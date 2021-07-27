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Расписание Олимпиады-2020 на 28 июля

27 июля, 20:52

Елена Павлова

В среду на Играх в Токио разыграются комплекты наград в серфинге, регби, прыжках в воду, тяжелой атлетике и конном спорте. А также пройдут соревнования в гандболе, гребле и водном поло

Олимпийский стадион в Токио / Фото: Reuters

В среду на Олимпийских играх в Токио нас ожидает следующая программа соревнований.

БАДМИНТОН

03:00мужчины, одиночный разряд, групповой этап
03:00женщины, одиночный разряд, групповой этап
03:00смешанный разряд, 1/4 финала
12:00мужчины, одиночный разряд, групповой этап

БАСКЕТБОЛ

04:00мужчины NGR – GER Группа B
07:40мужчины USA – IRI Группа A
11:20мужчины ITA – AUS Группа B
15:00мужчины CZE – FRA Группа A

БАСКЕТБОЛ 3Х3

11:00женщины, 1/2 финала, #1
11:30мужчины, 1/2 финала, #1
12:10женщины, 1/2 финала, #2
12:40мужчины, 1/2 финала, #2
14:45женщины, финал за 3-е место
15:15мужчины, финал за 3-е место
15:55женщины, финал
16:25мужчины, финал

БЕЙСБОЛ

06:00мужчины DOM – JPN Группа A

БОКС

05:00женщины, полулегкий вес, 57 кг, 1/4 финала
05:00женщины, легкий вес, 60 кг, 1/16 финала
05:00женщины, средний вес, 75 кг, 1/8 финала
05:00мужчины, наилегчайший вес, 52 кг, 1/16 финала
11:00женщины, полулегкий вес, 57 кг, 1/4 финала
11:00женщины, легкий вес, 60 кг, 1/16 финала
11:00женщины, средний вес, 75 кг, 1/8 финала
11:00мужчины, наилегчайший вес, 52 кг, 1/16 финала

ВЕЛОСПОРТ

05:30мужчины, шоссе, гонка с раздельным стартом, финал
05:30женщины, шоссе, гонка с раздельным стартом, финал

ВОДНОЕ ПОЛО

08:00женщины CAN – RSA Группа A
09:30женщины NED – ESP Группа A
12:20женщины CHN – JPN Группа B
13:50женщины HUN – USA Группа B

ВОЛЕЙБОЛ

03:00мужчины CAN – IRI Группа А
05:05мужчины USA – TUN Группа В
08:20мужчины ARG – FRA Группа В
10:25мужчины POL – VEN Группа А
13:40мужчины JPN – ITA Группа А
15:45мужчины BRA – RUS Группа В

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

03:00женщины, групповой раунд
03:00мужчины, групповой раунд
09:00женщины, групповой раунд
09:00мужчины, групповой раунд
14:00женщины, групповой раунд
14:00мужчины, групповой раунд

ГАНДБОЛ

03:00мужчины DEN – BRN Группа B
05:00мужчины SWE – POR Группа B
08:15мужчины JPN – EGY Группа B
10:15мужчины NOR – ARG Группа A
13:30мужчины BRA – ESP Группа A
15:30мужчины FRA – GER Группа A

ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ

13:15мужчины, многоборье, личное первенство, финал

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ

02:30женщины, двойка парная, финал B
02:42мужчины, двойка парная, финал B
02:54женщины, четверка распашная без рулевого, финал B
03:06мужчины, четверка распашная без рулевого, финал B
03:18женщины, двойка парная, финал A
03:30мужчины, двойка парная, финал A
03:50женщины, четверка распашная без рулевого, финал A
04:10мужчины, четверка распашная без рулевого, финал A
04:30женщины, восьмерка с рулевым, утешительные заезды
04:48мужчины, восьмерка с рулевым, утешительные заезды
05:18мужчины, одиночка, 1/2 финала
05:58женщины, одиночка, 1/2 финала

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

07:00женщины, слалом, (каноэ-одиночки), квалификация
08:50мужчины, слалом (байдарки-одиночки), квалификация

ДЗЮДО

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05:00мужчины, средний вес, 90 кг, предварительный раунд
05:10женщины, средний вес, 70 кг, 1/16 финала
05:50мужчины, средний вес, 90 кг, 1/16 финала
06:20женщины, средний вес, 70 кг, 1/8 финала
06:40мужчины, средний вес, 90 кг, 1/8 финала
07:15женщины, средний вес, 70 кг, 1/4 финала
07:30мужчины, средний вес, 90 кг, 1/4 финала
11:00женщины, средний вес, 70 кг, утешительные поединки
11:15мужчины, средний вес, 90 кг, утешительные поединки
11:30женщины, средний вес, 70 кг, 1/2 финала
11:45мужчины, средний вес, 90 кг, 1/2 финала
12:10женщины, средний вес, 70 кг, поединки за 3-е место
12:25женщины, средний вес, 70 кг, финал
12:35мужчины, средний вес, 90 кг, поединки за 3-е место
12:50мужчины, средний вес, 90 кг, финал

КОННЫЙ СПОРТ

11:30микс, выездка, индивидуальное перв-во, произвольная программа, финал

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

06:00мужчины, виндсерфинг, гонка-7-8-9
06:00женщины, виндсерфинг, гонка-7-8-9
06:00мужчины, класс Финн, гонка-3-4
06:00мужчины, класс 470, гонка-1-2
06:00женщины, класс 470, гонка-1-2
06:00мужчины, класс 49-й, гонка-4-5-6
06:00женщины, класс 49-й FX, гонка-4-5-6
06:00микс, класс Накра 17, открытый, гонка-1-2-3

ПЛАВАНИЕ

04:30мужчины, вольный стиль, 100 м, полуфиналы
04:40женщины, вольный стиль, 200 м, финал
04:55мужчины, баттерфляй, 200 м, финал
05:05женщины, баттерфляй, 200 м, полуфиналы
05:25мужчины, брасс, 200 м, полуфиналы
05:50женщины, комплексное плавание, 200 м, финал
06:00женщины, вольный стиль, 1500 м, финал
06:20мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м, финал
13:00женщины, вольный стиль, 100 м, предварительные заплывы
13:20мужчины, спина, 200 м, предварительные заплывы
13:45женщины, брасс, 200 м, предварительные заплывы
14:15мужчины, комплексное плавание, 200 м, предварительные заплывы
14:40женщины, вольный стиль, эстафета 4х200 м, предварительные заплывы

ПРЫЖКИ В ВОДУ

09:00мужчины, трамплин 3 м, синхронные прыжки, финал

РЕГБИ

03:00мужчины, матч за 11-12 места
03:30мужчины, матч за 9-10 места
04:00мужчины, матчи за 5-8 места
04:30мужчины, матчи за 5-8 места
05:00мужчины, 1/2 финала, #1
05:30мужчины, 1/2 финала, #2
10:30мужчины, матч за 7-8 места
11:00мужчины, матч за 5-6 места
11:30мужчины, финал за 3-е место
12:00мужчины, финал

СЕРФИНГ

02:00женщины, шортборд, старт за 3-е место
03:00мужчины, шортборд, старт за 3-е место
04:00женщины, шортборд, финал
05:00мужчины, шортборд, финал

СТРЕЛЬБА

03:00женщины, траншейный стенд, квалификация, день 1-й
03:25мужчины, траншейный стенд, квалификация, день 1-й

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

03:30женщины, личное первенство, раунд I
03:30мужчины, личное первенство, раунд I
10:00женщины, личное первенство, раунд II
10:00мужчины, личное первенство, раунд II

ТЕННИС

05:00мужчины, одиночный разряд, 1/8 финала
05:00женщины, одиночный разряд, 1/4 финала
05:00мужчины, парный разряд, 1/2 финала
05:00женщины, парный разряд, 1/4 финала
05:00смешанные пары, раунд-I

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

04:00женщины, одиночный разряд, 1/4 финала
04:00мужчины, одиночный разряд, 1/4 финала
09:00женщины, одиночный разряд, 1/4 финала
09:00мужчины, одиночный разряд, 1/4 финала
14:00мужчины, одиночный разряд, 1/4 финала

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

07:50мужчины, 73 кг, группа В
13:50мужчины, 73 кг, финал, группа А

ФЕХТОВАНИЕ

04:00мужчины, сабля, команды, 1/8 финала
04:55мужчины, сабля, команды, 1/4 финала
05:50мужчины, сабля, команды, поединки за 5-8 места
06:45мужчины, сабля, команды, 1/2 финала
07:40мужчины, сабля, команды, поединки за 5-6 места
08:35мужчины, сабля, команды, поединки за 7-8 места
12:30мужчины, сабля, команды, поединок за 3-е место
13:30мужчины, сабля, команды, финал

ФУТБОЛ

11:00мужчины RSA – BRA Группа D
11:00мужчины GER – CIV Группа D
11:30мужчины ROU – NZL Группа B
11:30мужчины KOR – HON Группа B
14:00мужчины ESP – ARG Группа C
14:00мужчины AUS – EGY Группа C
14:30мужчины RSA – MEX Группа A
14:30мужчины FRA – JPN Группа A

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

03:30женщины NED – RSA Группа A
04:00женщины GBR – IND Группа A
05:45женщины NZL – ESP Группа B
06:15женщины GER – IRL Группа A
12:30женщины JPN – AUS Группа B
13:00женщины ARG – CHN Группа B
14:45мужчины JPN – ESP Группа A
15:15мужчины AUS – NZL Группа A

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