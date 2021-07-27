Расписание Олимпиады-2020 на 28 июля

Олимпийский стадион в Токио / Фото: Reuters
В среду на Олимпийских играх в Токио нас ожидает следующая программа соревнований.
БАДМИНТОН
|03:00
|мужчины, одиночный разряд, групповой этап
|03:00
|женщины, одиночный разряд, групповой этап
|03:00
|смешанный разряд, 1/4 финала
|12:00
|мужчины, одиночный разряд, групповой этап
БАСКЕТБОЛ
|04:00
|мужчины NGR – GER Группа B
|07:40
|мужчины USA – IRI Группа A
|11:20
|мужчины ITA – AUS Группа B
|15:00
|мужчины CZE – FRA Группа A
БАСКЕТБОЛ 3Х3
|11:00
|женщины, 1/2 финала, #1
|11:30
|мужчины, 1/2 финала, #1
|12:10
|женщины, 1/2 финала, #2
|12:40
|мужчины, 1/2 финала, #2
|14:45
|женщины, финал за 3-е место
|15:15
|мужчины, финал за 3-е место
|15:55
|женщины, финал
|16:25
|мужчины, финал
БЕЙСБОЛ
|06:00
|мужчины DOM – JPN Группа A
БОКС
|05:00
|женщины, полулегкий вес, 57 кг, 1/4 финала
|05:00
|женщины, легкий вес, 60 кг, 1/16 финала
|05:00
|женщины, средний вес, 75 кг, 1/8 финала
|05:00
|мужчины, наилегчайший вес, 52 кг, 1/16 финала
|11:00
|женщины, полулегкий вес, 57 кг, 1/4 финала
|11:00
|женщины, легкий вес, 60 кг, 1/16 финала
|11:00
|женщины, средний вес, 75 кг, 1/8 финала
|11:00
|мужчины, наилегчайший вес, 52 кг, 1/16 финала
ВЕЛОСПОРТ
|05:30
|мужчины, шоссе, гонка с раздельным стартом, финал
|05:30
|женщины, шоссе, гонка с раздельным стартом, финал
ВОДНОЕ ПОЛО
|08:00
|женщины CAN – RSA Группа A
|09:30
|женщины NED – ESP Группа A
|12:20
|женщины CHN – JPN Группа B
|13:50
|женщины HUN – USA Группа B
ВОЛЕЙБОЛ
|03:00
|мужчины CAN – IRI Группа А
|05:05
|мужчины USA – TUN Группа В
|08:20
|мужчины ARG – FRA Группа В
|10:25
|мужчины POL – VEN Группа А
|13:40
|мужчины JPN – ITA Группа А
|15:45
|мужчины BRA – RUS Группа В
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
|03:00
|женщины, групповой раунд
|03:00
|мужчины, групповой раунд
|09:00
|женщины, групповой раунд
|09:00
|мужчины, групповой раунд
|14:00
|женщины, групповой раунд
|14:00
|мужчины, групповой раунд
ГАНДБОЛ
|03:00
|мужчины DEN – BRN Группа B
|05:00
|мужчины SWE – POR Группа B
|08:15
|мужчины JPN – EGY Группа B
|10:15
|мужчины NOR – ARG Группа A
|13:30
|мужчины BRA – ESP Группа A
|15:30
|мужчины FRA – GER Группа A
ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ
|13:15
|мужчины, многоборье, личное первенство, финал
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ
|02:30
|женщины, двойка парная, финал B
|02:42
|мужчины, двойка парная, финал B
|02:54
|женщины, четверка распашная без рулевого, финал B
|03:06
|мужчины, четверка распашная без рулевого, финал B
|03:18
|женщины, двойка парная, финал A
|03:30
|мужчины, двойка парная, финал A
|03:50
|женщины, четверка распашная без рулевого, финал A
|04:10
|мужчины, четверка распашная без рулевого, финал A
|04:30
|женщины, восьмерка с рулевым, утешительные заезды
|04:48
|мужчины, восьмерка с рулевым, утешительные заезды
|05:18
|мужчины, одиночка, 1/2 финала
|05:58
|женщины, одиночка, 1/2 финала
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
|07:00
|женщины, слалом, (каноэ-одиночки), квалификация
|08:50
|мужчины, слалом (байдарки-одиночки), квалификация
ДЗЮДО
|05:00
|мужчины, средний вес, 90 кг, предварительный раунд
|05:10
|женщины, средний вес, 70 кг, 1/16 финала
|05:50
|мужчины, средний вес, 90 кг, 1/16 финала
|06:20
|женщины, средний вес, 70 кг, 1/8 финала
|06:40
|мужчины, средний вес, 90 кг, 1/8 финала
|07:15
|женщины, средний вес, 70 кг, 1/4 финала
|07:30
|мужчины, средний вес, 90 кг, 1/4 финала
|11:00
|женщины, средний вес, 70 кг, утешительные поединки
|11:15
|мужчины, средний вес, 90 кг, утешительные поединки
|11:30
|женщины, средний вес, 70 кг, 1/2 финала
|11:45
|мужчины, средний вес, 90 кг, 1/2 финала
|12:10
|женщины, средний вес, 70 кг, поединки за 3-е место
|12:25
|женщины, средний вес, 70 кг, финал
|12:35
|мужчины, средний вес, 90 кг, поединки за 3-е место
|12:50
|мужчины, средний вес, 90 кг, финал
КОННЫЙ СПОРТ
|11:30
|микс, выездка, индивидуальное перв-во, произвольная программа, финал
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
|06:00
|мужчины, виндсерфинг, гонка-7-8-9
|06:00
|женщины, виндсерфинг, гонка-7-8-9
|06:00
|мужчины, класс Финн, гонка-3-4
|06:00
|мужчины, класс 470, гонка-1-2
|06:00
|женщины, класс 470, гонка-1-2
|06:00
|мужчины, класс 49-й, гонка-4-5-6
|06:00
|женщины, класс 49-й FX, гонка-4-5-6
|06:00
|микс, класс Накра 17, открытый, гонка-1-2-3
ПЛАВАНИЕ
|04:30
|мужчины, вольный стиль, 100 м, полуфиналы
|04:40
|женщины, вольный стиль, 200 м, финал
|04:55
|мужчины, баттерфляй, 200 м, финал
|05:05
|женщины, баттерфляй, 200 м, полуфиналы
|05:25
|мужчины, брасс, 200 м, полуфиналы
|05:50
|женщины, комплексное плавание, 200 м, финал
|06:00
|женщины, вольный стиль, 1500 м, финал
|06:20
|мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м, финал
|13:00
|женщины, вольный стиль, 100 м, предварительные заплывы
|13:20
|мужчины, спина, 200 м, предварительные заплывы
|13:45
|женщины, брасс, 200 м, предварительные заплывы
|14:15
|мужчины, комплексное плавание, 200 м, предварительные заплывы
|14:40
|женщины, вольный стиль, эстафета 4х200 м, предварительные заплывы
ПРЫЖКИ В ВОДУ
|09:00
|мужчины, трамплин 3 м, синхронные прыжки, финал
РЕГБИ
|03:00
|мужчины, матч за 11-12 места
|03:30
|мужчины, матч за 9-10 места
|04:00
|мужчины, матчи за 5-8 места
|04:30
|мужчины, матчи за 5-8 места
|05:00
|мужчины, 1/2 финала, #1
|05:30
|мужчины, 1/2 финала, #2
|10:30
|мужчины, матч за 7-8 места
|11:00
|мужчины, матч за 5-6 места
|11:30
|мужчины, финал за 3-е место
|12:00
|мужчины, финал
СЕРФИНГ
|02:00
|женщины, шортборд, старт за 3-е место
|03:00
|мужчины, шортборд, старт за 3-е место
|04:00
|женщины, шортборд, финал
|05:00
|мужчины, шортборд, финал
СТРЕЛЬБА
|03:00
|женщины, траншейный стенд, квалификация, день 1-й
|03:25
|мужчины, траншейный стенд, квалификация, день 1-й
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
|03:30
|женщины, личное первенство, раунд I
|03:30
|мужчины, личное первенство, раунд I
|10:00
|женщины, личное первенство, раунд II
|10:00
|мужчины, личное первенство, раунд II
ТЕННИС
|05:00
|мужчины, одиночный разряд, 1/8 финала
|05:00
|женщины, одиночный разряд, 1/4 финала
|05:00
|мужчины, парный разряд, 1/2 финала
|05:00
|женщины, парный разряд, 1/4 финала
|05:00
|смешанные пары, раунд-I
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
|04:00
|женщины, одиночный разряд, 1/4 финала
|04:00
|мужчины, одиночный разряд, 1/4 финала
|09:00
|женщины, одиночный разряд, 1/4 финала
|09:00
|мужчины, одиночный разряд, 1/4 финала
|14:00
|мужчины, одиночный разряд, 1/4 финала
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
|07:50
|мужчины, 73 кг, группа В
|13:50
|мужчины, 73 кг, финал, группа А
ФЕХТОВАНИЕ
|04:00
|мужчины, сабля, команды, 1/8 финала
|04:55
|мужчины, сабля, команды, 1/4 финала
|05:50
|мужчины, сабля, команды, поединки за 5-8 места
|06:45
|мужчины, сабля, команды, 1/2 финала
|07:40
|мужчины, сабля, команды, поединки за 5-6 места
|08:35
|мужчины, сабля, команды, поединки за 7-8 места
|12:30
|мужчины, сабля, команды, поединок за 3-е место
|13:30
|мужчины, сабля, команды, финал
ФУТБОЛ
|11:00
|мужчины RSA – BRA Группа D
|11:00
|мужчины GER – CIV Группа D
|11:30
|мужчины ROU – NZL Группа B
|11:30
|мужчины KOR – HON Группа B
|14:00
|мужчины ESP – ARG Группа C
|14:00
|мужчины AUS – EGY Группа C
|14:30
|мужчины RSA – MEX Группа A
|14:30
|мужчины FRA – JPN Группа A
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
|03:30
|женщины NED – RSA Группа A
|04:00
|женщины GBR – IND Группа A
|05:45
|женщины NZL – ESP Группа B
|06:15
|женщины GER – IRL Группа A
|12:30
|женщины JPN – AUS Группа B
|13:00
|женщины ARG – CHN Группа B
|14:45
|мужчины JPN – ESP Группа A
|15:15
|мужчины AUS – NZL Группа A
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