|15:15
|чоловіки, фінал за 3-е місце
|15:55
|жінки, фінал
|16:25
|чоловіки, фінал
БЕЙСБОЛ
|6:00
|чоловіки DOM – JPN Група A
БОКС
|5:00
|жінки, напівлегка вага, 57 кг, 1/4 фіналу
|5:00
|жінки, легка вага, 60 кг, 1/16 фіналу
|5:00
|жінки, середня вага, 75 кг, 1/8 фіналу
|5:00
|чоловіки, найлегша вага, 52 кг, 1/16 фіналу
|11:00
|жінки, напівлегка вага, 57 кг, 1/4 фіналу
|11:00
|жінки, легка вага, 60 кг, 1/16 фіналу
|11:00
|жінки, середня вага, 75 кг, 1/8 фіналу
|11:00
|чоловіки, найлегша вага, 52 кг, 1/16 фіналу
ВЕЛОСПОРТ
|5:30
|чоловіки, шосе, гонка з роздільним стартом, фінал
|5:30
|жінки, шосе, гонка з роздільним стартом, фінал
ВОДНЕ ПОЛО
|8:00
|жінки CAN – RSA Група A
|9:30
|жінки NED – ESP Група A
|12:20
|жінки CHN – JPN Група B
|13:50
|жінки HUN – USA Група B
ВОЛЕЙБОЛ
|3:00
|чоловіки CAN – IRI Група А
|5:05
|чоловіки USA – TUN Група В
|8:20
|чоловіки ARG – FRA Група В
|10:25
|чоловіки POL – VEN Група А
|13:40
|чоловіки JPN – ITA Група А
|15:45
|чоловіки BRA – RUS Група В
ПЛЯЖНИЙ ВОЛЕЙБОЛ
|3:00
|жінки, груповий раунд
|3:00
|чоловіки, груповий раунд
|9:00
|жінки, груповий раунд
|9:00
|чоловіки, груповий раунд
|14:00
|жінки, груповий раунд
|14:00
|чоловіки, груповий раунд
ГАНДБОЛ
|3:00
|чоловіки DEN – BRN Група B
|5:00
|чоловіки SWE – POR Група B
|8:15
|чоловіки JPN – EGY Група B
|10:15
|чоловіки NOR – ARG Група A
|13:30
|чоловіки BRA – ESP Група A
|15:30
|чоловіки FRA – GER Група A
ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА
|13:15
|чоловіки, багатоборство, особиста першість, фінал
АКАДЕМІЧНА ГРЕБЛЯ
|2:30
|жінки, двійка парна, фінал B
|2:42
|чоловіки, двійка парна, фінал B
|2:54
|жінки, четвірка орні без рульового, фінал B
|3:06
|чоловіки, четвірка орні без рульового, фінал B
|3:18
|жінки, двійка парна, фінал A
|3:30
|чоловіки, двійка парна, фінал A
|3:50
|жінки, четвірка орні без рульового, фінал A
|4:10
|чоловіки, четвірка орні без рульового, фінал A
|4:30
|жінки, вісімка з рульовим, втішні заїзди
|4:48
|чоловіки, вісімка з рульовим, втішні заїзди
|5:18
|чоловіки, одинак, 1/2 фіналу
|5:58
|жінки, одинак, 1/2 фіналу
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ
|7:00
|жінки, слалом, (каное-одиночки), кваліфікація
|8:50
|чоловіки, слалом (байдарки-одиночки), кваліфікація
ДЗЮДО
|5:00
|чоловіки, середня вага, 90 кг, попередній раунд
|5:10
|жінки, середня вага, 70 кг, 1/16 фіналу
|5:50
|чоловіки, середня вага, 90 кг, 1/16 фіналу
|6:20
|жінки, середня вага, 70 кг, 1/8 фіналу
|6:40
|чоловіки, середня вага, 90 кг, 1/8 фіналу
|7:15
|жінки, середня вага, 70 кг, 1/4 фіналу
|7:30
|чоловіки, середня вага, 90 кг, 1/4 фіналу
|11:00
|жінки, середня вага, 70 кг, втішні поєдинки
|11:15
|чоловіки, середня вага, 90 кг, втішні поєдинки
|11:30
|жінки, середня вага, 70 кг, 1/2 фіналу
|11:45
|чоловіки, середня вага, 90 кг, 1/2 фіналу
|12:10
|жінки, середня вага, 70 кг, поєдинки за 3-е місце
|12:25
|жінки, середня вага, 70 кг, фінал
|12:35
|чоловіки, середня вага, 90 кг, поєдинки за 3-е місце
|12:50
|чоловіки, середня вага, 90 кг, фінал
КІННИЙ СПОРТ
|11:30
|мікс, виїздки, індивідуальне першою-во, довільна програма, фінал
ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ
|6:00
|чоловіки, віндсерфінг, гонка-7-8-9
|6:00
|жінки, віндсерфінг, гонка-7-8-9
|6:00
|чоловіки, клас Фінн, гонка-3-4
|6:00
|чоловіки, клас 470, гонка-1-2
|6:00
|жінки, клас 470, гонка-1-2
|6:00
|чоловіки, клас 49-й, гонка-4-5-6
|6:00
|жінки, клас 49-й FX, гонка-4-5-6
|6:00
|мікс, клас накрити 17, відкритий, гонка-1-2-3
ПЛАВАННЯ
|4:30
|чоловіки, вільний стиль, 100 м, півфінали
|4:40
|жінки, вільний стиль, 200 м, фінал
|4:55
|чоловіки, батерфляй, 200 м, фінал
|5:05
|жінки, батерфляй, 200 м, півфінали
|5:25
|чоловіки, брас, 200 м, півфінали
|5:50
|жінки, комплексне плавання, 200 м, фінал
|6:00
|жінки, вільний стиль, 1500 м, фінал
|6:20
|чоловіки, вільний стиль, естафета 4х200 м, фінал
|13:00
|жінки, вільний стиль, 100 м, попередні запливи
|13:20
|чоловіки, спина, 200 м, попередні запливи
|13:45
|жінки, брас, 200 м, попередні запливи
|14:15
|чоловіки, комплексне плавання, 200 м, попередні запливи
|14:40
|жінки, вільний стиль, естафета 4х200 м, попередні запливи
СТРИБКИ У ВОДУ
|9:00
|чоловіки, трамплін 3 м, синхронні стрибки, фінал
РЕГБІ
|3:00
|чоловіки, матч за 11-12 місця
|3:30
|чоловіки, матч за 9-10 місця
|4:00
|чоловіки, матчі за 5-8 місця
|4:30
|чоловіки, матчі за 5-8 місця
|5:00
|чоловіки, 1/2 фіналу, #1
|5:30
|чоловіки, 1/2 фіналу, #2
|10:30
|чоловіки, матч за 7-8 місця
|11:00
|чоловіки, матч за 5-6 місця
|11:30
|чоловіки, фінал за 3-е місце
|12:00
|чоловіки, фінал
СЕРФІНГ
|2:00
|жінки, шортборд, старт за 3-е місце
|3:00
|чоловіки, шортборд, старт за 3-е місце
|4:00
|жінки, шортборд, фінал
|5:00
|чоловіки, шортборд, фінал
СТРІЛЬБА
|3:00
|жінки, траншейний стенд, кваліфікація, день 1-й
|3:25
|чоловіки, траншейний стенд, кваліфікація, день 1-й
СТРІЛЬБА З ЛУКА
|3:30
|жінки, особиста першість, раунд I
|3:30
|чоловіки, особиста першість, раунд I
|10:00
|жінки, особиста першість, раунд II
|10:00
|чоловіки, особиста першість, раунд II
ТЕНІС
|5:00
|чоловіки, одиночний розряд, 1/8 фіналу
|5:00
|жінки, одиночний розряд, 1/4 фіналу
|5:00
|чоловіки, парний розряд, 1/2 фіналу
|5:00
|жінки, парний розряд, 1/4 фіналу
|5:00
|змішані пари, раунд-I
НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС
|4:00
|жінки, одиночний розряд, 1/4 фіналу
|4:00
|чоловіки, одиночний розряд, 1/4 фіналу
|9:00
|жінки, одиночний розряд, 1/4 фіналу
|9:00
|чоловіки, одиночний розряд, 1/4 фіналу
|14:00
|чоловіки, одиночний розряд, 1/4 фіналу
ВАЖКА АТЛЕТИКА
|7:50
|чоловіки, 73 кг, група В
|13:50
|чоловіки, 73 кг, фінал, група А
ФЕХТУВАННЯ
|4:00
|чоловіки, шабля, команди, 1/8 фіналу
|4:55
|чоловіки, шабля, команди, 1/4 фіналу
|5:50
|чоловіки, шабля, команди, поєдинки за 5-8 місця
|6:45
|чоловіки, шабля, команди, 1/2 фіналу
|7:40
|чоловіки, шабля, команди, поєдинки за 5-6 місця
|8:35
|чоловіки, шабля, команди, поєдинки за 7-8 місця
|12:30
|чоловіки, шабля, команди, поєдинок за 3-е місце
|13:30
|чоловіки, шабля, команди, фінал
ФУТБОЛ
|11:00
|чоловіки RSA – BRA Група D
|11:00
|чоловіки GER – CIV Група D
|11:30
|чоловіки ROU – NZL Група B
|11:30
|чоловіки KOR – HON Група B
|14:00
|чоловіки ESP – ARG Група C
|14:00
|чоловіки AUS – EGY Група C
|14:30
|чоловіки RSA – MEX Група A
|14:30
|чоловіки FRA – JPN Група A
ХОКЕЙ НА ТРАВІ
|3:30
|жінки NED – RSA Група A
|4:00
|жінки GBR – IND Група A
|5:45
|жінки NZL – ESP Група B
|6:15
|жінки GER – IRL Група A
|12:30
|жінки JPN – AUS Група B
|13:00
|жінки ARG – CHN Група B
|14:45
|чоловіки JPN – ESP Група A
|15:15
|чоловіки AUS – NZL Група A
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